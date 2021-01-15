　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

航空＆籃球跨界合作明登場！星宇航空「勇士星航號」1/18開賣

▲▼星宇航空「勇士星航號」1/18開賣。（圖／星宇航空）

▲星宇航空「勇士星航號」1/18開賣。（圖／星宇航空）

記者李宜秦／台北報導

星宇航空與臺北富邦勇士隊聯手，成為首度籃球與航空跨界合作，合作序幕「勇士所向，星宇啟航」主題週賽事，即將於明（16）日率先在勇士隊主場臺北和平籃球館登場，另將於2月8日推出國內首班籃球主題微旅行航班JX8888「勇士星航號」，1月18日下午18:00於KLOOK開賣。

「勇士所向，星宇啟航」球賽主視覺以雙方精神象徵：星宇航空安全影片主角—「飛安守護者STARWONDERERS」、富邦勇士隊吉祥物「籃球守護者Bill」，展現宇宙未來感的氣勢，首日開球嘉賓邀請到星宇航空翟執行長擔任。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為了讓球迷一入場即可感受到朝氣蓬勃的氣氛，本次安排星宇航空空服員與高人氣的Fubon Angels，以共有的活力及親切笑容歡迎大家，空服員將於場館大背板前迎賓並與粉絲合影，Fubon Angels則換上星宇空服制服，於球迷入場時贈送星宇精美A4資料夾及紀念登機證。

賽前遊戲區則打造輕鬆的出國氛圍，規劃三大主題遊戲區「主場神預測」、「成為飛行員-敏捷測試」、「成為飛行員-專注力測試」，在各關卡完成指定任務可獲得星宇精心準備的限量小禮物，包含星宇撲克牌、A321neo飄帶、星探者海報等，也有機會在比賽中場抽獎活動中獲得大獎「勇士星航號」機票、星宇航空UNO旅行頸枕。

▲▼星宇航空「勇士星航號」1/18開賣。（圖／星宇航空）

▲星宇航空與臺北富邦勇士隊聯手，合作序幕「勇士所向，星宇啟航」主題週賽事，即將於明（16）日率先在勇士隊主場臺北和平籃球館登場。（圖／星宇航空）

星宇小舖也帶著超過30個熱門品項移師球場共襄盛舉，現場更推出星宇＆勇士聯名球衣，每日限量預購100件。

除了主題週合作，也將在2月8日推出國內首班籃球主題微旅行航班JX8888「勇士星航號」，1月18日下午18:00於KLOOK開賣，經濟艙單人體驗價 5,980 元，經濟艙雙人同行套票16,888 元，凡購買2020-2021臺北富邦勇士季票的球迷可搶先於本週末至主場季票專區 Braves Premier Zone購買。

「勇士星航號」規劃系列限定內容，不只有勇士球員候機室見面會、Fubon Angels合影互動，機坪也出動星宇勤務車大賞，全機旅客還可獲得勇士旅行套組、星宇及富邦勇士共同準備的聯名T-shirt。

凡購買雙人套票之乘客將於機上加碼抽出勇士球員實戰球衣及驚喜好禮。JX8888「勇士星航號」2月8日下午3:30自桃園機場起飛，航程中享用胡同燒肉、免稅品75折優惠及機上節目與電影，預計於晚上6:50分回到桃園機場。

ET快訊
半裸妹被「關鐵籠5年」！主使者曝光　名模夢全碎
快訊／高雄惡火「1歲女嬰」宣告不治！屋內4人身亡
王浩宇罷免案投票　現場排隊情況曝光
快訊／吊橋下驚見屍體！　雨衣遮蓋露出一雙腿
母過世「兄妹上吊陪葬」！遺書留百萬還債　表弟難過：根本沒借過
花百萬娶老婆！洞房見大腿有名字刺青　一問崩潰：噁心

