　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

享獨家機上飲不必搭飛機　星宇航空 x VDS 聯合送暖雲林3萬學童

▲星宇航空董事長張國煒與VDS活力東勢總經理王文星，合力捐贈獨家款機上飲100%胡蘿蔔綜合蔬果汁，讓雲林縣內超過3萬名國小孩子不必坐飛機就能喝到最優質的蔬果汁。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲星宇航空董事長張國煒（左）與VDS活力東勢總經理王文星（右），合力捐贈獨家款機上飲100%胡蘿蔔綜合蔬果汁，讓雲林縣內超過3萬名國小孩子不必坐飛機就能喝到優質蔬果汁。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣VDS活力東勢與星宇航空攜手送暖到雲林，贊助專屬航空機上供應的蔬果汁給雲林縣國小學童，並由星宇航空董事長張國煒及VDS活力東勢總經理王文星共同捐贈，由雲林縣長張麗善代表受贈，總計1500箱（共計36000瓶蔬果汁），將於12月底前分送到每位國小學童手上。

捐贈儀式在土庫鎮埤腳國小舉行，星宇航空董事長張國煒強調，捐贈的蔬果汁絕對不是即期品，孩子是國家的民族幼苗，請家長及社會大眾放心，VDS一定是用最新鮮的材料，做最好的胡蘿蔔汁，提供給雲林所有小學生享用。

星宇航空董事長張國煒表示，新冠肺炎疫情發生後，全世界的航空業都受衝擊，但也不能因此減少對社會的回饋，星宇當初與VDS合作簽的是年約，不想因星宇客人減少，讓VDS供貨也減少，決定把這筆預算用來回饋雲林鄉親，因為王總經理是雲林在地人， 希望取之雲林、回饋雲林，星宇也非常樂意響應VDS這項活動。

VDS活力東勢總經理王文星表示，感謝星宇航空張董事長認可VDS，與VDS共同贊助蔬果汁，把這份愛留在雲林，也感謝張縣長協助行銷雲林良品，疫情期間雲林大家共體時艱，不論是結合公益、行銷、推廣、團購等方式，多元管道協助產業維持穩定與發展，本次拋磚引玉與星宇航空共同捐贈，希望透過共同合作讓這份信念更加強大並且延 續下去，盡己之力期許讓世界更好。

張縣長說明，兩位合力捐贈獨家款機上飲100%胡蘿蔔綜合蔬果汁，讓雲林縣內超過3萬名國小孩子不必坐飛機就能喝到最優質的蔬果汁，榮幸代表所有孩子們感謝星宇航空張國煒董事長、VDS活力東勢王文星總經理，相信孩子們一定會喝得安全又開心，健康快樂的長大。

▲星宇航空董事長張國煒與VDS活力東勢總經理王文星，合力捐贈獨家款機上飲100%胡蘿蔔綜合蔬果汁，讓雲林縣內超過3萬名國小孩子不必坐飛機就能喝到最優質的蔬果汁。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣VDS活力東勢與星宇航空攜手送暖到雲林，贊助專屬航空機上供應的蔬果汁給雲林縣國小學童。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►洗臉時不過度拉扯肌膚，輕鬆帶走髒污


►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►西螺超狂婚禮！1.5億勞斯萊斯車隊迎親　光雕宴會場像跨年晚會

►雲林地政處2技士涉收賄喝花酒　遮天秘技「完工後才是開始」

►無懼疫情！星宇航空「明年1/5起開航吉隆坡」　每週飛2班早去午回

►星宇微旅行2.0　首飛飛進全糖市台南

►最狂飛機迷爸媽！寶寶取名「星宇」　證件曝光千人暴動：太浪漫

ET快訊
快訊／發燒者、2名無症狀確診！倫敦班機127人採檢結果出爐
快訊／英旅客返台3人確診！　境外移入變8人
LIVE／增5例、英返台百人採檢出爐　陳時中親上火線說明
全球百大美女排行出爐！　子瑜只拿第4名
王應傑子壯年心肌梗塞逝　醫：運動中出現2症狀別逞強
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

