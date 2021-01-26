朱宗慶在台比貝多芬還有名！30年斜槓「文化必修課」不藏私分享

▲朱宗慶在台比貝多芬還有名！30年斜槓「文化必修課」出書不藏私分享。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

朱宗慶成立「朱宗慶打擊樂團」35年，更是創立打擊樂的第一人，如今名號響亮，被北藝大戲劇教授讚「在台灣比貝多芬還有名」！而他透露，其實自己當年沒打算成為音樂家，路途也不如外界想像順遂，甚至曾面臨家庭被查封等困境。而他近來出版新書，整合30年來斜槓經驗，也被前文化部長鄭麗君讚「是一門文化必修課」。

台灣在30多年前還沒有打擊樂，朱宗慶成為第一人，樂團更成立35年，大小演奏會場場爆滿，吸引許多大小樂迷。如今他出版專書《玩真的！朱宗慶的藝術文化必修課》，盤整30多年來在打擊樂、藝術教育、劇場經營等領域的工作經驗，以多門「必修課」的角度，與藝文工作者及社會大眾分享。

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朱宗慶透露，此次的出版計畫，其實動心起念於2016年，當時適逢打擊樂團成立30週年，再加上，上一本個人自傳式的專書出版已是2001年的事了，自那之後，又累積了許多寶貴的經驗，所以希望透過專書寫作來和大家分享。然而，後續由於諸多業務纏身，出版計畫就這麼擱置延宕了快要5年。

直到2020年，朱宗慶適逢獲得行政院文化獎，打擊樂團也正準備迎接35週年，他認為值此之際出版一本專書，應該可以算是「因緣聚集、水到渠成」；在時報出版社趙政岷董事長數度邀約下，首度將個人在打擊樂、藝術教育、劇場經營等領域的經驗，整理成專書架構。

朱宗慶表示，雖然平常就持續透過專欄、部落格、臉書的書寫以及準備演講、課程等累積資料，在此基礎上來形構專書的寫作架構，但要在短短半年內且其他工作仍然馬不停蹄的情況下，完成一本書的出版，還是蠻吃緊的。

於是找了盧家珍、林冠婷兩位來協助整理資料，由他口述，將這30多年來的經驗與體悟，做一次比較具體的盤整，形成逾十萬字的書稿，再搭配莊易倫為35篇有感而發』所繪製的插畫，構成這本書。

對朱宗慶來說，此刻出版新書，就跟迎接樂團35週年的心情一樣，「它是一個開始，而不是結束！朱宗慶表示，滿懷感恩、愛與希望，他會持續做著自己所熱愛的藝術文化工作，繼續『玩真的』。」

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