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

屁孩吃火鍋大吵大鬧！他不爽報復喊「1句話」　哭聲迴盪整間店

繼世界最可怕6件事！名醫認證「6點更恐怖」： 給求生慾望的人

直接到北部醫院旁炸雞排！連15天送炸物打氣　醫護：老闆帥爆

男友超愛吃金針菇！　她嚇壞：隔天原封不動出現太可怕

貪搶40盒暖暖包！「直擊北投店這一幕」驚呆　是否限購官方回應了

淡水妹半夜爆胎！載1人遇外送員搭救　「暖心哥哥」身分曝

台鐵估瑞芳=猴硐2/8雙線通車！施作「排樁擋土牆」防邊坡滑動

大甲高中戶外教學…驚爆集體感染病毒！2生情況嚴重「拉肚子1周」

快訊／午後強冷氣團南下！北台灣急凍「下探8°C」　8縣市低溫警戒

快訊／新冠肺炎再增7例境外移入　指揮中心下午2時說明！

周杰倫.昆凌合體放閃「一直轉頭偷瞄」　她「不得已才開藍寶堅尼」技術被女兒質疑

《叱咤風雲》正式預告｜周杰倫監製｜昆凌、曹佑寧、范逸臣主演

驚悚撞擊畫面曝！新北騎士急煞自摔　下秒遭公車輾過…爆頭慘死

女友媽發現他開BMW、買預售屋　回家要求女兒分手重新相親！

長輩贊助新婚夫妻50萬買房基金　老公掏存款湊300萬All in台積電

田馥甄不每天洗頭全因「客家人節儉」　黃子佼讚她英文實力「小時候是小老師」

兒勸媽學投資！意外發現佛系帳戶 她「13張台積電放到0成本」超衝擊

烈火焚車曝！湖口休息站轎車爆燃　YT達爾愛駒遭燒傷：早知不上廁所

周杰倫豪送《頭文字D》AE86！　王俊凱爽到手抖：以後的豆腐我來守護

鬼鬼忙1年不發年終：今年努力補上！　有看《未來媽媽》？自CUE看禾浩辰「這部戲」

屁孩吃火鍋大吵大鬧！他不爽報復喊「1句話」　哭聲迴盪整間店

繼世界最可怕6件事！名醫認證「6點更恐怖」： 給求生慾望的人

直接到北部醫院旁炸雞排！連15天送炸物打氣　醫護：老闆帥爆

男友超愛吃金針菇！　她嚇壞：隔天原封不動出現太可怕

貪搶40盒暖暖包！「直擊北投店這一幕」驚呆　是否限購官方回應了

淡水妹半夜爆胎！載1人遇外送員搭救　「暖心哥哥」身分曝

台鐵估瑞芳=猴硐2/8雙線通車！施作「排樁擋土牆」防邊坡滑動

大甲高中戶外教學…驚爆集體感染病毒！2生情況嚴重「拉肚子1周」

快訊／午後強冷氣團南下！北台灣急凍「下探8°C」　8縣市低溫警戒

快訊／新冠肺炎再增7例境外移入　指揮中心下午2時說明！

年終大掃除　環保局：台南小年夜、除夕都加班清運

悼扁媽病逝　賴清德讚：她是一位偉大的母親

塞爾提克1周沒出賽大勝魔術27分　布朗21分領團隊6人上雙　

大麥克指數出爐！央行解讀：不適合用來評估均衡匯率

10種意想不到的癌症症狀！皮膚癢、耳朵痛也要注意

日職春訓效益120億日圓瞬間歸零　宮崎縣6隊採無觀眾

女神級直播主「喝醉走光露點」急遮…來不及了！禁播3月復出慘況曝

半裸妹「關籠5年」眼神渙散…主使者竟是家人！　名模夢全碎

有人要我嗎？糖果店貓聽到「沒人要買」哀怨扶下巴　網笑翻：50收

玄彬❤孫藝真、李準基、朴敘俊與金秀賢！2020必看11韓劇追完了嗎

生活熱門新聞

女被灑湯逼「整桌免錢」　關鍵畫面曝光

有車有房還不夠！女友媽「3條件」要她回頭相親

