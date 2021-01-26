日本近200確診患者「在家隔離」孤獨死！　首相菅義偉公開致歉

▲日本首相菅義偉。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合外電報導

日本新冠肺炎疫情持續延燒，醫療資源不堪負荷，許多輕症或是無症狀的病患，會被要求自行在家隔離，導致在自家中「孤獨病死」和來不及送醫的情況層出不窮。首相菅義偉26日對此公開表達歉意，「整備醫療體制是政府的工作，他身為負責人，感到非常抱歉。」

綜合TBS、NHK報導指出，菅義偉26日在國會接受質詢，在野黨立憲民主黨副代表辻元清美指出，因為醫療資源不足，許多新冠肺炎患者無法住院治療，只能在家中進行隔離，甚至發生許多孤獨死，或是在緊急送醫的路途中病逝。

菅義偉表示，整備醫療體制是政府的工作，沒有做到讓民眾可以在必要的時刻，接受必要的檢查，「身為負責人，我感到非常抱歉。」並且承諾會將國旅振興方案的預算，積極規劃到醫療資源上。

NHK報導指出，從去年3月至今，累計已有197人確診後在家隔離休養，卻因為病情突然惡化，而在家中死亡；其中光是今年1月就有75起。如神奈川縣相模原市就有一名90多歲老翁在20日確診，當時因無症狀所以在家中進行隔離，沒想到24日傍晚衛生單位連繫不上他，趕抵家中後才發現已經身亡。

除此之外，也有許多人來不及就醫，或是等到檢測結果出爐，病逝很長一段時間後，才確認感染新冠肺炎，這都加重了周圍親友照護上的風險。目前日本全國累計37萬1789例確診、5268人病逝。

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