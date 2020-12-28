享獨家機上飲不必搭飛機　星宇航空 x VDS 聯合送暖雲林3萬學童

▲星宇航空董事長張國煒（左）與VDS活力東勢總經理王文星（右），合力捐贈獨家款機上飲100%胡蘿蔔綜合蔬果汁，讓雲林縣內超過3萬名國小孩子不必坐飛機就能喝到優質蔬果汁。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣VDS活力東勢與星宇航空攜手送暖到雲林，贊助專屬航空機上供應的蔬果汁給雲林縣國小學童，並由星宇航空董事長張國煒及VDS活力東勢總經理王文星共同捐贈，由雲林縣長張麗善代表受贈，總計1500箱（共計36000瓶蔬果汁），將於12月底前分送到每位國小學童手上。

捐贈儀式在土庫鎮埤腳國小舉行，星宇航空董事長張國煒強調，捐贈的蔬果汁絕對不是即期品，孩子是國家的民族幼苗，請家長及社會大眾放心，VDS一定是用最新鮮的材料，做最好的胡蘿蔔汁，提供給雲林所有小學生享用。

星宇航空董事長張國煒表示，新冠肺炎疫情發生後，全世界的航空業都受衝擊，但也不能因此減少對社會的回饋，星宇當初與VDS合作簽的是年約，不想因星宇客人減少，讓VDS供貨也減少，決定把這筆預算用來回饋雲林鄉親，因為王總經理是雲林在地人， 希望取之雲林、回饋雲林，星宇也非常樂意響應VDS這項活動。

VDS活力東勢總經理王文星表示，感謝星宇航空張董事長認可VDS，與VDS共同贊助蔬果汁，把這份愛留在雲林，也感謝張縣長協助行銷雲林良品，疫情期間雲林大家共體時艱，不論是結合公益、行銷、推廣、團購等方式，多元管道協助產業維持穩定與發展，本次拋磚引玉與星宇航空共同捐贈，希望透過共同合作讓這份信念更加強大並且延 續下去，盡己之力期許讓世界更好。

張縣長說明，兩位合力捐贈獨家款機上飲100%胡蘿蔔綜合蔬果汁，讓雲林縣內超過3萬名國小孩子不必坐飛機就能喝到最優質的蔬果汁，榮幸代表所有孩子們感謝星宇航空張國煒董事長、VDS活力東勢王文星總經理，相信孩子們一定會喝得安全又開心，健康快樂的長大。

▲雲林縣VDS活力東勢與星宇航空攜手送暖到雲林，贊助專屬航空機上供應的蔬果汁給雲林縣國小學童。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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