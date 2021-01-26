挺韓網紅「報復性罷免」月斂財百萬　連署書灌水！吸金2個月關門

圖、文／鏡週刊

民代罷免潮遍地開花，最近甚至出現假罷免、真斂財的亂象。曾2度蟬聯「台灣YouTuber捐款贊助排行榜」榜首的挺韓網紅陳品宏，最近就遭到多名韓粉踢爆，指他去年9月大張旗鼓成立罷免高雄市議員康裕成總部，透過直播要求粉絲斗內，違法收受大批捐款，卻在2個月後無預警關門。

▲陳品宏（右）因拍影片挺韓國瑜（左），獲粉絲贊助超過230萬元。（圖／鏡週刊提供，下同）



更扯的是，今年1月，桃園市議員王浩宇遭罷免成功後，捐款給陳的粉絲致電陳詢問罷康後續，陳卻不斷閃躲，遭粉絲痛批根本是打假球的金光黨！

陳品宏去年6月成立罷免站，並且以「海罷王時代來臨」當口號，宣稱一口氣要罷免康裕成、林于凱、何權峰、鄭孟洳等4名高雄市三民區議員。支持者A小姐說，罷免站成立才3天，陳就對外宣布已累積8千多份連署書，直播時也不斷告訴粉絲：「搞罷免很辛苦，非常需要經費，我的力量有限，需要大家幫忙！」不少支持者因此「狂斗」力挺。

A小姐表示，「陳品宏說一次要罷免4個議員，大家都覺得他超厲害，我還跟姐妹們組團南下力挺，當場給他5萬元，其他姐妹也捐了不少錢，事後我們才發現，他根本是假罷免、真斂財，當初信誓旦旦說要罷免4個議員，後來變成只罷免康裕成1人，最後罷免總部還收掉，錢不知去了哪？」

一名曾在罷免總部擔任志工的B先生透露：「陳品宏之所以一口氣發動罷免4個議員，是怕其他人分食罷免商機，他才先喊先贏。」由於其他3名議員連署不如預期，陳後來將重心放在「罷康」，去年7月找到支持者贊助硬體設備後，9月20日便在高雄市三民區成立「罷康總部」；但實際上，他並未向中選會提出罷免案，「罷康根本是打假球，陳只想魚目混珠，藉機斂財。」

除了設立總部、收取捐款令人詬病，更扯的是，陳品宏還去年11月無預警關閉總部。陳一開始解釋，因為有志工窩裡反，後來又改口稱人力不足、資金不夠，要大家先把重心放在罷捷（黃捷），過沒久又自稱遭到威脅，甚至怒斥「最強菜農」林佳新打壓，害他辦不成罷免，說法反覆。

另一名支持者C小姐告訴本刊，陳品宏突然關掉總部，連直播時也沒提，卻表示他要開新的公司、培育更多年輕人，另外，陳也辯稱《選罷法》沒規定第一階段的送件時間，他在等待成熟的時機點。對此，C小姐怒轟陳：「根本就是金光黨！」

曾擔任罷免總部志工的D先生也質疑，陳品宏去年9月大張旗鼓成立罷康總部，但依照《選罷法》規定，罷免辦事處須在遞交第一階段連署書的7日內送到當地選委會審核，才可以設立，另外，依《政治獻金法》規定，收受捐款從事罷免的宣傳行為，必須先有政治團體登記，陳的所作所為明顯違法，相關單位應嚴查嚴辦。

一名曾在罷免總部擔任志工的B先生透露：「陳見罷免有商機，去年7月找到支持者贊助硬體設備後，9月20日便在高雄市三民區成立『罷康總部』，但實際上他並未向中選會提議罷免案，「罷康根本是打假球，陳只想魚目混珠，藉機斂財。」

陳品宏在直播中打著罷免的口號跟粉絲說，去年2月他為了反制罷韓，特別搬到高雄、自己養團隊，光是人事支出就花了2、300百萬元，為了罷免綠營民代，靠斗內根本不夠，所以必須販賣商品維持生計，希望大家捧場，他還表示：「如果我去工作賺錢，一心多用會忙不來，希望大家出錢出力，一起完成罷免大業！」

陳品宏的言論讓韓粉慷慨激昂，紛紛詢問捐款帳戶，不少人甚至捧著現金到罷免站找他，還有海外華僑請家人幫忙送錢，就連從事資源回收工作的阿公、阿嬤也將賺來的辛苦錢捐給陳，希望讓他無後顧之憂，全力發動罷免。

B先生也透露：「除了檯面上的斗內、拍賣，很多支持者私下塞錢給陳品宏，人多的時候他不敢收，由員工代領，等到對方一走，他就把錢拿走，1個月最多可收到約50萬元現金，加上斗內、拍賣所得，加一加月賺百萬元。」

另一名志工D先生透露，總部成立後沒多久，陳品宏對外宣稱連署書多達11,000份，但事實上卻根本不到8,000份，有效份數甚至僅有1,000多份，連第一階段都過不了，而最讓D先生感到氣憤的是，陳見罷免熱潮退燒、沒有賺頭，竟製造內亂、氣跑志工，再對外聲稱因人力不足、志工窩裡反順勢退場。

D先生也說，陳品宏身為罷免發起人，卻對罷免細節一竅不通，連提供的表格都是錯誤百出，導致一開始收到的4,000多份連署書，全都要讓簽署民眾重填一次正確版，才能算數。

本刊調查，陳品宏去年9月曾出示罷免總部帳戶明細，並宣稱當月虧損4萬多元，但許多知情的志工卻跳出來打臉。志工B先生告訴本刊：「很多支出其實是粉絲贊助的，例如16,000元的遊覽車錢，是一名女粉絲贊助，她拿現金給另一名挺韓大將杏仁哥，要杏仁哥幫忙轉交給陳，陳卻說對方是他的粉絲，所以硬是算成他的支出。」

B先生不滿地說：「陳品宏每次都說開銷大，一直開口要錢，總部成立當天舞台費3萬元，其實已經有廠商全額資助，甚至還有人拿現金給陳，等於他巧立名目要大家出錢，卻把超收好幾倍的金額放進自己口袋，他說要養團隊、培養年輕人，但公司只有2、3個人，簽的也是合作契約，根本沒有勞、健保。」

針對多名粉絲及志工的指控，本刊多次致電陳品宏並留言查證，但至截稿前皆未獲回應。



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