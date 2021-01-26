陳建仁聲援黃捷：讓好議員留在議會　好人才是大家的福氣

▲陳建仁和林昶佐、黃捷一同直播。（圖／翻攝自Facebook／林昶佐 Freddy Lim ）

記者黃巈禾／台北報導

高雄市鳳山區無黨籍議員黃捷罷免案2月6日舉行。對此，前副總統陳建仁聲援黃捷，呼籲鳳山人讓好議員留在議會中，監督市政並提出好政見。

無黨籍立委林昶佐26日晚間邀前副總統陳建仁、黃捷一同直播。陳建仁表示，專業議員會開會到最後一分鐘，台灣的議會欠缺專業、有知識、為人民服務的人，一定要讓好議員可以留在議會裡，議會和高雄才會越來越好，黃捷是很好的議員，如果沒保護好她，高雄要怎麼發展？身為高雄人的他，就很擔心。

陳建仁指出，高雄在謝長廷和陳菊的治理下發展很好，後來前高雄市長韓國瑜接任後，大家覺得不行，現任高雄市長陳其邁很認真打拚，高雄是他的故鄉，很常回高雄和鄉親交換意見，大家覺得新的希望又來了，市政府有好的市長和團隊以外，也要有很好的市議員，議員要提出好政見並監督政府，專業很重要，也要有熱忱，照這個標準看來，黃捷就是很需要大家疼惜的人。

林昶佐說，韓國瑜說高雄又老又窮，但這是高雄城市發展面臨的困境，不像台北市是天之驕子，所有資源都在首都，高雄要思考的是如何讓工業型城市轉型，韓國瑜是把這個拿來賣，要解決問題的人該思考如何解決老齡化、平均薪資比其他縣市少的問題，在過去市長打拚下有往前進展，現在到未來要怎麼做才會越來越好？

談到高雄是工業都市，陳建仁認為，公共衛生很重要，黃捷剛好是他的學妹，要發展工業都市為現代化都市，公共衛生專業的人一定要在議會。林昶佐提到，本來就期待年輕人可以回鄉，貢獻己力，但有些批評黃捷的人，連太年輕、太愛化妝也拿出來講。

陳建仁提及，年輕人回故鄉打拚，除了讓本地年輕人當模範以外，很多北漂的人會覺得有這麼好的人回故鄉，自己也可以效仿回故鄉打拚，大家要珍惜有很好的人才留在高雄，是大家的福氣。