增產報國！「幸福羅東助妳好孕」福利加碼　第1年最高可領7.6萬

享獨家機上飲不必搭飛機　星宇航空 x VDS 聯合送暖雲林3萬學童

失智翁迷途呆坐路旁「我想回家」　暖警協查身分送返長照中心

雲林縣警局下令：追近3年死亡車禍現場...16地恐藏「隱形殺機」

國民黨雲林縣黨部宣示反萊豬　元月16日將啟動「護食安」公投

父母曾被119搶救　名醫樽節媽媽葬儀費捐消防勤務車：她樂善好施

金門縣議會宣示「反萊豬、拚公投、護食安」　各縣市同步啟動

元旦連假南迴必塞！大武警規劃車道分流　嚴格取締酒駕超速

除役官兵退輔職訓學「房屋品質檢驗」　開拓人生事業第二春

高雄男騎車美濃訪友　記錯路跨到對岸...空間迷向獲「小確幸」

少時太妍、VIXX RAVI驚爆熱戀中！　聖誕節約會被拍

台中騎士夜闖國道遭輾淪「屍塊」信用卡曝身分3駕駛報案受調查

魏如萱唱一半Lulu中空裝衝出來　見鬼鬼dancer驚：我看到他們下面

日本鎖國！禁止外國人入境　直到2021年1月底為止

早起曬衣！驚見老公躲陽台吸貓　臉埋毛毛肚裡...她愣：在幹嘛啦

吳宗憲7PUPU「聖誕節全家排擠」　遇低潮：盡父親責任最後一天...

