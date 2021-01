川普最新動作！成立前總統辦公室　自稱「美國人民的捍衛者」

▲美國前總統川普成立官方辦公室。(圖/路透)

記者張寧倢/編譯

美國前總統川普卸任後住在佛州私人俱樂部「海湖莊園」(Mar-A-Lago),而被迫停用社交媒體的川普於25日正式成立了「前總統辦公室」,發出的第一份新聞稿指出,未來將透過辦公室管理他的信件與行程等相關事務,最後更以「川普永遠會是美國人民的捍衛者」作結。

綜合《國會山莊報》、《獨立報》報導,川普於當地時間25日在佛州棕櫚灘縣(Palm Beach)成立了正式辦公室,以管理卸任後的所有公共事務,包含往來通信、公開聲明或露面,以及其他「促進美國利益」的官方活動,並將透過倡導、組織與公眾行動主義來延續川普行政團隊的議程。

▲川普於西棕櫚灘俱樂部打高爾夫球時,向前來的支持者們揮手致意。(圖/路透)

新聞稿最後指出,「川普永遠會是美國人民的捍衛者(champion)」。新成立的前總統辦公室將由川普時期政府的助理與工作人員管理,而根據美國法律,前總統卸任之後將能獲得政府提供的資金、車輛、機密國安簡報、人身安全保護與養老金。

報導分析,雖然川普至今沒有公開承認敗選,卻未表明4年後是否再度參選總統,如今正式成立「前總統」辦公室,也不禁讓人臆測,川普可能無意加入2024年的選局。目前,針對川普的彈劾案下個月將接受參議院審判,拜登稍早也鬆口「彈劾審判必須進行」,據悉,川普正在籌備彈劾辯護團隊,不過他尚未對此發表評論。

Donald Trump has set up an office in Palm Beach, Florida and is ready for his post presidency pic.twitter.com/wtoRqtAfdJ