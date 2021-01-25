　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北韓公主金與正慘遭降等！開嗆南韓發洩...他分析：影響力未減弱

▲▼南韓統一部分析，金與正在北韓國內的政治影響力依然不減。（圖／達志影像）

▲南韓統一部分析，金與正在北韓國內的政治影響力依然不減。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩的胞妹金與正，於今年1月勞動黨第8次全代會選舉上落馬，不僅從政治局候補委員名單中除名，僅列職級較低的勞動黨中央委員會委員，且勞動黨第一副部長的地位也被降等至副部長。對此南韓統一部分析，金與正在對外的職級雖被降階，但實質上的政壇影響力卻沒有跟著減弱。

根據《韓聯社》報導，南韓統一部某高級官員今（25）日向該報記者透露，金與正在勞動黨中央委員會的委員權力序列排行中，仍可登入前20名內，且因為沒有消息能夠證實金與正對南韓、對美國的外交角色被取代，因此研判金與正依舊負責對南韓、對美國的外交業務。

該名統一部高官舉例，北韓今年1月上旬舉辦勞動黨第8次全代會時，南韓聯合參謀本部曾在聲明中表示，軍方掌握到北韓舉行閱兵儀式的異常舉動，當時金與正便於12日透過聲明強烈砲轟南韓，稱南韓此舉「非常奇怪」。

而北韓在拜登正式就職美國總統後，官方沒有相關回應，媒體也尚未進行任何相關報導。對此該官員分析，「這本身就隱含著一種訊息，表示北韓正密切關注美國當局會對平壤採取何種態度與政策方向。」

至於金正恩是否有可能於年內造訪南韓，該名高官表示，鑑於文在寅任期僅剩一年多，且今年與明年南韓國內都有選舉活動，因此在今年內造訪南韓最為合適，「與其探討實現的可能性，不如先探討具有何種意義，不過年內回訪南韓是兩韓領導人之間的約定，而約定依然有效。」

►北韓又爆駐外大使「潛逃」！攜家帶眷投誠南韓：為子女前途著想

聽Podcast掌握美選及國際局勢

ET快訊
「500元保單最終搶購戰」落幕！員工鞠躬　台產：公司人員都投
公園爆性侵！30歲壯男遭「強行吞吐」　旁邊有人圍觀
小小彬嗆爸「換老婆太頻繁」得喊陌生人媽　小彬彬回13字

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北韓公主金與正慘遭降等！開嗆南韓發洩...他分析：影響力未減弱