梁靜茹《分手快樂》開口忍不住哭了..　小巨蛋全場合唱！她鞠躬道謝

27日涼爽舒適北東有短暫降雨　寒流周三報到「跨年凍至10度↓」

台南機車騎士「一路左切」遭撞飛5米　送醫搶救不治

華航全機127人入境！1發燒送醫　有疑似症狀4人經採檢屬「輕症」

增產報國！「幸福羅東助妳好孕」福利加碼　第1年最高可領7.6萬

享獨家機上飲不必搭飛機　星宇航空 x VDS 聯合送暖雲林3萬學童

失智翁迷途呆坐路旁「我想回家」　暖警協查身分送返長照中心

雲林縣警局下令：追近3年死亡車禍現場...16地恐藏「隱形殺機」

國民黨雲林縣黨部宣示反萊豬　元月16日將啟動「護食安」公投

父母曾被119搶救　名醫樽節媽媽葬儀費捐消防勤務車：她樂善好施

金門縣議會宣示「反萊豬、拚公投、護食安」　各縣市同步啟動

元旦連假南迴必塞！大武警規劃車道分流　嚴格取締酒駕超速

除役官兵退輔職訓學「房屋品質檢驗」　開拓人生事業第二春

高雄男騎車美濃訪友　記錯路跨到對岸...空間迷向獲「小確幸」

基隆血滴子！14樓洗鋁窗掉落「御風飛行」爆路人頭...濺血瞬倒地

國籍航空機組員「居檢7天、結束須採檢」　自主管理「禁搭大眾運輸」

新冠變種病毒入侵日本　東奧籌委會批政府防疫：停辦也不奇怪

快訊／「1名發燒、2名無症狀」確診　倫敦班機127人採檢結果出爐！

英旅客採檢3人確診！境外移入變8人　分別從這些國家入境

咖哩「妹夫」1.7秒準絕殺　勇士終迎本季首勝

拚公投！反萊豬二階段連署　彰化藍營抨擊綠委：泯滅良知

哪個數字最清楚？南韓大熱「色盲圖卡測驗」，精準測出隱藏性格

宜蘭市中心浪漫燈海！超大耶誕老人拉麋鹿　童話風涼亭融化少女心

Flash Player大限將至　Adobe籲用戶快刪！

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

地方熱門新聞

電算機統一發票　2021年元旦起停用

高雄嬤賣菜撐家計！婦偷菜嗆「洗門風」

2020龍崎空山祭熱鬧開幕

台南新營鐵道地景公園熱鬧啟用

雲林縣警局下令：追近3年死亡車禍現場

頂六國小名校友包含知名按摩椅董座

外籍移工「牙痛看診」　醫當場報警

賴清德訪樟之細路　石峎古道嚐美食

一貫道感恩紀念大會　8種語言線上直播

高雄男騎車美濃訪友　記錯路跨到對岸里港

高雄「2021跨百光年」啟航　大港花火再現愛河灣

湯鍋拿來泡腳被自家人拍下PO網　春水堂急滅火

元旦連假南迴必塞　大武警規劃車道分流

父母曾被119搶救　醫樽節媽媽葬儀費捐消防勤務車

更多熱門

相關新聞

雲林縣警局下令：追近3年死亡車禍現場

雲林縣警局下令：追近3年死亡車禍現場

雲林縣古坑山區11月發生2起機車A1交通事故，雲林警察局局長朱宗泰本於刑事警察背景及走動管理發掘問題，直覺事不單純，邀集相關單位辦理現地會勘，針對轄內交通事故肇事發生熱點，相關道路交通安全設施有必要再次清查檢視，立即指示轄內各分局清查近3年A1交通事故肇事地點，回報道路交通工程改善問題。

西螺超狂婚禮！1.5億勞斯萊斯車隊迎親

西螺超狂婚禮！1.5億勞斯萊斯車隊迎親

甩狗撞牆畫面曝！　雲林醉男半夜欺鄰米克斯

甩狗撞牆畫面曝！　雲林醉男半夜欺鄰米克斯

御頂國際晶粵軒港式飲茶進駐朝聖酒店

御頂國際晶粵軒港式飲茶進駐朝聖酒店

王偉忠傳授「對付女人秘訣」跟騎馬一樣

王偉忠傳授「對付女人秘訣」跟騎馬一樣

關鍵字：

星宇航空VDS活力東勢張國煒雲林

讀者迴響

熱門新聞

梁靜茹唱一半「突情緒崩潰癱地」　哭到站不起來

學霸挖好股　50萬入市滾存2000萬

辛龍「已離開吳宗憲公司」　憲哥不再提他

莎賓娜宣布結婚　老公是電商巨頭

小嫻夜市擺攤「金剛也加入了」！民眾到恆春捧場

吳宗憲火大「看新聞才知Sandy辦耶誕趴」：不再當盡責父親

一家7口窄屋曝！父買布丁慶生　孩暖拒

黑男東區配對　是百萬超兇女神！

陳建州深夜連續道歉4次！

快訊／華航返台　有症狀暴增至5人

國光客運副董王應傑39歲愛子猝逝

鍾明軒點名「統領誠品店員不專業」！

拾荒婦月收僅3K　火燒2車面臨百萬賠償

信用卡掉縫隙！店員冷回「只能掛失」總公司回應了

一家生8胎！10年後收「千萬罰單」工人爸崩潰

更多

最夯影音

更多
少時太妍、VIXX RAVI驚爆熱戀中！　聖誕節約會被拍

少時太妍、VIXX RAVI驚爆熱戀中！　聖誕節約會被拍
台中騎士夜闖國道遭輾淪「屍塊」信用卡曝身分3駕駛報案受調查

台中騎士夜闖國道遭輾淪「屍塊」信用卡曝身分3駕駛報案受調查

魏如萱唱一半Lulu中空裝衝出來　見鬼鬼dancer驚：我看到他們下面

魏如萱唱一半Lulu中空裝衝出來　見鬼鬼dancer驚：我看到他們下面

日本鎖國！禁止外國人入境　直到2021年1月底為止

日本鎖國！禁止外國人入境　直到2021年1月底為止

早起曬衣！驚見老公躲陽台吸貓　臉埋毛毛肚裡...她愣：在幹嘛啦

早起曬衣！驚見老公躲陽台吸貓　臉埋毛毛肚裡...她愣：在幹嘛啦

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面