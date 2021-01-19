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農會選情激烈　台南地檢署結合農田水利署嘉南管理處聯手反賄

▲台南地檢署特與行政院農業委員會農田水利署嘉南管理處共同合作，在新化分處辦理「2021年農會選舉反賄選宣導」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南地檢署特與行政院農業委員會農田水利署嘉南管理處共同合作，在新化分處辦理「2021年農會選舉反賄選宣導」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南地區2021年度農漁會總幹事登記候聘已於2020年11月13日完成，33個各級農會，計有42人登記，其中現任28人（績優17人），新人13人，計有後壁、下營、官田、佳里、將軍、新化、善化等7個基層農會及台南市農會非同額候聘，預判選情應較為激烈，其中新化區農會有3人登記，選情激烈可期。

▲台南地檢署特與行政院農業委員會農田水利署嘉南管理處共同合作，在新化分處辦理「2021年農會選舉反賄選宣導」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南地檢署除加強查察賄選外，特與行政院農業委員會農田水利署嘉南管理處共同合作，於19日上午在新化分處辦理「2021年農會選舉反賄選宣導」，由檢察長葉淑文親自出席，嘉南管理處邱清義處長共同與會，另由蔡宜玲檢察官說明賄選常見態樣，依據農會法跟漁會法規定，農漁會選舉買票、賣票最高可判處3年有期徒刑，若以暴力妨礙他人選舉，最高可判處5年徒刑。這次檢舉賄選獎金高達200萬元，鼓勵大家加入反賄選，作為檢警單位後盾。

▲台南地檢署特與行政院農業委員會農田水利署嘉南管理處共同合作，在新化分處辦理「2021年農會選舉反賄選宣導」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

葉淑文檢察長表示，大家都知道嘉南平原是台灣最大的米倉，農田灌溉關係民生甚重、農地甚廣，除調配用水外並負責維護其轄內之灌溉設施，責任重大，今天在座農民朋友的責任也很重大，要珍惜手中選票選出廉能的優秀人才，農、漁會並非政治性的選舉，理事、監事、理事長等職位的候選人若買票而當選，例如以一票5百元代價向選民買票，將來難保不會以超貸、詐貸方式A走農民的血汗錢，吃虧的還是農民朋友。所以要「選好人+選賢人」，不要被錢收買，讓農會金融、推廣及供銷能夠健全發展，帶領在地產業升級轉型，營造農業發展的良好環境，讓在地子孫有更美好的未來！

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