午後變天轉雨！強烈冷氣團今襲越晚越濕冷　連凍3天探7度

強冷氣團南下！北台灣急凍8°C

「好市多暖暖包」秒殺！他搶40箱：因小孩多

國中生遭霸凌偷10萬給「風雲人物」　師回答讓爸怒了

12生肖2021運勢解析　解煞轉運一次看

不藏了！CIA解密「713份UFO檔案」全曝光

一家4口到好市多　「整車商品」竟都要退貨

小學生造句「媽媽的飯很難吃」　老師傻眼哭哭

快訊／新冠肺炎再增7例境外移入

鬼滅之刃快閃店　巨型禰豆子萌翻

調查8成4學校禁學生加穿保暖衣物

風雲人物霸凌特教生！爸控國中包庇　校方：交朋友合理

更多熱門

相關新聞

可樂推「春節空中微旅行」直飛台東

可樂推「春節空中微旅行」直飛台東

今年大年初三剛好也是情人節，為了讓旅客在春節有全新走春行程可選擇，可樂旅遊與長榮航空合作推出「春節限定類出國包機2.0」活動，可選擇在2月14日從桃園機場飛往台東或從台東飛往桃園，還有專屬登機證書和專屬識別證，同時享有機上購買免稅品折扣，讓旅客在過年也有新的旅遊體驗。

福斯星宇聯手舉辦最高新車發表會

福斯星宇聯手舉辦最高新車發表會

享獨家機上飲不必搭飛機　星宇航空 x VDS 送愛心

享獨家機上飲不必搭飛機　星宇航空 x VDS 送愛心

張國煒執飛！星宇航空雙城號起飛

張國煒執飛！星宇航空雙城號起飛

首航開箱／星宇微旅行2.0降落台南！

首航開箱／星宇微旅行2.0降落台南！

關鍵字：

星宇航空微旅行

讀者迴響

熱門新聞

新北5歲童指甲被拔光虐死　恐怖外婆求法官：想回家

愛犬頭破流血　她見殘骸眼淚秒乾

母親聖誕節過世兄妹輕生　現場留百萬要還表弟

只買2檔ETF！台大40K男2年賺760萬

路邊驚見「碳烤10…」新莊男一看單位心都碎了

小白被餵只給看半臉！網見牠笑歪

極品台男求復合　女友爆發4句神反擊

有人公園遛獅子！飼主無奈喊冤望

12秒恐怖慎入　女孩長髮藏頭蝨王國

余苑綺少外食不碰油炸罹癌1關鍵

孫協志《叱咤風雲》畫面全刪光！

車主會去好市多換輪胎嗎？內行人曝真相

考古挖到千根象牙　專家驚喊：快埋起來

趙少康預言2024總統當選人　沈玉琳：台灣沒救了

快訊／陳水扁母親陳李慎病逝　享壽94歲

更多

最夯影音

更多
周杰倫.昆凌合體放閃「一直轉頭偷瞄」　她「不得已才開藍寶堅尼」技術被女兒質疑

周杰倫.昆凌合體放閃「一直轉頭偷瞄」　她「不得已才開藍寶堅尼」技術被女兒質疑
《叱咤風雲》正式預告｜周杰倫監製｜昆凌、曹佑寧、范逸臣主演

《叱咤風雲》正式預告｜周杰倫監製｜昆凌、曹佑寧、范逸臣主演

驚悚撞擊畫面曝！新北騎士急煞自摔　下秒遭公車輾過…爆頭慘死

驚悚撞擊畫面曝！新北騎士急煞自摔　下秒遭公車輾過…爆頭慘死

女友媽發現他開BMW、買預售屋　回家要求女兒分手重新相親！

女友媽發現他開BMW、買預售屋　回家要求女兒分手重新相親！

長輩贊助新婚夫妻50萬買房基金　老公掏存款湊300萬All in台積電

長輩贊助新婚夫妻50萬買房基金　老公掏存款湊300萬All in台積電

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面