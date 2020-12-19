　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

張國煒執飛！星宇航空「雙城號」起飛　大啖冰淇淋再逛限定市集

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼星宇航空雙城號起飛，張國煒親自執飛其中一架班機。（圖／星宇航空）

▲星宇航空雙城號起飛，張國煒親自執飛其中一架班機。（圖／星宇航空）

記者李宜秦／台北報導

星宇航空「雙城號」微旅行2.0登場！JX8063台北-台南航班由星宇航空董事長親自執飛，而首班出發的JX8061航班飛朝北航經日本宮古島，接著沿台灣東岸飛行，抵達台南機場後除可現吃台南美食，還能逛限定市集。

首班JX8061於早上9:30自桃園機場起飛，本次星宇航空在桃園機場候機室打造「偽」剪綵儀式，每位旅客都可化身星宇航空台北-台南雙城號首航的貴賓，在活動主背板前，手持趣味的大金剪手拿牌進行偽剪綵，現場並發送蜷尾家機上限定口味「鐵觀音可可碎片」冰淇淋。

[廣告]請繼續往下閱讀...

JX8061航班上午9:30起飛朝北航經日本宮古島，接著沿台灣東岸飛行，帶旅客飽覽美景，順利於中午12:30抵達台南機場，台南市政府也於機場發送好禮，包括合成帆布行水餃包裝著成功啤酒、連得堂特製雙城號煎餅及月老知我心軟糖等在地特色伴手禮。

▲▼星宇航空雙城號起飛，張國煒親自執飛其中一架班機。（圖／星宇航空）

▲▼星宇航空雙城號起飛，張國煒親自執飛其中一架班機，受到乘客熱烈歡迎。（圖／星宇航空）

▲▼星宇航空雙城號起飛，張國煒親自執飛其中一架班機。（圖／星宇航空）

除了剪綵儀式，星宇及台南市觀旅局更在機場大廳舉辦特色市集，星宇小舖首度帶著精選熱銷商品南下，並集結六家知名在地品牌提供最自信的良品，包含蜷尾家、甜玉軒、赤崁糖、日芳珍饌、吳萬春蜜餞、吳媽媽野生烏魚子蝦乾x心心念念等。

今日搭乘雙城號的旅客皆可獲得星宇航空照慣例為微旅行航班準備的搭機證書及登機禮，前往台南及台北的搭機證書分別以復古的磚塊紅及水墨藍特製，再搭配燙金字完美呈現雙城號的氣勢及精緻感，登機禮則有星宇2021筆記本、受歡迎的撲克牌、標籤便利貼及A321neo貼紙。

▲▼星宇航空雙城號起飛，張國煒親自執飛其中一架班機。（圖／星宇航空）

▲▼許多民眾搶著與張國煒合照。（圖／星宇航空）

▲▼星宇航空雙城號起飛，張國煒親自執飛其中一架班機。（圖／星宇航空）

兩邊市府也熱情贊助，台南市府為JX8061商務艙及經濟艙雙人雅座旅客分別準備柳營甜玉軒果醬禮盒、九品蓮花茶禮盒，搭配星宇航空的KINTO保溫杯於座位上歡迎旅客登機，本次雙向的全機甜點也由台南市府挑選，提供台南80年老店「銀波布丁」的經典日式焦糖雞蛋布丁。

JX8062台南-台北首航班的商務艙及經濟艙雙人雅座旅客，則可獲得台北市府提供的WAT聯名「臺北特調 x yeah 玩臺北」雞尾酒禮盒，以及星宇航空首航限定金把台北杯、遊台北必備的二週年紀念悠遊卡，市府更安排可愛的台北市吉祥物「熊讚」接機，將於下機處發送歡迎禮，包括黃阿瑪禮盒、熊讚卡貼等。

ET快訊
快訊／職籃球員不雅片瘋傳20人受害　1人遭逮
回家驚見陌生小娃娃！人妻一問崩潰　老公要求跟小三和平相處
砸5萬住月子中心「湯裡撈大S鐵鉤」　人夫控5出包：老婆氣哭
好心收留失業堂哥　桃園男軍人剛回營女友慘被性侵
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

