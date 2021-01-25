桃園社區防疫採系列高強度防疫對策　1星期內完成全市環境清消

▲桃園市長鄭文燦抵桃園區環境清潔稽查中隊。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

防疫作戰，分秒必爭！桃園市長鄭文燦25日抵桃園區環境清潔稽查中隊表示，因應中央流行疫情指揮中心啟動「部桃專案」，社區防疫採取一系列高強度防疫對策，除了疫調足跡曾到過的場所加強消毒，包含車站、商圈、市場、夜市等人潮眾多的熱點，消毒頻率也提高為每週一次，將在1星期內分區完成全市環境清潔消毒。

▲環保局引進兩部水霧式消毒機，可快速地大範圍消毒。（圖／市府提供）

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鄭市長指出，新冠病毒傳播途徑有許多種，除了飛沫傳染，也可能透過環境傳播、接觸感染，因此環境徹底清潔消毒對於防疫工作至關重要。市府協調國防部33化兵群協助，已完成部立桃園醫院週邊7個里的環境消毒工作，讓民眾安心，而環保局第一輪已針對疫調足跡完成消毒，第二輪針對360處熱點進行消毒，也將分區進行第三輪擴大消毒，請各中隊持續加強整備，以增加消毒量能。

▲▼鄭市長慰勉桃園防疫消毒大隊，並表示針對參與防疫的消毒隊員也額外保險，加強隊員權益保障。（圖／市府提供）

桃園防疫消毒大隊，共有170位消毒隊員、33輛消毒車及97部背負式的消毒機，去年共出動3,325人次、消毒達7,158個點次，包含協助登革熱環境消毒工作。部桃發生群聚感染事件，無論疫調足跡有無公布，防疫消毒大隊都會在當日完成環境消毒工作，非常辛苦。鄭市長特別感謝同仁們的付出，尤其桃園收治了全國逾25%的新冠肺炎確診患者，防疫責任重大，需要各界齊心努力，幫助桃園鞏固從機場到醫院，再到社區的三層防護網。



鄭市長除了致贈水果禮盒慰勞防疫消毒大隊同仁，也特別提醒同仁出勤應做好自身防護。環保局長呂理德表示，環保局今天也召集防疫消毒大隊所有隊員參與教育訓練，強化各項防疫知識與消毒安全規範。此外，環保局也持續優化各項消毒設備，包含採購更輕型、更安靜的消毒機具，並引進兩部水霧式消毒機，可快速地大範圍消毒，提升工作效率。針對參與防疫的消毒隊員也額外保險，加強隊員權益保障。

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