妻兒去世受打擊！美富翁辦論文獎　懸賞2800萬求「死後世界」證據

143顆衛星一次送上去！　SpaceX「共乘」任務刷新紀錄

口罩這樣挑！美國科學家曝防護關鍵　N95憑1優點「完勝」醫療口罩

南韓國會議員慘遭黨主席性騷...她血淚指控：我的尊嚴被你踐踏！

大阪男收確診文件…驚見「葬儀社廣告」！　他一看噴淚：逼到絕境

巴西足球隊遇空難！小型飛機起飛後「撞地墜毀」　機上6人全罹難

他誤入森林慘迷路！靠著「吃蘑菇」求生　苦熬18天奇蹟獲救

英機構預測：日本東奧後群體免疫　新冠疫苗恐被美國卡位搶先

三星李在鎔得入獄2年半！檢方與律師不再提上訴...經營恐陷危機

打罵有用？愛的教育vs.鐵的紀律 動口or動手？管教孩子大哉問！

薔薔想去泰國「小費往那邊塞！」　擇偶條件「高富帥」：尺寸可商量

吳宗憲脫口：佩岑姐姐..Sandy嚇到要他閉嘴　恭喜華晨宇生子：我就是一個典範

案889感染源不明！部桃全列警戒 估計5000人強制居家隔離14+7

小嫻怕習武爸欺負金剛..「不敢帶回家」　曝將創業「賣檳榔」遭吃豆腐就叫男友擋！

婦逛賣場「手指督進去」撥弄櫻桃　一次拆3盒！1分鐘翻攪片掀眾怒

嗆警三字經！醉男1分鐘遭側摔3次 妻尖叫阻撓...兒大喊：我要錄影

鄭容和邊踩腳踏車邊開唱「真的好累XD」　粉絲點《Checkmate》..中文詞都記得！

慢動作記錄「毛茸茸兔兔」洗臉 先搓手再畫圓臉頰肉軟Q彈起❤

泱泱超敢玩！雲霄飛車全程不尖叫　工作人員一起挑戰...玩到崩潰

北韓公主金與正慘遭降等！開嗆南韓發洩...他分析：影響力未減弱

妻兒去世受打擊！美富翁辦論文獎　懸賞2800萬求「死後世界」證據

143顆衛星一次送上去！　SpaceX「共乘」任務刷新紀錄

口罩這樣挑！美國科學家曝防護關鍵　N95憑1優點「完勝」醫療口罩

南韓國會議員慘遭黨主席性騷...她血淚指控：我的尊嚴被你踐踏！

大阪男收確診文件…驚見「葬儀社廣告」！　他一看噴淚：逼到絕境

巴西足球隊遇空難！小型飛機起飛後「撞地墜毀」　機上6人全罹難

他誤入森林慘迷路！靠著「吃蘑菇」求生　苦熬18天奇蹟獲救

英機構預測：日本東奧後群體免疫　新冠疫苗恐被美國卡位搶先

三星李在鎔得入獄2年半！檢方與律師不再提上訴...經營恐陷危機

部桃疫情擴散匡列5千人　新北：接獲38人已進行居家隔離

部桃擴大匡列「彰化有4接觸者」　「3隔離+1自主」安排採檢

案889、890足跡曝光　柯文哲：防疫不只是醫院的事

美國爆紅「阿伯」同款羽絨衣狂賣　桑德斯團隊自製「迷因T」1小時售罄

亂傳「確診丹麥技師踩遍嘉義景點」　謠言男「隨手轉傳」被送辦

楊丞琳PO合照了！　噘嘴緊靠「黑帽男」…網傻眼急喊：傳錯張了啦

富邦悍將自辦熱身賽　2月6日對內賽起打6場

楊洋不忍化妝師遭酸「化得難看死」！　罕見動怒嗆粉絲：要不你來？

台產員工鞠躬宣布「500元保單」停售！連日加班收件　吐露7字感言

北韓公主金與正慘遭降等！開嗆南韓發洩...他分析：影響力未減弱

本土劇男星直播燒炭自殺　「過不了自己這關」

國際熱門新聞

巴西足球隊遇空難　機上6人全罹難

水電工等2年排不到手術　自己拿美工刀切囊腫！

土石流沖走SUV　女駕駛遭活埋亡

女大生「深夜尖叫7分鐘」成浮屍！驗出精子

他蛀牙忍1年　痛到拿鉗子DIY拔牙

川普卸任人氣慘跌！海湖莊園會員「切割」退會

美破2500萬人確診！拜登提就職100天1億人接種

法首席顧問提「第3度封城」！防新變種病毒強襲

川普爆列出「復仇名單」回擊共和黨

她死於新冠下葬　9天後竟復活現身

18歲少年上同志交友軟體　遭仇同男網友凌虐

歐洲接種疫苗逾62死！專家：未發現直接相關

中印2021首爆流血衝突！至少24人受傷

紐國0本土破功　隔離期染南非變種

更多熱門

相關新聞

南韓國會議員慘遭黨主席性騷！她淚訴尊嚴被踐踏

南韓國會議員慘遭黨主席性騷！她淚訴尊嚴被踐踏

南韓正義黨黨魁金鍾哲（김종철）驚傳本月15日性騷擾同黨國會議員張惠英（장혜영），今（25）日被依照黨規解除黨代表一職。由於該黨標榜進步理念價值、重視性別多元與平等，目標為根絕國內性暴力犯罪，此消息一出後，令政界格外震驚，面臨成立近10年以來的滅黨危機。

大阪男收確診文件　驚見葬儀社廣告

大阪男收確診文件　驚見葬儀社廣告

英機構預測：日本東奧後群體免疫

英機構預測：日本東奧後群體免疫

三星經營恐陷危機！李在鎔確定「服刑2年半」

三星經營恐陷危機！李在鎔確定「服刑2年半」

三星少主李在鎔遭羈押！最終決定不上訴

三星少主李在鎔遭羈押！最終決定不上訴

關鍵字：

日韓要聞北韓朝鮮金與正全代會

讀者迴響

熱門新聞

大蛇丸親姊「低胸解放深溝」結婚了！

快訊／台南居檢男「陳屍飯店房間」

5000人立刻隔離！市民爆氣：新年禮物？

快訊／《SMTM3》IRON倒在血泊中身亡

桃園龍安派出所　3隔離＋13自主管理

學測考到一半「老鼠爬上身」！中山女高生跌地尖叫

女友和17歲弟共浴　他怒提分：不自愛

《玩很大》未播先道歉！

《學校2017》韓女星輕生！得年26歲

「國民女友」送見面禮遭打槍　黃秋生拒收秒回：我不吃！

等304天見到楊丞琳！李榮浩：韭菜盒子吃4個

快訊／搶買「防疫神單」排隊奇景再現！　婦人：好怕買不到

不斷更新／全台各縣市回溯隔離人數一次看！

即／部桃全列警戒！　陳時中：估5000人要居家隔離

快訊／統一發票11、12月中獎號碼出爐

更多

最夯影音

更多
打罵有用？愛的教育vs.鐵的紀律 動口or動手？管教孩子大哉問！

打罵有用？愛的教育vs.鐵的紀律 動口or動手？管教孩子大哉問！
薔薔想去泰國「小費往那邊塞！」　擇偶條件「高富帥」：尺寸可商量

薔薔想去泰國「小費往那邊塞！」　擇偶條件「高富帥」：尺寸可商量

吳宗憲脫口：佩岑姐姐..Sandy嚇到要他閉嘴　恭喜華晨宇生子：我就是一個典範

吳宗憲脫口：佩岑姐姐..Sandy嚇到要他閉嘴　恭喜華晨宇生子：我就是一個典範

案889感染源不明！部桃全列警戒 估計5000人強制居家隔離14+7

案889感染源不明！部桃全列警戒 估計5000人強制居家隔離14+7

小嫻怕習武爸欺負金剛..「不敢帶回家」　曝將創業「賣檳榔」遭吃豆腐就叫男友擋！

小嫻怕習武爸欺負金剛..「不敢帶回家」　曝將創業「賣檳榔」遭吃豆腐就叫男友擋！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面