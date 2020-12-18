　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

南檢召開地區政風業務聯繫會議　全面啟動農漁會選舉反賄行動

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南地檢署召開「2020年台南地區政風業務聯繫會議」，由檢察長葉淑文親自主持，台南地區地方、中央機關及公營事業機構政風主管等約100餘人出席。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南地檢署召開「2020年台南地區政風業務聯繫會議」，由檢察長葉淑文親自主持，台南地區地方、中央機關及公營事業機構政風主管等約100餘人出席。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南地檢署於12月17日在文化部文資局文資保存研究中心國際會議廳，召開「2020年台南地區政風業務聯繫會議」，會議由檢察長葉淑文親自主持，另邀請法務部廉政署南部地區調查組組長黃元冠、台南市政府政風處處長許志雲與會，台南地區地方、中央機關及公營事業機構政風主管等約100餘人出席。

▲台南地檢署召開「2020年台南地區政風業務聯繫會議」，由檢察長葉淑文親自主持，台南地區地方、中央機關及公營事業機構政風主管等約100餘人出席。（圖／記者林悅翻攝，下同）

葉淑文檢察長表示，政風機構因遍及各行政機關，觸角延伸至各地，最能理解第一線承辦人員還有民眾之所需，而地區政風業務聯繫中心之主要功能在於擔任司法機關與行政機關聯繫之窗口，避免情資訊息因層層轉報延誤偵辦契機，同時也期勉「聯繫中心」未來運作能朝多面向發展，除作為溝通聯繫的平台之外，亦可透過「聯繫中心」有效整合行政資源、跨域共享，不論是在案件偵辦或犯罪預防宣導上都能加強合作，提升量能。

▲台南地檢署召開「2020年台南地區政風業務聯繫會議」，由檢察長葉淑文親自主持，台南地區地方、中央機關及公營事業機構政風主管等約100餘人出席。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外，台南地檢署於今年初的「第10屆立法委員暨第15任正副總統選舉」查察賄選成效卓著，除歸功於檢警的努力之外，更重要的是能有效統合選務、檢警、行政、廉政等系統還有民間力量，葉檢察長也期勉各單位對於即將舉行之「2021年度全國基層農漁會選舉」，大家也能共同努力合作，全力投入各項反賄選宣導及蒐處、防範作為。

這次聯繫會議特別邀請經濟部水利署南區水資源局局長連上堯，講述「廉政平臺運作經驗分享-以曾文南化聯通管工程為例」，包含工程計畫簡介、透明措施及廉政定期交流成果，期望透過司法與行政機關間之跨域合作，確保國家重大工程建設能「如期、如質、無垢」完工，降低外界對國家重大工程的疑慮；另會議中由台南地檢署郭書鳴檢察官，講述「2021年農漁會選舉蒐報賄選情資要領」，期斷黑拔金共同杜絕賄選、暴力及假訊息等介入本次農漁會選舉，以營造優質、乾淨選舉環境。

推出不受年齡限制、人人都愛的Longchamp尼龍包
 

ET快訊
替愛女送晚餐　《型男大主廚》郭主義目睹她後陽台輕生
《型男大主廚》古錐師愛女生前美照曝 　「妳好殘忍」全家痛哭
快訊／《型男大主廚》名廚師　愛女驚傳家中輕生
雪隧BMW火燒車！　車頭全毀濃煙狂竄回堵5公里
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南檢召開地區政風業務聯繫會議　全面啟動農漁會選舉反賄行動

