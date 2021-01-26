部桃第8天現況曝！王必勝到海邊放空　醫壓力大到哭：看不見終點

記者陳俊宏／綜合報導

一名部立桃園醫院醫師落淚表示，每天承受巨大壓力，卻看不到疫情終點，只要一有喉嚨痛、咳嗽，就懷疑是不是確診了。前進指揮所指揮官王必勝則分享部桃第8天的情形，他說，利用鮮有的小空檔，到附近無人的海邊，沈澱一下心情。他也期盼院內不再有員工確診，讓醫院早日恢復正常運作。

▼王必勝每日都會在臉書分享部桃內部情形。（圖／翻攝王必勝臉書）

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▼王必勝說，利用鮮有的小空檔，到附近無人的海邊，沈澱一下心情，放空一下頭腦。（圖／翻攝王必勝臉書）

部桃醫院爆發院內感染已擴及社區，目前累計15人感染。指揮中心日前成立前進指揮所，由醫療應變組副組長王必勝擔任指揮官，統籌調度。

王必勝25日在臉書分享前進指揮所的第8天，他說，一如以往的星期一，一早大家忙進忙出，只是忙的內容大不相同；利用鮮有的小空檔，到附近無人的海邊，沈澱一下心情，放空一下頭腦。

王必勝表示，先前規劃的紅綠區，是因應事發之後跟確診個案接觸的風險而定，隨著確診者增加會一直擴大，也做為後續政策規劃的參考，及回溯感染源的依據；目前醫院的現況是，自1/20日後，這棟大樓的病房及相關區域已都完成清潔消毒，也都做到環境採檢陰性。

▲▼部桃醫護堅守崗位上。（圖／記者林敬旻攝）

王必勝指出，現有住院病人皆以一人一室的專責病房型式，由接手的醫護著該有的防護來照護中；這些專責病房沒有再分紅綠區，僅集中在少數樓層病室，確實分艙分流運作。

王必勝說，期盼院內不再有員工確診，讓醫院早日恢復正常運作，來照顧就醫不便的桃醫老病人，維護他們的權益，也減輕其他醫院的負擔和風險，「心裡雖急，但也只能按部就班，一步一步地往前走。」

《中時新聞網》報導，一名部桃醫師落淚表示，每天都要承受巨大壓力，包括民眾的質疑，卻看不見終點，只要一有喉嚨痛或咳嗽，就會懷疑是不是確診。該醫師無奈指出，也不知道要堅持到哪時候，但因是家人後盾得堅持下去；也怕孩子因自己的職業，而遭受外界異樣眼光。

▲▼部桃醫院爆發院內感染已擴及社區，目前累計15人感染。（圖／記者林敬旻攝）