101點亮「台日友情、2021平安」9款字輪播！3小時限定路過別忘抬頭

▲為感念台日友誼並為2021祈福，101點亮「台日友情」、「2021平安祈願」9款字輪播。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

適逢日本311大地震10周年，為感念台日友誼，台北101今（23）日晚間6點20分起至10點，於外牆持續點亮輪播「日台友情」、「台日相伴」、「2021平安祈願」、「東京奧運祝順利！加油！」等9款字樣，走過的民眾別忘了抬頭拍照！

今年適逢日本311大地震10周年，日本台灣交流協會為感念當年台灣各界踴躍捐款、台日友好互助友誼，特於今日攜手台北101與文化總會舉辦「日台友情 101點燈記者會」，在101外牆點燈輪播，一同紀念日台雙方深厚堅固的情誼，同時為2021東京奧運加油打氣。

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▲▼為感念台日友誼並為2021祈福，101點亮「台日友情」、「2021平安祈願」9款字輪播。（圖／文化部提供）



現場透過象徵溫暖及希望的「天燈祈福儀式」，為疫情之下的日台人民打氣，進而傳達「2021日台友情-日台之心 攜手前行」主題，記者會由日本台灣交流協會代表泉裕泰為首，文化部長李永得、中華奧林匹克委員會主席林鴻道、台北101董事長張學舜及中華文化總會副會長江春男共同與會，活動開場即透過蔡英文總統祝福影片揭開序曲。

蔡總統表示，台灣人和日本人心跟心的連結，形成了深深的羈絆，也就是日文中的きずな（KIZUNA，羈絆），這就是台日關係最大的引擎。」日方代表泉裕泰亦於活動中表示，「無論是天災或疫情，這十年來，日本對於台灣的友情一直謹記在心。今年是311十周年，我們特別準備了感謝台灣、鞏固友情的一系列活動。我的新年期許是，世界會記住2021的日本跟台灣。」

▲為感念台日友誼並為2021祈福，101點亮「台日友情」、「2021平安祈願」9款字輪播。（圖／記者林育綾攝）

除了邀請奧運國手到場點燈外，現場亦播放金曲樂團滅火器精心錄製的紀念短片，過去曾遠赴日本取景、搭配311災區重建的畫面製作MV，同時在日本亦擁有廣大樂迷的滅火器樂團，一直以來在音樂創作上皆與日本有相當深的淵源，也曾於公開活動表示過許多音樂創作皆受日本啟蒙，今年更為紀念日台友情獨家創作歌曲，目前正在如火如荼地製作中，預計將於3月份日台系列活動對外公開發布。

▲「日台友情 101點燈」在101外牆點燈輪播，一同紀念日台雙方深厚堅固的情誼，同時為2021東京奧運加油打氣。（圖／文化部提供）



同時日本台灣交流協會亦於1月初於社群平台公開舉辦「在台灣中心呼喚友情」活動，鼓勵民眾說出對日台友情的可貴之處，日前已由日本台灣交流協會挑選出台灣民眾的暖心留言，預計於24日晚間6時於台北101外牆接棒曝光。

後續日本台灣交流協會預計在3月10日至3月21日，於華山1914文創園區舉行為期12天之「日台友情系列活動」特展，期待透過展覽、戶外市集及音樂會等多元形式，讓台灣民眾不為疫情所困，感受日本東北之美及10年來東北重建的正面力量，詳細資訊可以鎖定日本台灣交流協會官方粉絲專頁。

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