被搭訕差點轉身就走！謝國樑下秒哽咽讚奇遇：你就是我一直找的人

少了境外生學費損失3億！2020疫情擊台灣高教　學霸「海歸」台頂大

張國煒執飛！星宇航空「雙城號」起飛　大啖冰淇淋再逛限定市集

機車族好康！元旦起「考照前先上駕訓班」　前1萬人爽補1300元

砸5萬住月子中心「湯裡撈出大S鐵鉤」　人夫控5點出包：老婆還氣哭

女兒點香扮鬼臉「拜拜回家2懲罰」　媽感激：土地公幫我教小孩

印度船員出關「在台飯店待21天」！自費檢驗確診　18工作人員要採檢

「最美區間車」搶先試車！南迴電氣化通車倒數　12/23全面改點

台籍女機師「不排除台灣染疫」接觸者匡列增至59人　採檢結果明出爐

境外移入+4！女留學生從美返國「附陰性報告」　居檢嗅覺異常確診

超爽慶生！湊齊「周杰倫＋林俊傑＋蕭敬騰」　「3歌王合體」余文樂讚：生日歌超值錢

屏東「巨無霸」綠鬣蜥抓到了　8年長到180cm！未來執行安樂死

瘦子「我們都害羞」還原合體蔡依林０對話　「費洛蒙」引熱議..會照講垃圾話：不能打折

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

彰化19歲男「爸頭七當晚」住家前200公尺撞亡！父子告別式僅差1天

楊丞琳獻出第一次！向Blackpink御用老師學舞　編舞本人教《Not Shy》她興奮到爆

當街砸車砍人片曝！上百人車目擊全程　他滿身血重傷送醫

當街砸車砍人片曝！上百人車目擊全程　他滿身血重傷送醫

職籃球員不雅影片瘋傳！　陳建州：盡最大努力保護球員

《Bad Romance》「七段高音」挑戰來了　李玟、鄧紫棋、黃霄雲狂飆太驚人！

被搭訕差點轉身就走！謝國樑下秒哽咽讚奇遇：你就是我一直找的人

少了境外生學費損失3億！2020疫情擊台灣高教　學霸「海歸」台頂大

張國煒執飛！星宇航空「雙城號」起飛　大啖冰淇淋再逛限定市集

機車族好康！元旦起「考照前先上駕訓班」　前1萬人爽補1300元

砸5萬住月子中心「湯裡撈出大S鐵鉤」　人夫控5點出包：老婆還氣哭

女兒點香扮鬼臉「拜拜回家2懲罰」　媽感激：土地公幫我教小孩

印度船員出關「在台飯店待21天」！自費檢驗確診　18工作人員要採檢

「最美區間車」搶先試車！南迴電氣化通車倒數　12/23全面改點

台籍女機師「不排除台灣染疫」接觸者匡列增至59人　採檢結果明出爐

境外移入+4！女留學生從美返國「附陰性報告」　居檢嗅覺異常確診

小三舌頭好忙！她破人夫「叢林障礙」問：把你搖出來？讓正宮崩潰

PLG職籃開幕戰　張宗憲狂轟34分領富邦奪歷史性首勝

馬達加斯加出土！「和恐龍同期」哺乳動物化石　專家：來自外太空

出門帶回「地獄大禮」！　喵忙著哄睡斜眼瞪媽：別再帶東西回來

快訊／職籃球星譚傑龍偷拍案新進展！　刑事局今逮2男子

被搭訕差點轉身就走！謝國樑下秒哽咽讚奇遇：你就是我一直找的人

國民黨擬辦街頭「最後的晚餐」　23日發甲動守夜強烈表態反萊豬

新冠肆虐的年末！更想念的「2018年KBS狂熱舞台」　9動圖全網笑翻

消防爸癱坐輪椅！「媽媽，我來推」幼子背影揪心　肇事者逍遙法外

首周逾23萬人潮！2020台中好YA誕...浪漫水舞超強魅力買氣飆

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

生活熱門新聞

張爸與他的一千個帳號　張文政

