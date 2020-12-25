職棒前啦啦隊長驚爆右眼失明4個月　台大醫嘆「像燒完的灰燼」

記者黃翊婷／綜合報導

曾在職棒擔任啦啦隊長的林裕庭（豆芽Sandy）外型相當亮眼，今年8月間她在臉書PO文中透露，右眼因為不明原因失去視力，前往兩間大醫院檢查也找不出原因，就算接受手術也有20％的機率會瞎掉，甚至直接被醫師告知「眼睛已經到了末期」，得接受角膜移植才能恢復視力，她抱著忐忑不安的心情一直等到12月，總算等到好消息，並在23日住院接受手術，「我可以雙眼清晰地去跨年了！」

▲林裕庭自曝今年8月間右眼突然失去視力。（圖／翻攝自Facebook／豆芽Sandy，下同）

林裕庭在臉書發表一系列文章記錄眼睛生病的心路歷程，自從8月間發現右眼視力不正常之後，接連前往台北醫學大學附設醫院、長庚醫院檢查，但都找不出原因，10月間還在長庚進行抽房水手術，透過針筒抽管檢查眼睛裡到底出現什麼病毒，結果兩個醫師都說行醫超過20年從未看過這樣的病症，手術結束之後，她的眼睛又回到最一開睜不開的狀態，不僅發炎、紅腫還很痛，「當天晚上其實很難過，我覺得我這輩子要瞎了。」

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後來，林裕庭成功掛到台大醫院醫師的門診，經過一系列檢查，醫師也坦言沒有看過這樣的病例，還花了4個小時查資料，最後推測應該不是病毒，因為內皮細胞很完整，問題比較有可能出在眼皮，「眼皮裡面有不知名的東西或增生細胞改變眼皮，造成眼皮反覆摩擦我的眼球跟角膜」。時間來到11月間，她前往台大眼科名醫的門診，等了5個小時終於進入診間，結果醫師開口就是一句「這個眼睛我看是末期了喔」。

▲林裕庭身材相當火辣。

林裕庭一聽瞬間泛淚，接著又聽到要做角膜移植，「醫師說，不知道我前面發生什麼事情，但現在看來（眼睛）就像是餘火燒完的灰燼」，讓她忍不住當場崩潰大哭，「我不懂，我不是一發病就來看了，為什麼還會這樣？醫師還反過來安慰，1000個病人中總會有一個怪病，他說我已經很努力了」，等到情緒緩和下來之後，她想，自己的確已經努力了，雖然右眼視力是0，但至少還有左眼，「至少，我還活著。」

打起精神的林裕庭開始等待眼膜移植，醫師原本估計要等上1、2年，但她選擇自費從國外買，很幸運在12月23日就等到合適的角膜，並可以進行手術。雖然中間一度空歡喜一場，不過，最終結局還是好的，她也忍不住興奮直呼，「我要換德國人的角膜了，我可以在2020年最後的這幾天看清楚，這是最棒的聖誕節禮物」、「快忘記世界長什麼樣了」、「我可以雙眼清晰地去跨年了」。

▼林裕庭帶病工作，樂觀面對未來。