用七重奏呈現菜市場！朱宗慶打擊樂團讓新生代「站前排」領銜演出

▲朱宗慶打擊樂團讓新生代演奏者「站前排」，在《一起，一起》音樂會領銜全團演出。（圖／朱宗慶打擊樂團提供）



記者林育綾／台北報導

「朱宗慶打擊樂團」資深團員往後站，讓新生代團員挑大樑，站到前排領銜全團演出！此次特別策劃由1986年至1996年出生的7位新生代團員，以七重奏呈現「菜市仔」的百態，根據每位不同團員特質進行編曲，7位演奏家各自代表不同的攤位，更是世界首演，即將於10月24日在國家音樂廳舉行《一起，一起》音樂會，也是朱宗慶打擊樂團在2020年唯一的正式樂季年度公演！

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▲7位1986年後出生的新生代團員領銜演出。（圖／朱宗慶打擊樂團提供）



《一起，一起》音樂會特別策劃，由7位1986年後出生的團員：戴含芝、蔡孟孜、彭瀞瑩、陳妍臻、廖為治、高瀚諺、李翠芸，共同領銜全團演出，以不同編制的合奏形式，展現打擊樂跨越、整合30年間世代演奏家，成熟中仍見新潮的里程碑意念。

30多年資歷的資深團員往後站，讓平均約10年資歷的年輕團員站上第一排，領銜全團演出。朱宗慶表示「這對資深團員來說，是相當不容易的」，以前新生代團員也曾經覺得難以融入，過了5、6年到了今天，已經能夠平起平坐，因此他認為要給年輕人機會。

▲新生代團員高瀚諺（左）負責七重奏曲目〈菜市仔〉創作編曲，與團員彭瀞瑩（右）一起分享排練心得。（圖／記者林育綾攝）

其中1992年生的團員高瀚諺，負責全新的七重奏曲目〈菜市仔〉創作編曲，他透露自己其實從去年就開始思考，從7位團員不同的特質、個性來編，呈現市場的百態，而7位演奏家各自代表不同的攤位，有不同的樣貌和想法。

而最近幾乎每天編到凌晨3點，通常先憑空想像，實際練習時再與團員一起不斷修改，過程中老師也給了很多意見，這首作品象徵著大家一起為相同的目標和夢想，一起扶持和前進，共創榮景的努力成果。團員彭瀞瑩也說，幾次的排練，真的有大家「一起一起」得感覺，非常開心！

▲兩代演奏者同台，將於2020年音樂會《一起，一起》演出。（圖／朱宗慶打擊樂團提供）



朱宗慶打擊樂團表示，自1986年成立以來，近35年內已形成了一個跨世代的人才庫，在「後疫情」期間，打擊樂團也著手迎接2021年1月的「35週年」到來，趁著這個蓄勢待發的特殊階段，樂團將過去的累積檢視、盤整一番，並思考體質的調整，以邁向35週年的下一個階段。因此2020年音樂會《一起，一起》，標誌著樂團階段性的成果以及未來展望的方向，藉由年輕團員優秀、活力的呈現，創造承先啟後的轉化。

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