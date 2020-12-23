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想打職棒養媽媽…17歲球隊主力選手竟鼻腔癌末期！痛苦化療盼奇蹟

▲▼蔡旻軒。（圖／莊敬高職提供）

▲蔡旻軒是球隊中的主力選手。（圖／莊敬高職提供）

記者陳雕文／新北報導

就讀新北市莊敬高職2年級的蔡旻軒，從小與媽媽相依為命，有著棒球夢的他，希望未來能打進職棒，有更好的生活品質，讓媽媽不必再辛苦工作！但就在他成為球隊主力選手時，突然高燒不退，經醫師診斷為鼻腔癌末期，媽媽聽了心都碎了…校方與武打明星「戚冠軍」共募集40多萬，期盼能幫母子度過難關。

據了解，蔡旻軒就讀莊敬高職農場經營科，希望有一天能打職棒，讓媽媽不用再辛苦工作。國中從棒球名校二重國中畢業後，加入莊敬棒球隊，即使每天的練習再苦，蔡旻軒也從不喊累，朝著夢想一步步向前邁進。

●老天爺又給了巨大考驗！

高二的某日，蔡旻軒突然高燒不退，經過醫生診斷後確認是鼻腔癌末期，這對旻軒母子來說，無疑是晴天霹靂，而龐大的醫藥費，對原本就拮据的家計更是雪上加霜。莊敬農業群科張莉莉主任得知消息後，立即向學校提議，發動全校樂捐，短短的幾天內，目前募得近8萬元。

▲▼蔡旻軒。（圖／莊敬高職提供）

▲蔡旻軒被診斷鼻腔癌末期，班上同學、隊友寫卡片為他加油打氣。（圖／莊敬高職提供）

而就讀莊敬演藝科的吳欣欣（資深武打明星戚冠軍的女兒）回家提及此事，戚冠軍跟妻子Mika認為，若是等待基金會或社福團體來幫忙，怕為時已晚，因此決定向其他親友募款，短時間內即募得30多萬！希望能讓蔡旻軒平安渡過難關。

班導師吳昆展表示，目前校內募款師生總計近8萬元，目前還在持續統計中，校內募款預計到12月底；莊敬高職副校長賴惠文則說，旻軒很勇敢，目前經歷2次化療，態度積極而樂觀，希望他可以早日康復，並再次回到球場，繼續朝夢想邁進。

▼蔡旻軒積極接受治療，疲憊的神情令人心疼。（圖／莊敬高職提供）

▲▼蔡旻軒。（圖／莊敬高職提供）

▼戚冠軍夫妻倆(紅圈處)與校方大力募款，期盼能幫助黃媽媽(圖中粉紅外套)跟蔡旻軒能度過難關。（圖／莊敬高職提供）

▲▼戚冠軍夫妻倆(紅圈處)與校方大力募款，期盼能幫助黃媽媽(圖中粉紅外套)跟蔡旻軒能度過難關。（圖／莊敬高職提供）

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