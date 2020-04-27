國表藝各館團推「特別方案2.0」　朱宗慶曝跟鄭麗君部長講電話到深夜1點

▲國表藝董事長朱宗慶今（4/27）宣布「國表藝中心各館團疫情期間特別方案2.0」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

2020年在新冠肺炎疫情籠罩下，表演藝術界面臨前所未有的考驗，國家表演藝術中心（國表藝）董事長朱宗慶更以「重傷」來形容，他透露這段期間常常跟文化部長鄭麗君通電話討論，甚至談到凌晨1點。今（27）日推出「國表藝中心各館團疫情期間特別方案2.0」，希望加強力道振興藝文，為表藝界「儲備未來」。

國表藝在今年3月12日對外公布「國表藝三場館防疫期間特別方案」（方案1.0），因應疫情取消或延期的節目，於後續檔期安排、場租減免、售票系統票務處理、場地資源以最大彈性提供各項優惠等，同時今年下半年和明年上半年檔期，將以振興國內表演團隊為優先。

請繼續往下閱讀...

▲「特別方案2.0」明列「六大驅動方針」。（圖／記者林育綾攝）

而「國表藝中心各館團疫情期間特別方案2.0」擴大了1.0的執行層面，明列「六大驅動方針」，包括：投入重製經費，協助節目重新演出，特別以國內的表演團隊為主；「擴大孵育計畫」支持研發創新；提前啟動委製，厚實創作內容；善用技術創業，培植未來人才；發展展演新形式，推動線上觀演機制；規劃戶外演出，籌備未來全面振興。

「特別方案2.0」目前共花大約1億2千多萬，但仍在變化中，朱宗慶表示「盡量自己想辦法找錢」，除了整年度預算之外，還特別清點各項目可否挪用。

他也說，振興不能等到疫情結束才啟動，否則只會拖到復甦的速度，防疫期間仍有許多事情是可以進行、提早規劃的，因此希望透過方案2.0陪伴表演藝術界，攜手藝文工作者共同努力，加強力道幫助表藝界在這個特殊時期，仍能維持動能和持續運轉。

▲「國表藝中心各館團疫情期間特別方案2.0」說明會，國家表演藝術中心董事長朱宗慶、國家兩廳院藝術總監劉怡汝、台中國家歌劇院藝術總監邱瑗、衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬 、國家交響樂團音樂總監呂紹嘉等人出席。。（圖／記者林育綾攝）