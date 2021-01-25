北韓公主金與正慘遭降等！開嗆南韓發洩...他分析：影響力未減弱

▲南韓統一部分析，金與正在北韓國內的政治影響力依然不減。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩的胞妹金與正，於今年1月勞動黨第8次全代會選舉上落馬，不僅從政治局候補委員名單中除名，僅列職級較低的勞動黨中央委員會委員，且勞動黨第一副部長的地位也被降等至副部長。對此南韓統一部分析，金與正在對外的職級雖被降階，但實質上的政壇影響力卻沒有跟著減弱。

根據《韓聯社》報導，南韓統一部某高級官員今（25）日向該報記者透露，金與正在勞動黨中央委員會的委員權力序列排行中，仍可登入前20名內，且因為沒有消息能夠證實金與正對南韓、對美國的外交角色被取代，因此研判金與正依舊負責對南韓、對美國的外交業務。

該名統一部高官舉例，北韓今年1月上旬舉辦勞動黨第8次全代會時，南韓聯合參謀本部曾在聲明中表示，軍方掌握到北韓舉行閱兵儀式的異常舉動，當時金與正便於12日透過聲明強烈砲轟南韓，稱南韓此舉「非常奇怪」。

而北韓在拜登正式就職美國總統後，官方沒有相關回應，媒體也尚未進行任何相關報導。對此該官員分析，「這本身就隱含著一種訊息，表示北韓正密切關注美國當局會對平壤採取何種態度與政策方向。」

至於金正恩是否有可能於年內造訪南韓，該名高官表示，鑑於文在寅任期僅剩一年多，且今年與明年南韓國內都有選舉活動，因此在今年內造訪南韓最為合適，「與其探討實現的可能性，不如先探討具有何種意義，不過年內回訪南韓是兩韓領導人之間的約定，而約定依然有效。」

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