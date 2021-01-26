陳建仁談抗SARS：北市府沒好好規劃　最差的開始就是和平封院

▲陳建仁和林昶佐、黃捷一同直播。（圖／翻攝自Facebook／林昶佐 Freddy Lim ）

記者黃巈禾／台北報導

台北市和平醫院封院責任近期引發討論。前副總統陳建仁26日表示，當時中央和地方開會後，決定封院，但要分艙分流、循序漸進，但台北市政府時間一到就拉起封鎖線，沒好好規劃，造成大家驚慌，「最差的開始就是和平封院」。

陳建仁晚間和無黨籍立委林昶佐、無黨籍議員黃捷一同直播。談及2003年和平醫院封院一事，陳建仁表示，當初和平醫院封院的決策，中央和地方都有開過會，前提是先做好分流分倉、循序漸進，但北市府時間一到拉起封鎖線，連跑去上廁所的計程車司機，也不准出來，北市府沒有好好規劃，和平醫院封院以後，大家很恐慌，「最差的開始就是和平封院，沒好好做」，檢討起來，確實是當時封院沒按部就班。

陳建仁指出，因為和平醫院一事不可收拾，被臨危受命擔任衛生署長，立刻建立院內感染管控，4、500間醫院管控都做得很好，從SARS的失敗經驗，這次桃醫感染的時候就有落實循序漸進，處理部桃的部分，作法是用一個很好的計畫，今非昔比，拿過去的失敗來比較，也沒必要，要從失敗中學習，找到更好的方法，怎麼會再把失敗的經驗拿出來講？「我覺得有點不太了解。」