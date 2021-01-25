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搶防疫保單！台產台南分公司號碼牌發8百多號　下午5點現況曝

記者林悅／台南報導

衛福部桃園醫院爆院內疫情，台灣產險「防疫保單」熱賣，台灣產物決定25日下午5時後停止販售，台南市南區西門路一段台灣產物台南分公司，25日一早就出現排隊人潮，民眾都是要搶在最一天購買，截至下午5時許，現場號碼牌發到800多號，但完成手續的不到400號，幾乎有一半的人還沒買到保單。

▲台灣產物「防疫保單」賣到1月25日下午5時停止，許多民眾趕在最後一天搶買保單，而出現大排長龍現象。（圖／記者林悅翻攝）

▲台灣產物「防疫保單」賣到1月25日下午5時停止，許多民眾趕在最後一天搶買保單。（圖／記者林悅翻攝）

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據了解，台灣產物保險去年底推出法定傳染病防疫保單，由於保單設計並非針對「確診」，而是收到政府隔離或檢疫通知書即可獲得補償，隨著近日衛福部桃園醫院群聚感染案例增加，該保單引起熱議關注，許多民眾搶買保單，造成該公司嚴重業務負荷，也引起金管會關切，台灣產物對外宣布1月25日下午5時停賣該保單。

台灣產物產這張熱銷防疫保單有5種方案，多數人選擇年繳保費500元、接獲居家隔離等5種情況就定額給付10萬元的方案。

25日上午台南市南區西門路一段台灣產物台南分公司就出現排隊人潮，民眾都想要搶在最一天購買，但完成保單相關文件程序進度緩慢，截至下午5時許，現場號碼牌發到800多號，但叫號完成手續的不到400號，幾乎有一半的人還沒正式買到保單，還需繼續排隊，這也讓相關工作人員累得人仰馬翻，民眾更是排得不耐煩而頗有怨言。據金管會表示，防疫保單理賠仍有除外條款，例如違反政府相關防疫規定，將不予理賠，民眾也要注意。

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