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英拒承認歐盟完整外交地位「全球唯一」　歐盟外長怒：不友善訊號

▲▼歐盟外交政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）。（圖／路透）

▲歐盟外交政策高級代表波瑞爾批評英國不尊重歐盟外交地位。（圖／路透）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾25日專電

英國拒絕給予歐盟駐倫敦大使完整外交地位，歐洲聯盟今天嚴厲批評，這不是一個友好訊號，歐盟不會接受。英國甫完全脫離歐盟，雙方出現外交風波引發矚目。

歐盟（EU）外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）在今天歐盟外長會議結束後召開記者會，表示今天歐盟27成員國外長會中討論與英國關係，他並對近期的外交風波表示立場。

波瑞爾嚴厲批評，英國在離開歐盟之後立刻給歐盟一個如此不友好的信號，如果事情繼續發展下去，不會有好的前景。英國採取全球唯一不承認歐盟代表團外交地位的作法，對此歐盟不會接受。

他說，希望英國相同地對待歐盟代表團，沒有任何拖延。

英國在2016年公投決定脫離歐盟，而脫歐甫在2020年12月31日完全生效，結束曲折的脫歐歷程，並終止46年來的歐盟成員國身分。

英國廣播公司（BBC）近日報導，英國拒絕給予歐洲聯盟駐英大使阿爾梅達（Joao Vale de Almeida）完整外交地位，導致最近分家的雙方出現爭執。

BBC報導，英國外交部基於歐盟並非民族國家，拒絕賦予阿爾梅達及他的團隊，跟其他國家大使相同的外交地位及特別待遇。

此外，波瑞爾表示，今天歐盟外長會議另討論一些國際情勢議題，其中在俄羅斯當局近期逮捕了反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）並引起大規模示威方面，歐盟對此譴責鎮壓行動並呼籲釋放納瓦尼。

至於在亞洲議題方面，波瑞爾表示今天日本外相茂木敏充以視訊方式參與外長會議，歐盟重申與日本是理念相近夥伴，在諸多議題上展開合作。此外會議中也談到南海、東海和香港情勢，重申歐盟呼籲香港當局尊重法治及人權。

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