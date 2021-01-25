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業者聯合捐贈4120只住警器　彰化秀水鄉免費安裝

▲業者送住警器給秀水鄉民使用。（圖／彰化縣消防局提供）

▲業者送住警器給秀水鄉民使用。（圖／彰化縣消防局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

近年來，住宅火警案件層出不窮，常造成重大傷亡，為了維護秀水鄉民的生命財產安全，秀水鄉善心企業聯合捐贈住宅用火災警報器4,120只送彰化縣消防局，希望透過推廣安裝住警器，讓鄉民的居家防火安全更有保障。

聯合捐贈儀式於1月25日在「秀育企業股份有限公司」舉辦，由縣長王惠美代表接受企業捐贈，並回贈感謝狀以表示感謝。王惠美表示，縣府這幾年動用超過1億元購買警消器具，其中有3400餘萬元添購打火弟兄的救災裝備，希望警義消在最安全的情形下救災，來保障民眾生命財產，預防勝於治療，因此大力推廣裝置住警器，從106年至今，受住警器之助，已有47件火警因此無人傷亡，並保住更多財產，呼籲未裝設的鄉親能儘快跟進。

▲業者送住警器給秀水鄉民使用。（圖／彰化縣消防局提供）

秀育董事長梁徽彬表示，祝融最是無情，一旦發生火災，輕則損失財物，重則使家庭破碎，小小的住警器可以發揮即時預警的功用，也因此本次捐贈感謝自家兄弟梁煇崇、梁徽湖、梁誌恭共同響應此次捐贈活動，並結合秀水在地宮廟華龍宮及6家優良企業，以及詹沛灝、高淑端等善心人士，聯合捐贈共4,120只住警器。

▲業者送住警器給秀水鄉民使用。（圖／彰化縣消防局提供）

王惠美指出，縣內弱勢民眾住處住警器裝置率已達百分之百，且縣府也要求建商新蓋的房子一定都要設置，彰化縣目前的裝置率約57％，謝謝董事長梁徽彬號召在地的金可眼鏡實業、盈貿實業、輝吉企業、新湧元鐵材、鵝媽媽美食餐廳、久松化學企業6家企業，以及他的親朋好友們一起做公德，共捐贈了4,120只住警器，將秀水鄉不足的部分全部補足了，讓秀水鄉內家家戶戶都安裝住警器。

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