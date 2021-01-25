桃園取消學校寒假輔導　鄭文燦決策背後思考曝光

▲鄭文燦視察部桃。（圖／記者黃國霖攝）

記者黃巈禾／台北報導

衛福部桃園醫院新冠肺炎群聚擴大，桃園市長鄭文燦25日宣布，學校寒輔、志工服務、社團、營隊以及學校空間外借等，即日起停止，讓學生在家中及線上學習。對此，桃園市政府新聞處長詹賀舜透露，鄭文燦決定取消學校寒輔，不光只是停或不停的問題，還思考到家長以及弱勢家庭的需求。

詹賀舜表示，身為家長，停止寒假輔導課後，他可以預期到在社群媒體以及媒體的採訪中，家長對於這樣的決定有不同的聲音，對於雙薪家庭的家長以及弱勢家庭來說，小朋友放假到學校上課輔，或是到安親班、補習班上課，都是讓小朋友有人照顧且可以繼續學習。

詹賀舜在臉書上也透露鄭文燦在決定暫停學校寒假輔導時的決策思考。他說，自己和鄭文燦談到取消課後輔導這件事時，詢問補習班、安親班等要不要也取消，鄭文燦靜默一下告訴他，「你知道有多少家長沒辦法照顧小孩，還有弱勢家庭的小朋友沒有地方去嗎？經濟弱勢的孩子可能吃飯也有問題」。

詹賀舜表示，他聽完後才明白，這個決定對鄭文燦來說，不只是停或不停的問題，鄭文燦還思考到家長以及弱勢家庭的感受與需求，因此，在決定停止學校課輔後，鄭文燦除了請教育局長思考弱勢家庭小朋友的照顧問題，同時對於私人補習班與安親班的停班與否也要審慎思考，在防疫與小朋友的照顧上要盡量做得妥善。

此外，停課輔後，各校提供線上課程與學習資源供學生自主學習，讓學習不間斷；另外，針對4類經濟弱勢學童，規劃寒假期間請學校與鄰近愛心店家或企業合作，提供愛心午餐，學童只要拿著學校發的餐券到指定的合作店家，都能兌換便當或等值午餐。

對於桃園市政府採取的相關防疫措施，詹賀舜也強調，防疫期間大家共體時艱，這不是雙不雙標的問題，而是要考量到不同家庭的需求，以及小朋友的健康與照顧。