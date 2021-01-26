　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

挺韓網紅「報復性罷免」月斂財百萬　連署書灌水！吸金2個月關門

圖、文／鏡週刊

民代罷免潮遍地開花，最近甚至出現假罷免、真斂財的亂象。曾2度蟬聯「台灣YouTuber捐款贊助排行榜」榜首的挺韓網紅陳品宏，最近就遭到多名韓粉踢爆，指他去年9月大張旗鼓成立罷免高雄市議員康裕成總部，透過直播要求粉絲斗內，違法收受大批捐款，卻在2個月後無預警關門。

陳品宏（右）因拍影片挺韓國瑜（左），獲粉絲贊助超過230萬元。（翻攝陳品宏臉書）

▲陳品宏（右）因拍影片挺韓國瑜（左），獲粉絲贊助超過230萬元。（圖／鏡週刊提供，下同）

更扯的是，今年1月，桃園市議員王浩宇遭罷免成功後，捐款給陳的粉絲致電陳詢問罷康後續，陳卻不斷閃躲，遭粉絲痛批根本是打假球的金光黨！

陳品宏去年6月成立罷免站，並且以「海罷王時代來臨」當口號，宣稱一口氣要罷免康裕成、林于凱、何權峰、鄭孟洳等4名高雄市三民區議員。支持者A小姐說，罷免站成立才3天，陳就對外宣布已累積8千多份連署書，直播時也不斷告訴粉絲：「搞罷免很辛苦，非常需要經費，我的力量有限，需要大家幫忙！」不少支持者因此「狂斗」力挺。

陳品宏去年9月大張旗鼓成立罷免康裕成總部，並收受大批捐款、斗內。（翻攝陳品宏YouTube直播）

A小姐表示，「陳品宏說一次要罷免4個議員，大家都覺得他超厲害，我還跟姐妹們組團南下力挺，當場給他5萬元，其他姐妹也捐了不少錢，事後我們才發現，他根本是假罷免、真斂財，當初信誓旦旦說要罷免4個議員，後來變成只罷免康裕成1人，最後罷免總部還收掉，錢不知去了哪？」

一名曾在罷免總部擔任志工的B先生透露：「陳品宏之所以一口氣發動罷免4個議員，是怕其他人分食罷免商機，他才先喊先贏。」由於其他3名議員連署不如預期，陳後來將重心放在「罷康」，去年7月找到支持者贊助硬體設備後，9月20日便在高雄市三民區成立「罷康總部」；但實際上，他並未向中選會提出罷免案，「罷康根本是打假球，陳只想魚目混珠，藉機斂財。」

罷康總部去年11月已拉下鐵門，人去樓空。

除了設立總部、收取捐款令人詬病，更扯的是，陳品宏還去年11月無預警關閉總部。陳一開始解釋，因為有志工窩裡反，後來又改口稱人力不足、資金不夠，要大家先把重心放在罷捷（黃捷），過沒久又自稱遭到威脅，甚至怒斥「最強菜農」林佳新打壓，害他辦不成罷免，說法反覆。

另一名支持者C小姐告訴本刊，陳品宏突然關掉總部，連直播時也沒提，卻表示他要開新的公司、培育更多年輕人，另外，陳也辯稱《選罷法》沒規定第一階段的送件時間，他在等待成熟的時機點。對此，C小姐怒轟陳：「根本就是金光黨！」

陳品宏直播時常說欠缺罷免經費，許多粉絲因此在YouTube斗內贊助他。（翻攝畫面）

不少網友在陳品宏直播時詢問捐款帳號，並贊助罷免經費。（翻攝畫面）

曾擔任罷免總部志工的D先生也質疑，陳品宏去年9月大張旗鼓成立罷康總部，但依照《選罷法》規定，罷免辦事處須在遞交第一階段連署書的7日內送到當地選委會審核，才可以設立，另外，依《政治獻金法》規定，收受捐款從事罷免的宣傳行為，必須先有政治團體登記，陳的所作所為明顯違法，相關單位應嚴查嚴辦。

陳品宏曾在直播中怒斥「最強菜農」林佳新打壓，害他辦不成罷免。（翻攝陳品宏YouTube直播）

一名曾在罷免總部擔任志工的B先生透露：「陳見罷免有商機，去年7月找到支持者贊助硬體設備後，9月20日便在高雄市三民區成立『罷康總部』，但實際上他並未向中選會提議罷免案，「罷康根本是打假球，陳只想魚目混珠，藉機斂財。」

陳品宏在直播中打著罷免的口號跟粉絲說，去年2月他為了反制罷韓，特別搬到高雄、自己養團隊，光是人事支出就花了2、300百萬元，為了罷免綠營民代，靠斗內根本不夠，所以必須販賣商品維持生計，希望大家捧場，他還表示：「如果我去工作賺錢，一心多用會忙不來，希望大家出錢出力，一起完成罷免大業！」