海山漁港設6000平方公尺太陽能板　年發電達132萬度

新竹市立動物園「再生週年」　26日「動物派對」入園抽iPhone12

「火神護祐、平安祈福」　消防燈籠繪畫比賽啟動

教具競賽大挑戰　嘉藥切磋交流展創意

重機不改裝酒駕不上路　歸仁警車聚活動主動宣導交安

超前部署「新十代LifeStyle店」　燦坤超強化南科園區生活機能　

消防署署務會報　林右昌邀訪2021城市博覽會：截然不同的城市體驗

百花齊放先迎春 台南府會共揭縣市合併升格10週年活動展開

14歲國三女生接力賽時突昏迷　救護人員全套急救術力抗死神救回

蔡依林《甜秘密》MV「禁忌人豚戀懷孕了！」　找「老高與小茉」來講美人魚好驚喜

圓寶超戀家！玩膩鞦韆還擺臭臉　一落地直衝家門：阿母我回來惹

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

台南阿嬤帶7月大孫女過馬路　嬰兒車遭撞飛8米！路口無穿越道線

關鍵畫面曝！南投男「牽女童出KTV」猥褻遭打死　家屬喊冤：不可能

徐乃麟低調嫁女「把她手交給女婿哭了」　曝「沒給女兒嫁妝」：他們各自先努力！

地震！護理師用身軀＋雙手護8嬰兒　感人畫面曝光...網友讚：超盡責❤

台北2人參加婚禮包3千6很失禮？　 網點1關鍵：不是常識嗎

恐怖瞬間曝光！機車未兩段式左轉　20歲女大生路口與小貨車撞上不治

經紀人質疑台灣採檢結果！　俄舞團全隔離低潮「想快離開台北」

南檢召開地區政風業務聯繫會議　全面啟動農漁會選舉反賄行動

海山漁港設6000平方公尺太陽能板　年發電達132萬度

新竹市立動物園「再生週年」　26日「動物派對」入園抽iPhone12

「火神護祐、平安祈福」　消防燈籠繪畫比賽啟動

教具競賽大挑戰　嘉藥切磋交流展創意

重機不改裝酒駕不上路　歸仁警車聚活動主動宣導交安

超前部署「新十代LifeStyle店」　燦坤超強化南科園區生活機能　

消防署署務會報　林右昌邀訪2021城市博覽會：截然不同的城市體驗

百花齊放先迎春 台南府會共揭縣市合併升格10週年活動展開

14歲國三女生接力賽時突昏迷　救護人員全套急救術力抗死神救回

快訊／極淺層地震來襲！日本伊豆半島發生規模5.1地震

鐘鉉走三年了⋯Key還存著青澀照　珉豪PO大合照：SHINee永遠是五人

香港部門首長宣誓擁護基本法　基層公務員短期內將被要求簽署聲明

逛起來！全台11個耶誕市集全攻略　還有極光燈海、雪人光雕秀一次看

頂新和德年度文化盛會　文資專家齊聚共探傳統工藝保存與傳承

香濃顆粒太犯規！桃園超低調手作早餐　在地人最愛芋泥丹麥麵包

高雄捷運拚建設發展！首宗橘線O4站聯開案招商說明會　25家企業熱烈參與

冬季更容易長痘痘4大原因！愛吃麻辣鍋、熱奶茶要注意

板橋隱藏版美食！銅板價鵝肉飯超涮嘴　限量版掛爐燒鵝賣完就沒

男星家9點後不准洗澡！護理師妻怨：晚回只能洗重點部位

萬里半裸女逛街進超商　她說：游泳起來衣服就不見了

地方熱門新聞

面膜短褲女霸王車佔停5天！里長氣炸

即／基隆驚傳路塌了！湧水淹成小河

馬祖藍眼淚罕見大爆發　與大陸抽砂船有關

夜市買水果3包450傻眼！員工戰在地人

快訊／台中勞工局長捲婚外情辭職獲准

有錢買股票、期貨沒錢繳稅女子遭管收

欠稅375萬元拒繳林姓負責人管收

嘉義市國際管樂節18日登場

救護人員全套急救術力抗死神救回

孕婦臨盆腹劇痛　新化警協助請救護車就醫

縣市首長執政兩週年黃偉哲滿意度達78％

偵破夏姓男子偽造彩券詐欺案台彩頒感謝狀

女開車輪胎陷水溝　後車壅塞超慌張

搶先看　彰化月影燈季

更多熱門

相關新聞

農業金庫宣布12/23與LINE Pay、一卡通合作

農業金庫宣布12/23與LINE Pay、一卡通合作

農業金庫今（17日）宣布，今年12月23日將與LINE Pay、一卡通票證公司合作，陸續開通全國農漁會LINE Pay Money帳戶連結儲值服務，給予大眾支付多元化的選擇。

涉詐助理費10萬　台南議員蔡育輝：絕未貪污

涉詐助理費10萬　台南議員蔡育輝：絕未貪污

2021年農漁會選舉　屏檢警調全力防堵賄選

2021年農漁會選舉　屏檢警調全力防堵賄選

南檢召開食品安全查緝聯繫會議

南檢召開食品安全查緝聯繫會議

蔡政府「屁股翹起來了」

蔡政府「屁股翹起來了」

關鍵字：

南檢政風農漁會選舉反賄

讀者迴響

熱門新聞

敖犬認了「曾交往黑澀會美眉」！

米可白拍戲哭太大聲　嚇歪薛仕凌

被高中生低估！網點名1科系：年薪破百萬

存錢吃火鍋界LV！大學情侶慶生 　老鼠鑽女友褲管嚇哭

屏東巨獸綠鬣蜥抓到了　將安樂死

灌水泥悶殺同學　15歲國中生驚恐狂唸佛經

樹林高中爆集體作弊！20學生用LINE傳送英文答案

酒測23次失敗　警少1舉動免罰了

年輕人不願意買Gogoro官方回應了

陳建州怒嗆媒體　自慰影片遭汙名化

中天女主播錄影玩太瘋！內衣差點滑落

獅子看到救命恩人！急煞衝去抱抱

恐怖瞬間曝光！女大生與貨車撞不治

即／《型男大主廚》古錐師愛女家中輕生

參加廟會出團被丟包！73歲阿公躺排水溝亡

更多

最夯影音

更多
蔡依林《甜秘密》MV「禁忌人豚戀懷孕了！」　找「老高與小茉」來講美人魚好驚喜

蔡依林《甜秘密》MV「禁忌人豚戀懷孕了！」　找「老高與小茉」來講美人魚好驚喜
圓寶超戀家！玩膩鞦韆還擺臭臉　一落地直衝家門：阿母我回來惹

圓寶超戀家！玩膩鞦韆還擺臭臉　一落地直衝家門：阿母我回來惹

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

台南阿嬤帶7月大孫女過馬路　嬰兒車遭撞飛8米！路口無穿越道線

台南阿嬤帶7月大孫女過馬路　嬰兒車遭撞飛8米！路口無穿越道線

關鍵畫面曝！南投男「牽女童出KTV」猥褻遭打死　家屬喊冤：不可能

關鍵畫面曝！南投男「牽女童出KTV」猥褻遭打死　家屬喊冤：不可能

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面