土味樂器變主角！劇場《泥巴》台中盛大演出　非傳統演出吸引2千名觀眾

▲擊樂劇場《泥巴》首演就吸引了近兩千名觀眾到場欣賞。（圖／朱宗慶打擊樂提供）

生活中心／綜合報導

11月23日朱宗慶打擊樂團突破創新的擊樂劇場《泥巴》在台中首演，吸引近兩千觀眾。其中使用不少非傳統具有「土味」的「大地樂器」，如陶甕、沙石、水桶等當作主要樂器，傳統打擊樂器鼓和木琴反而在部份場景中，只作為配角，大大巔覆了觀眾對打擊樂的想像。

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▲全部的樂器都是以陶甕、沙石、水桶等為主。（圖／朱宗慶打擊樂提供）

本劇以台灣在地人物故事為原型創作，訴說離家遠行的孩子想家、回家與愛家的故事。序幕即以台灣傳統三合院及龍眼樹帶出家的意像，充滿著屬於台灣獨有的故鄉味，另外，布景以新媒體呈現台灣傳統三合院、鄉下的大樹、及童年跳格子遊戲，在新的科技效果中，卻充滿懷舊的意境。

▲音樂家們不僅只要演奏還要走位、唱歌等。（圖／朱宗慶打擊樂提供）

上半場大量使用了非傳統的打擊樂器，台灣鄉村獨有的陶甕、沙石、水桶、磚槌都在演奏者的純熟技巧下，演奏出故事主角赴遠方打拼不忘家園的旋律。第三場的高潮乃以瓷器煉土窯燒為主題，淘盡泥土的砂粒聲、揉土製胚的汗水心聲，呈現極具土地特色的張力，連泥土都化為樂器的一部份。

▲每一個動作和樂器表演都是不斷練習修正而來。（圖／朱宗慶打擊樂提供）

首度以陶瓷結合台灣在地人文進行跨界創作，藝術總監朱宗慶強調，故事創作原型的主人翁企業家林光清以陶瓷工藝著稱，製作陶器時一再「打破、重煉」的過程，正是藝術追求的執著態度，也這正是本劇的核心。

▲生動的表情配上帶有情感的肢體表現，非常精彩。（圖／朱宗慶打擊樂提供）

導演李小平表示，由於演奏者全是音樂家，但他們必須背台詞、走台步和歌唱等，因此比一般的演出更加費心力，在過程中不斷修改調整，比過去的《木蘭》挑戰更大。林光清在演出後也現身舞台哽咽地表示，這齣劇呈現了台灣人拼搏的精神，期待所有的觀眾一起來愛家為家鄉發光發熱。