花8千住羅東溫泉酒店　小夫妻裸體躺床被闖門

存錢吃火鍋界LV！大學情侶慶生 　老鼠鑽女友褲管嚇哭

女童留長髮　園方未過問直接剪掉

電影少女的明星夢　前Ptt新聞部發言人高嘉瑜

徵剪片只匯20元！男逼求分期看傻千人

北北基宜豪大雨　北台雨不會下到明年初

樹林高中爆集體作弊！20學生用LINE傳送英文答案

颱風明日生成！周一南台灣有雨

不敢承認是板主　前股票板主潘仕軒

2021燈會禁車令　網灌爆林智堅fb

看電影拍照被抓　她竟公審影城

翻Google地圖舊街景！「貨車上熟悉身影」讓網鼻酸

台籍女機師染疫接觸者增至59人！檢驗結果明出爐

更多熱門

相關新聞

首航開箱／星宇微旅行2.0降落台南！

首航開箱／星宇微旅行2.0降落台南！

在邊境持續管制下，星宇航空微旅行2.0今（19日）正式啟航！別於以往1.0版本只在空中盤旋、單點進出，星宇航空結合KLOOK，將首航地點選在美食之都台南。從桃園出發後，途經宜蘭、日本宮古島，再180度轉彎到東海岸，往南到恆春、台南西港上空，最後飛抵台南機場，3小時航程盡攬台灣之美。

與星宇齊名！台電勇奪Best100台灣年度品牌獎

與星宇齊名！台電勇奪Best100台灣年度品牌獎

星宇航空「台北台南微旅行2.0」12/7開賣

星宇航空「台北台南微旅行2.0」12/7開賣

星宇微旅行2.0　12/7開賣

星宇微旅行2.0　12/7開賣

星宇航空明年1/5起　開航吉隆坡

星宇航空明年1/5起　開航吉隆坡

關鍵字：

星宇航空張國煒

讀者迴響

熱門新聞

即／郭主義「愛女輕生亡」　小女兒發80字聲明

魔老闆囚水電工8年沒給薪！釘書機4針縫舌

敖犬認了「曾交往黑澀會美眉」！

阿公阿嬤將2歲孫丟進火爐　爸媽見焦屍崩潰

愛上離婚女房東　小鮮肉「曝近況」！網歪樓

敲門想聊天…《型男大主廚》古錐師驚見愛女死在陽台

快刪掉！Chrome、微軟Edge 內藏「28種惡意擴充」

陳建州怒嗆媒體　自慰影片遭汙名化

郭主義愛女「本來今年宴客」　夫妻臉書都閃照

張爸與他的一千個帳號　張文政

特休沒用完！他爽曬薪資單「多領7萬塊」

秀英直接回答：少女時代是8人

花8千住羅東溫泉酒店　小夫妻裸體躺床被闖門

木星哽咽哭了！交往13年男友不結婚：真的很難

蔡依林《甜秘密》MV遭負評！廖人帥失眠

更多

最夯影音

更多
超爽慶生！湊齊「周杰倫＋林俊傑＋蕭敬騰」　「3歌王合體」余文樂讚：生日歌超值錢

超爽慶生！湊齊「周杰倫＋林俊傑＋蕭敬騰」　「3歌王合體」余文樂讚：生日歌超值錢
屏東「巨無霸」綠鬣蜥抓到了　8年長到180cm！未來執行安樂死

屏東「巨無霸」綠鬣蜥抓到了　8年長到180cm！未來執行安樂死

瘦子「我們都害羞」還原合體蔡依林０對話　「費洛蒙」引熱議..會照講垃圾話：不能打折

瘦子「我們都害羞」還原合體蔡依林０對話　「費洛蒙」引熱議..會照講垃圾話：不能打折

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

彰化19歲男「爸頭七當晚」住家前200公尺撞亡！父子告別式僅差1天

彰化19歲男「爸頭七當晚」住家前200公尺撞亡！父子告別式僅差1天

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面