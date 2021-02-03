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東森購物2/4前進迪化街live直播　跟著黃珊珊一起辦年貨

▲▼年關將近，台北迪化街年貨大街逐漸湧現搶辦年貨人潮。（圖／記者湯興漢攝）

▲以往農曆年節前夕，台北迪化街擠滿搶辦年貨的人潮，但今年受到疫情影響，台北市政府取消年貨大街活動，也衝擊到商家生意，為了幫助迪化街商家，東森購物將於2月4日晚上6～8點在迪化街live直播，讓民眾在家也能感受到過年氣氛，同時採買年貨。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

記者洪菱鞠／台北報導

今年因為疫情關係，台北市政府取消年貨大街活動，為了幫助迪化街商家減少影響，東森購物特別在台北市迪化商圈以電視直播方式，讓民眾在家也能感受到過年氣氛，同時採買優質年貨，東森電視購物年貨大街live節目將於2月4日（四）晚上6～8點在46頻道播出，東森購物董事長王令麟將加碼回饋50%東森幣之外， 台北市副市長黃珊珊更親自上節目，跟著購物專家一起逛迪化街採辦年貨。

年貨大街於1月28日開賣，北市府基於疫情考量，取消實體促銷活動，並禁止商圈業者擺攤及試吃，連騎樓也禁擺攤，限制措施創年貨大街開辦20餘年來的首例。年貨大街少了人潮，東森購物為了幫助迪化街商家順利銷售，也讓消費大眾在家就能安心採買年貨，首創電視購物live節目走進年貨大街，由購物專家與黃珊珊親自走訪迪化街商家，透過節目鏡頭親自品嚐，推廣優質年貨，讓民眾一起親自感受逛年貨大街的熱鬧氣氛。

東森購物年貨大街精心嚴選多種年節禮盒，包含「鯉魚餐飲-烏金禮盒」，東森價980元，台灣野生烏魚子是過年必吃的一道料理，鯉魚餐廳是迪化街有名的烏魚子創意料理餐廳，除了有很多創新的烏魚子餐點，也特地把烏魚子做成烏金餅，跳脫傳統烏魚子的吃法，加入一些果乾和堅果。「即燉淨燕窩禮盒」也是年節送禮首選，東森價1,880元，正新蔘藥行選用即燉淨燕窩禮盒，免挑免泡，搭配冰糖、紅棗片、杏仁粉、枸杞，可依個人喜好加入不同食材，吃得養生又健康。

東森購物年貨大街（圖／東森購物提供）

▲鯉魚餐飲-烏金餅禮盒。（圖／東森購物提供，以下同）

東森購物年貨大街（圖／東森購物提供）

▲即燉淨燕窩禮盒。

過年必吃的零嘴，東森年貨大街推出「原味果乾組」東森價750元，全是來自於迪化街南北貨產地，精選優質水果，如鳳梨乾、情人果、芒果乾、芭樂乾等，以原味無添加製作成的果乾，食用安全，是年節送禮的好選擇。「火星猴子-牛轉乾坤新春提袋三盒組」，東森暖心價1212元，好吃無負擔的奶酥餅乾，口感獨特甜而不膩，是迪化街必買暢銷熱賣伴手禮，還提供牛年限定簡約質感保冷袋，送禮超體面。

東森購物年貨大街（圖／東森購物提供）

▲原味果乾組。

東森購物年貨大街（圖／東森購物提供）

▲火星猴子-牛轉乾坤新春提袋三盒組。

東森購物秉持體貼消費者的心，也力挺迪化街的年貨商家，首創結合線上電商與線下實體零售，透過電視購物節目live直播，讓民眾能安心在家看電視，動動手指就能採辦年貨，還能獲得50%東森幣回饋，讓大家都能安心過好年。

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