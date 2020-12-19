張國煒執飛！星宇航空「雙城號」起飛　大啖冰淇淋再逛限定市集

▲星宇航空雙城號起飛，張國煒親自執飛其中一架班機。（圖／星宇航空）

記者李宜秦／台北報導

星宇航空「雙城號」微旅行2.0登場！JX8063台北-台南航班由星宇航空董事長親自執飛，而首班出發的JX8061航班飛朝北航經日本宮古島，接著沿台灣東岸飛行，抵達台南機場後除可現吃台南美食，還能逛限定市集。

首班JX8061於早上9:30自桃園機場起飛，本次星宇航空在桃園機場候機室打造「偽」剪綵儀式，每位旅客都可化身星宇航空台北-台南雙城號首航的貴賓，在活動主背板前，手持趣味的大金剪手拿牌進行偽剪綵，現場並發送蜷尾家機上限定口味「鐵觀音可可碎片」冰淇淋。

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JX8061航班上午9:30起飛朝北航經日本宮古島，接著沿台灣東岸飛行，帶旅客飽覽美景，順利於中午12:30抵達台南機場，台南市政府也於機場發送好禮，包括合成帆布行水餃包裝著成功啤酒、連得堂特製雙城號煎餅及月老知我心軟糖等在地特色伴手禮。

▲▼星宇航空雙城號起飛，張國煒親自執飛其中一架班機，受到乘客熱烈歡迎。（圖／星宇航空）

除了剪綵儀式，星宇及台南市觀旅局更在機場大廳舉辦特色市集，星宇小舖首度帶著精選熱銷商品南下，並集結六家知名在地品牌提供最自信的良品，包含蜷尾家、甜玉軒、赤崁糖、日芳珍饌、吳萬春蜜餞、吳媽媽野生烏魚子蝦乾x心心念念等。

今日搭乘雙城號的旅客皆可獲得星宇航空照慣例為微旅行航班準備的搭機證書及登機禮，前往台南及台北的搭機證書分別以復古的磚塊紅及水墨藍特製，再搭配燙金字完美呈現雙城號的氣勢及精緻感，登機禮則有星宇2021筆記本、受歡迎的撲克牌、標籤便利貼及A321neo貼紙。

▲▼許多民眾搶著與張國煒合照。（圖／星宇航空）

兩邊市府也熱情贊助，台南市府為JX8061商務艙及經濟艙雙人雅座旅客分別準備柳營甜玉軒果醬禮盒、九品蓮花茶禮盒，搭配星宇航空的KINTO保溫杯於座位上歡迎旅客登機，本次雙向的全機甜點也由台南市府挑選，提供台南80年老店「銀波布丁」的經典日式焦糖雞蛋布丁。

JX8062台南-台北首航班的商務艙及經濟艙雙人雅座旅客，則可獲得台北市府提供的WAT聯名「臺北特調 x yeah 玩臺北」雞尾酒禮盒，以及星宇航空首航限定金把台北杯、遊台北必備的二週年紀念悠遊卡，市府更安排可愛的台北市吉祥物「熊讚」接機，將於下機處發送歡迎禮，包括黃阿瑪禮盒、熊讚卡貼等。