粉絲透露，陳品宏早知罷免不會過，卻假借罷免之名，販售各式高價商品。（讀者提供）

陳品宏的言論讓韓粉慷慨激昂，紛紛詢問捐款帳戶，不少人甚至捧著現金到罷免站找他，還有海外華僑請家人幫忙送錢，就連從事資源回收工作的阿公、阿嬤也將賺來的辛苦錢捐給陳，希望讓他無後顧之憂，全力發動罷免。

B先生也透露：「除了檯面上的斗內、拍賣，很多支持者私下塞錢給陳品宏，人多的時候他不敢收，由員工代領，等到對方一走，他就把錢拿走，1個月最多可收到約50萬元現金，加上斗內、拍賣所得，加一加月賺百萬元。」

另一名志工D先生透露，總部成立後沒多久，陳品宏對外宣稱連署書多達11,000份，但事實上卻根本不到8,000份，有效份數甚至僅有1,000多份，連第一階段都過不了，而最讓D先生感到氣憤的是，陳見罷免熱潮退燒、沒有賺頭，竟製造內亂、氣跑志工，再對外聲稱因人力不足、志工窩裡反順勢退場。

D先生也說，陳品宏身為罷免發起人，卻對罷免細節一竅不通，連提供的表格都是錯誤百出，導致一開始收到的4,000多份連署書，全都要讓簽署民眾重填一次正確版，才能算數。

罷免總部志工控訴陳品宏謊報連署書份數，為的是發罷免財。（讀者提供）

本刊調查，陳品宏去年9月曾出示罷免總部帳戶明細，並宣稱當月虧損4萬多元，但許多知情的志工卻跳出來打臉。志工B先生告訴本刊：「很多支出其實是粉絲贊助的，例如16,000元的遊覽車錢，是一名女粉絲贊助，她拿現金給另一名挺韓大將杏仁哥，要杏仁哥幫忙轉交給陳，陳卻說對方是他的粉絲，所以硬是算成他的支出。」

B先生不滿地說：「陳品宏每次都說開銷大，一直開口要錢，總部成立當天舞台費3萬元，其實已經有廠商全額資助，甚至還有人拿現金給陳，等於他巧立名目要大家出錢，卻把超收好幾倍的金額放進自己口袋，他說要養團隊、培養年輕人，但公司只有2、3個人，簽的也是合作契約，根本沒有勞、健保。」

針對多名粉絲及志工的指控，本刊多次致電陳品宏並留言查證，但至截稿前皆未獲回應。


更多鏡週刊報導
【假罷免真斂財4】海內外韓粉都上當　他涉吸金遭檢察官認證
【假罷免真斂財】挺韓網紅一騙再騙　藉「報復性罷免」狂吸金
【假罷免真斂財1】靠韓粉成「抖內王」　他一口氣罷免4議員藏私心

ET快訊
王牌運動員魂斷賽場！　6對手猛撲壓制「攻擊手」秒斷頸軟癱
桃園新人驚見感染暴增！3天前告知婚宴延期　餐廳索賠22萬
半夜爆「追唐禹哲」將出櫃！　彭于晏親上火線回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

