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「泥巴叔叔」每看必哭！朱宗慶打擊樂團歲末壓軸　苗栗巡演最終站

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▲▼朱宗慶打擊樂團在2019年歲末壓軸，推出擊樂劇場《泥巴》。（圖／朱宗慶打擊樂團提供）

▲朱宗慶打擊樂團在2019年歲末壓軸，推出擊樂劇場《泥巴》。（圖／朱宗慶打擊樂團提供）

記者林育綾／綜合報導

朱宗慶打擊樂團在2019年歲末壓軸，推出擊樂劇場《泥巴》，分別於台中、台北、高雄、苗栗4地巡演，而本週末（14、15日）將於苗北藝文中心演藝廳演出，以此為最終站「回家」上演，對團員和製作團隊來說別具意義，而該劇故事角色原型——瓷林創辦人林光清董事長，人稱「泥巴叔叔」更是每看必哭！

▲▼朱宗慶打擊樂團在2019年歲末壓軸，推出擊樂劇場《泥巴》。（圖／朱宗慶打擊樂團提供）

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▲《泥巴》以打擊樂為媒介，透過創新跨界的表演形式，傾訴人們對土地、家園的深刻情懷。（圖／朱宗慶打擊樂團提供）

《泥巴》以打擊樂為媒介，透過創新跨界的表演形式，傾訴人們對土地、家園的深刻情懷，引發深刻共鳴，11/23在台中國家歌劇院首演後即引發討論，許多觀眾欣賞完走出劇場時，淚水仍在眼眶打轉。

《泥巴》的故事角色原型——瓷林創辦人林光清董事長，人稱「泥巴叔叔」更是每看必哭，他表示月是故鄉明，人是故鄉親，有好幾幕都讓他想起從前創業打拼的光景，更思念起已故的親人。說到對「家」的情感時，林光清忍不住潸然淚下的神情，令在場觀眾為之動容。

▲▼朱宗慶打擊樂團在2019年歲末壓軸，推出擊樂劇場《泥巴》。（圖／朱宗慶打擊樂團提供）

▲《泥巴》大量使用了生活素材，像是陶甕、沙石、水桶、磚頭、瓦片等，製成具有「土味」的樂器。（圖／朱宗慶打擊樂團提供）

從器樂到非器樂的演奏，《泥巴》大量使用了生活素材，像是陶甕、沙石、水桶、磚頭、瓦片等，製成具有「土味」的樂器，再透過朱宗慶打擊樂團團員的精湛能力，奏出帶有新潮感的樂音，顛覆了眾人的想像。

而瓷林也首度嘗試以苗栗蘆竹湳的泥土，製作陶瓷樂器Udu（音同「烏篤」，為敲擊樂器使用的陶壺）。林光清董事長還挑戰了高難度的燒製技術——大型陶瓷蘿蔔燈，晶瑩透亮的蘿蔔燈於舞台升降的畫面震撼人心 ，深刻而溫暖。

▲▼朱宗慶打擊樂團在2019年歲末壓軸，推出擊樂劇場《泥巴》。（圖／朱宗慶打擊樂團提供）

▲最終場將於苗北藝文中心演藝廳演出。（圖／朱宗慶打擊樂團提供）

另外擊樂劇場《泥巴》也展開「我的小時候・我的老地方」線上徵文活動，圍繞著「家」的情感記憶，邀請大家一起「寫封信回家」，書寫童年故事、家族回憶、鄉土情懷懷，讓這份深情感動延續下去。

《泥巴》苗栗場演出資訊 
地點：苗北藝文中心演藝廳 
12/14(六)19:30、12/15(日)14:30

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