南檢召開地區政風業務聯繫會議　全面啟動農漁會選舉反賄行動

▲台南地檢署召開「2020年台南地區政風業務聯繫會議」，由檢察長葉淑文親自主持，台南地區地方、中央機關及公營事業機構政風主管等約100餘人出席。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南地檢署於12月17日在文化部文資局文資保存研究中心國際會議廳，召開「2020年台南地區政風業務聯繫會議」，會議由檢察長葉淑文親自主持，另邀請法務部廉政署南部地區調查組組長黃元冠、台南市政府政風處處長許志雲與會，台南地區地方、中央機關及公營事業機構政風主管等約100餘人出席。

葉淑文檢察長表示，政風機構因遍及各行政機關，觸角延伸至各地，最能理解第一線承辦人員還有民眾之所需，而地區政風業務聯繫中心之主要功能在於擔任司法機關與行政機關聯繫之窗口，避免情資訊息因層層轉報延誤偵辦契機，同時也期勉「聯繫中心」未來運作能朝多面向發展，除作為溝通聯繫的平台之外，亦可透過「聯繫中心」有效整合行政資源、跨域共享，不論是在案件偵辦或犯罪預防宣導上都能加強合作，提升量能。

另外，台南地檢署於今年初的「第10屆立法委員暨第15任正副總統選舉」查察賄選成效卓著，除歸功於檢警的努力之外，更重要的是能有效統合選務、檢警、行政、廉政等系統還有民間力量，葉檢察長也期勉各單位對於即將舉行之「2021年度全國基層農漁會選舉」，大家也能共同努力合作，全力投入各項反賄選宣導及蒐處、防範作為。

這次聯繫會議特別邀請經濟部水利署南區水資源局局長連上堯，講述「廉政平臺運作經驗分享-以曾文南化聯通管工程為例」，包含工程計畫簡介、透明措施及廉政定期交流成果，期望透過司法與行政機關間之跨域合作，確保國家重大工程建設能「如期、如質、無垢」完工，降低外界對國家重大工程的疑慮；另會議中由台南地檢署郭書鳴檢察官，講述「2021年農漁會選舉蒐報賄選情資要領」，期斷黑拔金共同杜絕賄選、暴力及假訊息等介入本次農漁會選舉，以營造優質、乾淨選舉環境。

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