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大江翠最後4字頭！面萬坪公園、鄰新板特區　「大禾」有薪即可入住

▲江北重劃區AB區，是大江翠中最好入手、未來漲幅最大的區域，而目前區內唯一新成屋「大禾」更是即可入住的成家之選。（採訪撰稿 ／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者胡至欣／採訪報導

街廓整齊、公園綠地多，加上屋齡新、房價親民，讓雙北重劃區關注度居高不下，其中近新板特區，緊鄰九千多坪環河公園的板橋江翠北側重劃區，近期更挾著地段、價格雙優勢，成為移居亮點。

▲大江翠最後4字頭！面萬坪公園、鄰新板特區 「大禾」有薪即可入主。（圖／記者謝盛帆攝）
▲板橋江翠北側重劃區擁有九千多坪的環河公園。（圖／記者謝盛帆攝）

瑞普萊坊總監黃舒衛指出，板橋位居新北的都心，交通方便、都市發展成熟，不僅是新北巿府所在地，也是政經的首要，包括Google和微軟都選擇在板橋設資料中心或研發總部，未來新的就業人口或消費階層移入，又將進一步帶動當地房市的需求，而江翠北側重劃區，與商圈繁榮的新板巿府生活圈相鄰，卻有73%高綠覆率和低密度開發，對於追求高品質，但是價格相對比較親民的區域來講，更具競爭力。

▲大江翠最後4字頭！面萬坪公園、鄰新板特區　「大禾」有薪即可入住。（圖／記者謝盛帆攝）
▲Google、微軟都選址板橋設點，未來新的就業人口或消費階層移入，將進一步帶動當地房市需求。（圖／業者提供）

被網友譽為「新北信義區」的板橋，燙金門牌自帶流量，吸引許多買不起台北巿又嚮往北巿生活水準的購屋族，尤其江翠北側重劃區，房價只要新板特區的6-7成，成為不少首購、租屋族或新婚夫妻的首選。

▲大江翠最後4字頭！面萬坪公園、鄰新板特區 「大禾」有薪即可入主。（圖／記者謝盛帆攝）
▲▼江翠北側重劃區坐擁435藝文特區(上)及中正商圈(下)。（圖／記者謝盛帆攝、業者提供）
▲大江翠最後4字頭！面萬坪公園、鄰新板特區　「大禾」有薪即可入住。（圖／記者謝盛帆攝）

興富發大禾專案經理賴泓曄表示，「這邊價格來講，是整個大江翠最後能以4字頭房價，入主我們新北首府地段，6分鐘到新板特區可以享受交通的便利性，有四鐵共構以及整個新板商圈的一個繁華，再來到我們區域內，5分鐘可以到435藝文特區，以住的需求來講，有中正路商圈滿足生活端的供應，另外在我們正對面，下樓1分鐘就到萬坪公園，對面還有雙學區，國光國小和板橋國中。」

▲大江翠最後4字頭！面萬坪公園、鄰新板特區　「大禾」有薪即可入住。（圖／記者謝盛帆攝）
▲▼興富發「大禾」位於萬坪環河公園第一排。（圖／記者謝盛帆攝）
▲大江翠最後4字頭！面萬坪公園、鄰新板特區　「大禾」有薪即可入住。（圖／記者謝盛帆攝）

江翠北側重劃區AB區，是大江翠中單價最為親民、最好入手，未來漲幅最大的區域，而目前區內唯一新成屋興富發「大禾」，位於離新板特區最近、公園最多的地段，在與435藝文特區之間，有文丘公園、國光公園、雙社公園、華中公園、城巿公園、藝香公園、玫瑰公園等8座公園綠地，更是即可入住的成家之選。

▲大江翠最後4字頭！面萬坪公園、鄰新板特區 「大禾」有薪即可入主。（圖／記者謝盛帆攝）
▲▼李天鐸大師一手打造飯店級娛樂公設。（圖／記者謝盛帆攝）
▲大江翠最後4字頭！面萬坪公園、鄰新板特區 「大禾」有薪即可入主。（圖／記者謝盛帆攝）

興富發大禾專案經理賴泓曄補充說道，「產品規劃是27坪到35坪2-3房，並聘請豪宅推手李天鐸大師一手打造整體公設，包含有5米2挑高的大廳以及交誼廳，在生活方面則有健身房和KTV，最主要我們還有一個無邊際泳池的規劃，主打低自備的付款方式，所以從訂金到交屋2房只要68萬起、3房88萬起，讓年輕人不必不吃不喝的存錢才能買房，只要有薪就可以成家。」

▲大江翠最後4字頭！面萬坪公園、鄰新板特區 「大禾」有薪即可入主。（圖／記者謝盛帆攝）
▲▼興富發「大禾」現場多款實品屋，讓年輕人只要有薪就能輕鬆成家。（圖／記者謝盛帆攝）
▲大江翠最後4字頭！面萬坪公園、鄰新板特區 「大禾」有薪即可入主。（圖／記者謝盛帆攝）

低首付優惠，搭上低利好時機，興富發讓年輕人只要有薪就能入住生態公園宅，享受媲美大直豪宅的居住氛圍，輕鬆成就精彩優越的生活。

了解更多「大禾」

貴賓專線：（02）2258-6888
格局規劃：2～3房
坪數規劃：25～35坪
基地位置：新北市板橋區永翠路與藝文街口
接待中心：新北市板橋區藝文街368號
官方網站：https://reurl.cc/gmKZGb

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