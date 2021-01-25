「火力全開反賄紅不讓」　南檢辦職棒法治教育及農漁會反賄選活動

▲南檢舉辦職棒法治教育活動併同辦理「火力全開 反賄紅不讓」農漁會選舉反賄選宣導活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2021年的中華職棒大聯盟賽事即將開打，今年適逢2021年農漁會選舉，為結合機關及民間力量，擴大宣導通路，以強化反賄選宣導滲透力，南檢特舉辦職棒法治教育活動併同辦理「火力全開 反賄紅不讓」農漁會選舉反賄選宣導。

南檢希望藉由甫獲得中華職棒總冠軍統一7-ELEVEn獅隊之影響力，呼籲所有的球迷們，以支持棒球的熱情，一起來支持本署的反賄選行動，擊出精彩反賄紅不讓。

法治教育於25日上午9時起，在南檢9樓大禮堂展開，自2007年南檢首創地檢署與職棒球團法治教育活動開始，每年度均會設定法治教育主題，有感於基層棒球法治教育向下扎根之重要性，今年的主題為「世代傳承 統一尚勇」，特別邀請獅隊現役教練及球員曾就讀之學校棒球隊之教練及球員與會，計有南英商工、高苑工商、善化國中、民德國中、崇學國小、協進國小、公園國小等7隊之教練及球員參加，冀望能將防堵假球的法治觀念從基層扎根，把「公平球賽」的理念及法治觀念內化在每個棒球人的心裡。

台南地檢署檢察長葉淑文致詞時，特別播出一段10多年前自己的小孩在家中拿著小球棒揮棒的畫面，以此為引表示，棒球在許多人的生活中，佔據了非常重要的比例，運動是可以團結人心的方法，在目前疫情嚴峻的狀況下，在去年看到統一7-ELEVEn獅隊的表現是多麼令人感到安慰，也是大家的精神支柱，法治教育不是例行公事，而是希望能夠帶給大家一些幫助，不論是生活上、工作上能夠得到訊息及警惕，知道自己真的不要犯錯，今天找小球員來也是為了讓大家知道自己的社會責任有多重大，當你身體力行在做表率時，這些孩子們都在看，他們都在看著學長們，期望自己能成為職棒球員，最後也預祝統一7-ELEVEn獅隊今年再拿到總冠軍。

中華職棒大聯盟副秘書長王惠民說，他代表聯盟表達對台南地檢署的感謝，台南地檢署對於法治教育的用心，大家都看得到，也恭喜統一7-ELEVEn獅隊去年奪冠，拼戰到最後一場拿到勝利，去年比賽的感動讓很多人印象深刻，第一次在聯盟的法治教育看到三級棒球的球員，意義非常深遠，你看到每一位小學弟，你就看到你的責任，他們將來的路，你們要幫他們走，你們有責任及義務讓環境發展更好，也希望小球員們能夠知道除了球技之外，還要注意自身的行為。

統一7-ELEVEn獅隊總經理蘇泰安說，每年法治教育都是他們非常期待的課程，這幾年地檢署及地院規劃將法治教育以生動、活潑、有趣的內容，透過角色扮演方式讓大家知道法治的重要性，去年有少數球員因為僥倖心理違法，也違反球員公約，希望新的一年大家能建立起正確的法治觀念，去年球隊可以拿到總冠軍，除了球員、教練、後勤人員的團隊合作外，背後包括地檢署、地院的「一號隊友」默默的支持及鼓勵，也是奪冠的很大動力，在此表達最大的感謝。

此次法治教育由檢察官錢鴻明講授「棒球與法律之直球對決」及獅隊外野手「四爺」陳傑憲講授「一球入魂～日本棒球教會我的事」。錢檢察官深入淺出地講授關於假球、不雅影片、酒駕、肇事逃逸、行車糾紛，網路誹謗等議題，以實際案例，生動活潑的方式帶入法律觀念，錢檢察官強調職棒球員打放水球的代價除了刑法詐欺、背信罪刑責外，依據運動彩券發行條例第21條規定，最重可以處3年以上10年以下有期徒刑，另外也對於近來某職籃球員在高中時期遭拍私密影片等時事，提醒小球員及職棒球員更應注意網路上的交友行為，可能造成對自身的風險、犯嫌可能涉有妨害秘密、恐嚇取財刑責及被害人應如何處理的方式提出看法，也針對常見的酒醉駕車、肇事逃逸、行車糾紛涉及的法令予以說明。

最後，葉檢察長提醒，希望透過今天法治教育的互動，提醒自己在社會上有多麼重要的一個位置，要注意自己的言行舉止，所有的人都在看著大家，期待你們樹立最好的典範。本次法治教育在歡樂又活潑的氣氛中，讓球員及學生、教練們，都帶著新獲得的法律知識、反賄觀念及對打球的正向態度，滿載而歸。

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