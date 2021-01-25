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王令麟最愛吃圍爐年菜大公開　不藏私分享揚州名菜在東森獨家開賣

王奶奶上湯獅子頭（圖／東森購物提供）

▲「上湯獅子頭」是名列揚州四大名菜的傳統家常功夫菜，也是東森集團總裁王令麟每年團圓飯桌上的必吃佳餚。（圖／東森購物提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

全家人過年聚在一起，就別再忙東忙西了，更應該好好享受難得的團聚時光！為了省下進廚房烹煮的時間，東森集團總裁王令麟大方分享他最愛的媽媽味，也是每年團圓飯桌不可缺少的重要佳餚「上湯獅子頭」，這道名列揚州四大名菜的傳統家常功夫菜，現在只要加熱後就能即食享用，東森購物CH47特別推出「東森嚴選王奶奶傳承上湯獅子頭賀歲組」，讓大家在家輕鬆圍爐，享受美味年菜。

「王奶奶」功夫菜的創始人，正是東森集團總裁王令麟的母親；孫子王辭杰為了傳承奶奶的好手藝並延續記憶中的好味道，對「王奶奶上湯獅子頭」這道料理苦心鑽研，採純手工製作方式，每一顆獅子頭歷經剁、切、泡、摔、碩、炸、燉、熬、乾溼分離等9道工法，以及15個步驟，並耗時20小時用心製成，做工相當繁複。

用料方面，「王奶奶上湯獅子頭」嚴選台灣國產豬的前腿肉，以2比8的肥瘦黃金比例完美調和，並添加蓮藕，其脆又帶糯性，讓口感豐富又不突兀，嚐起來彈牙滑順；此外，為了確保每一顆獅子頭都能吸飽以老母雞與金華火腿熬製的鮮甜「頂湯」精華，特別加入吐司丁，不僅完整吸附湯汁，亦增添奶香氣，是這道菜的一個小巧思。「王奶奶上湯獅子頭」鬆而不散、入口即化，且湯汁飽滿，每一口都能品嚐到頂湯的鮮甜，對於王令麟來說，山珍海味都比不上這道記憶中的「媽媽味」。

王奶奶上湯獅子頭（圖／東森購物提供）

王奶奶上湯獅子頭（圖／東森購物提供）

▲東森購物CH47將於26日晚間10點推出「東森嚴選王奶奶傳承上湯獅子頭賀歲組」。

東森購物端出王令麟的「媽媽味」與會員分享，將於26日晚間22:00在東森購物CH47特別推出「東森嚴選 王奶奶傳承上湯獅子頭賀歲組」，並祭出超暖心優惠，一組4盒，包含獅子頭與上湯，東森價只要1,580元，再加碼送20%東森幣，下單成功還能用100枚東森幣抽iPhone 12 Pro Max 256G。

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