胡志強一張照KO蕭美琴　國民黨再舉2例：民進黨鬧國際笑話

挺韓網紅「報復性罷免」月斂財百萬　連署書灌水！吸金2個月關門

綠營「圍剿楊志良、追殺邱淑媞」　他嘆：錯失疫情補破網時機

蘇偉碩遭告發、楊志良邱淑媞被出征　賴士葆：逆時中下場誰敢建言

桃園取消學校寒假輔導　鄭文燦決策背後思考曝光

涂醒哲不後悔「和平封院」　羅智強批：民進黨有完沒完啊

簡舒培揭「和平醫員工信」控：馬英九、邱淑媞封院無配套不甩中央

江啟臣發起換特效框　「風雨同行！國民黨挺防疫英雄」

王浩宇為黃捷加油：真正的敵人不是彼此　是想傷害台灣的人

成人平台「打造擬真車廂」拍痴漢影片　北捷譴責：勿信以為真！

大塞車！日本《真實版PUI PUI車》　「三寶天竺鼠」逆向推擠：讓開啦～

女子往東海大學途中「意外迷路」　神犬帶路走地下道成功抵達校園

不畏部桃列紅區「餐飲全力相挺」　100↑早餐、牛排、珍奶為醫護打氣

一張部桃護理師「趴桌照」惹鼻酸　臉上全壓痕！夫：我會照顧好兒子

《哥吉拉大戰金剛》首支預告

居隔5000人！陳時中：沒時間等　「案889風險高」部桃整棟列紅區

稱「部桃應停止進出」、1人1室　邱淑媞遭網友出征哽咽：好可怕

「羅根李」上《我獨》一個人掃完積雪　小狗「莫理」隨地尿..讓他擦到崩潰

過年最怕被狂問「私人事情」！創意價目表T恤幫明定紅包價碼

郭書瑤《未來媽媽》流產痛到撕心裂肺　對不起..「原來揮手是說再見」

胡志強一張照KO蕭美琴　國民黨再舉2例：民進黨鬧國際笑話

挺韓網紅「報復性罷免」月斂財百萬　連署書灌水！吸金2個月關門

綠營「圍剿楊志良、追殺邱淑媞」　他嘆：錯失疫情補破網時機

蘇偉碩遭告發、楊志良邱淑媞被出征　賴士葆：逆時中下場誰敢建言

桃園取消學校寒假輔導　鄭文燦決策背後思考曝光

涂醒哲不後悔「和平封院」　羅智強批：民進黨有完沒完啊

簡舒培揭「和平醫員工信」控：馬英九、邱淑媞封院無配套不甩中央

江啟臣發起換特效框　「風雨同行！國民黨挺防疫英雄」

王浩宇為黃捷加油：真正的敵人不是彼此　是想傷害台灣的人

成人平台「打造擬真車廂」拍痴漢影片　北捷譴責：勿信以為真！

胡志強一張照KO蕭美琴　國民黨再舉2例：民進黨鬧國際笑話

福斯新一代Tiguan開始接單　首波280 TSI預售價132.8萬！

緊緻拉提超有感！Dior頂級「珍珠按摩棒」搭配4步驟　居家也能做SPA

疫苗遇南非變種病毒「效力減弱」！　莫德納承諾研發新強力注射劑

邱淑媞遭打臉　「做錯自己負責」前和平醫院急診主任曝內幕

直擊藍心湄開趴「圈內大咖幾乎全到齊」！ 一路喝到隔天凌晨嗨翻

台積電男女主管爆婚外情！路邊拍屁、互餵　同房過夜全被跟拍

前台大醫曝最憂慮事：若外科病房14天前有病毒，有無可能散去社區

AD坦言在鵜鶘不快樂！　不想比賽、訓練甚至質疑自己

部桃加護病房醫護爆「自己未被匡列」　傻眼：中央這個範圍很奇怪

女模被家暴開直播求救　雙手死握鎖頭抵抗男友破門

政治熱門新聞

成人平台打造擬真車廂拍不雅片　北捷怒了

綠營網軍圍剿楊志良　他嘆：錯失疫情補破網時機

羅智強貼圖片證明：涂醒哲說不後悔封院

和平封院誰決策？　18年前「最速件」公文曝

民進黨：高院判定「和平醫院」封院4大疏失　馬市府害命

楊志良、邱淑媞遭出征　藍委：逆時中下場

簡舒培揭「和平醫員工信」控：馬英九封院無配套不甩中央

挺韓網紅一騙再騙　藉「報復性罷免」狂吸金

桃園取消學校寒假輔導　鄭文燦決策背後思考曝光

網讚胡志強一張照完勝蕭美琴　國民黨：這年代打卡比實質關係重要

林洲民怒嗆：大巨蛋絕對拿不到使用執照！

王浩宇為黃捷加油　「敵人是想傷害台灣的人」

新北接獲38人　已進行居家隔離

「和平封院」決策者曝18年前心聲

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

228公園爆性侵！男遭86歲翁「強行吞吐」

再見寒冬！10°C跳崖式濕凍→暖到過年

韓吃播主遭控辱華　最新影片「醃泡菜」嗆爆

幸運兒揭曉！7-11「花25元中千萬」

3女8男摩鐵激戰3hrs不斷電！26歲女大生進房通殺

即／傳員工發燒、味覺喪失　仁寶回應了

學測考到一半「老鼠爬上身」！中山女高生跌地尖叫

巴西足球隊遇空難　機上6人全罹難

快訊／《SMTM3》IRON倒在血泊中身亡

22歲女凌晨App叫車！橋邊下車後身亡

月薪破10萬還準時上下班　網推1職業：爽賺

快訊／是你嗎？在全聯買食材就中千萬大獎「被幸運之神眷顧！」

陽光妹酒醉遭性侵驚醒　掐噁男命根仍失身

板橋望族51億買中和好市多　年收租金破6千萬

點外送4個月！店家「炒飯送湯」網看ID秒歪樓

更多

最夯影音

更多
大塞車！日本《真實版PUI PUI車》　「三寶天竺鼠」逆向推擠：讓開啦～

大塞車！日本《真實版PUI PUI車》　「三寶天竺鼠」逆向推擠：讓開啦～
女子往東海大學途中「意外迷路」　神犬帶路走地下道成功抵達校園

女子往東海大學途中「意外迷路」　神犬帶路走地下道成功抵達校園

不畏部桃列紅區「餐飲全力相挺」　100↑早餐、牛排、珍奶為醫護打氣

不畏部桃列紅區「餐飲全力相挺」　100↑早餐、牛排、珍奶為醫護打氣

一張部桃護理師「趴桌照」惹鼻酸　臉上全壓痕！夫：我會照顧好兒子

一張部桃護理師「趴桌照」惹鼻酸　臉上全壓痕！夫：我會照顧好兒子

《哥吉拉大戰金剛》首支預告

《哥吉拉大戰金剛》首支預告

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面