　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

部桃第8天現況曝！王必勝到海邊放空　醫壓力大到哭：看不見終點

記者陳俊宏／綜合報導

一名部立桃園醫院醫師落淚表示，每天承受巨大壓力，卻看不到疫情終點，只要一有喉嚨痛、咳嗽，就懷疑是不是確診了。前進指揮所指揮官王必勝則分享部桃第8天的情形，他說，利用鮮有的小空檔，到附近無人的海邊，沈澱一下心情。他也期盼院內不再有員工確診，讓醫院早日恢復正常運作。

▼王必勝每日都會在臉書分享部桃內部情形。（圖／翻攝王必勝臉書

王必勝前進指揮所第八日。（圖／翻攝王必勝臉書）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼王必勝說，利用鮮有的小空檔，到附近無人的海邊，沈澱一下心情，放空一下頭腦。（圖／翻攝王必勝臉書）

王必勝。（圖／翻攝王必勝臉書）

部桃醫院爆發院內感染已擴及社區，目前累計15人感染。指揮中心日前成立前進指揮所，由醫療應變組副組長王必勝擔任指揮官，統籌調度。

王必勝25日在臉書分享前進指揮所的第8天，他說，一如以往的星期一，一早大家忙進忙出，只是忙的內容大不相同；利用鮮有的小空檔，到附近無人的海邊，沈澱一下心情，放空一下頭腦。

王必勝表示，先前規劃的紅綠區，是因應事發之後跟確診個案接觸的風險而定，隨著確診者增加會一直擴大，也做為後續政策規劃的參考，及回溯感染源的依據；目前醫院的現況是，自1/20日後，這棟大樓的病房及相關區域已都完成清潔消毒，也都做到環境採檢陰性。

▲衛生福利部桃園醫院今（20）日將清空院內病患，院內人員檢疫、消毒、量體溫。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼部桃醫護堅守崗位上。（圖／記者林敬旻攝）

▲衛生福利部桃園醫院今（20）日將清空院內病患，院內人員檢疫、消毒、量體溫。（圖／記者林敬旻攝）

王必勝指出，現有住院病人皆以一人一室的專責病房型式，由接手的醫護著該有的防護來照護中；這些專責病房沒有再分紅綠區，僅集中在少數樓層病室，確實分艙分流運作。

王必勝說，期盼院內不再有員工確診，讓醫院早日恢復正常運作，來照顧就醫不便的桃醫老病人，維護他們的權益，也減輕其他醫院的負擔和風險，「心裡雖急，但也只能按部就班，一步一步地往前走。」

《中時新聞網》報導，一名部桃醫師落淚表示，每天都要承受巨大壓力，包括民眾的質疑，卻看不見終點，只要一有喉嚨痛或咳嗽，就會懷疑是不是確診。該醫師無奈指出，也不知道要堅持到哪時候，但因是家人後盾得堅持下去；也怕孩子因自己的職業，而遭受外界異樣眼光。

▲衛生福利部桃園醫院今（20）日將清空院內病患。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼部桃醫院爆發院內感染已擴及社區，目前累計15人感染。（圖／記者林敬旻攝）

▲衛生福利部桃園醫院今（20）日將清空院內病患。（圖／記者林敬旻攝）

ET快訊
王牌運動員魂斷賽場！　6對手猛撲壓制「攻擊手」秒斷頸軟癱
桃園新人驚見感染暴增！3天前告知婚宴延期　餐廳索賠22萬
半夜爆「追唐禹哲」將出櫃！　彭于晏親上火線回應

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

邱淑媞遭打臉　「做錯自己負責」前和平醫院急診主任曝內幕

前台大醫曝最憂慮事：若外科病房14天前有病毒，有無可能散去社區

部桃加護病房醫護爆「自己未被匡列」　傻眼：中央這個範圍很奇怪

「台灣疫情變日本」機率逾5成！　楊志良提4建議：我最挺陳時中

部桃第8天現況曝！王必勝到海邊放空　醫壓力大到哭：看不見終點

女友又愛又恨！12星座「優、缺點一線間」　壞壞天蠍的愛讓人窒息

繳健保「確診卻被趕出國」　他淚控：像垃圾對待！驚動科技廠高層

部桃案889他院確診！如SARS翻版　躲過第2家院內感染關鍵曝光

自大導致失敗！　陳建仁回憶2003抗SARS：新冠肺炎本可抑制

部桃11樓護理之家恐成破口！陳時中回應了　台大醫1原因認應列紅區

大塞車！日本《真實版PUI PUI車》　「三寶天竺鼠」逆向推擠：讓開啦～

女子往東海大學途中「意外迷路」　神犬帶路走地下道成功抵達校園

不畏部桃列紅區「餐飲全力相挺」　100↑早餐、牛排、珍奶為醫護打氣

一張部桃護理師「趴桌照」惹鼻酸　臉上全壓痕！夫：我會照顧好兒子

《哥吉拉大戰金剛》首支預告

居隔5000人！陳時中：沒時間等　「案889風險高」部桃整棟列紅區

稱「部桃應停止進出」、1人1室　邱淑媞遭網友出征哽咽：好可怕

「羅根李」上《我獨》一個人掃完積雪　小狗「莫理」隨地尿..讓他擦到崩潰

過年最怕被狂問「私人事情」！創意價目表T恤幫明定紅包價碼

郭書瑤《未來媽媽》流產痛到撕心裂肺　對不起..「原來揮手是說再見」

邱淑媞遭打臉　「做錯自己負責」前和平醫院急診主任曝內幕

前台大醫曝最憂慮事：若外科病房14天前有病毒，有無可能散去社區

部桃加護病房醫護爆「自己未被匡列」　傻眼：中央這個範圍很奇怪

「台灣疫情變日本」機率逾5成！　楊志良提4建議：我最挺陳時中

部桃第8天現況曝！王必勝到海邊放空　醫壓力大到哭：看不見終點

女友又愛又恨！12星座「優、缺點一線間」　壞壞天蠍的愛讓人窒息

繳健保「確診卻被趕出國」　他淚控：像垃圾對待！驚動科技廠高層

部桃案889他院確診！如SARS翻版　躲過第2家院內感染關鍵曝光

自大導致失敗！　陳建仁回憶2003抗SARS：新冠肺炎本可抑制

部桃11樓護理之家恐成破口！陳時中回應了　台大醫1原因認應列紅區

胡志強一張照KO蕭美琴　國民黨再舉2例：民進黨鬧國際笑話

福斯新一代Tiguan開始接單　首波280 TSI預售價132.8萬！

緊緻拉提超有感！Dior頂級「珍珠按摩棒」搭配4步驟　居家也能做SPA

疫苗遇南非變種病毒「效力減弱」！　莫德納承諾研發新強力注射劑

邱淑媞遭打臉　「做錯自己負責」前和平醫院急診主任曝內幕

直擊藍心湄開趴「圈內大咖幾乎全到齊」！ 一路喝到隔天凌晨嗨翻

台積電男女主管爆婚外情！路邊拍屁、互餵　同房過夜全被跟拍

前台大醫曝最憂慮事：若外科病房14天前有病毒，有無可能散去社區

AD坦言在鵜鶘不快樂！　不想比賽、訓練甚至質疑自己

部桃加護病房醫護爆「自己未被匡列」　傻眼：中央這個範圍很奇怪

白皙妹一屁股坐上BMW！ 引擎蓋尷尬凹陷店家傻眼報警

生活熱門新聞

再見寒冬！10°C跳崖式濕凍→暖到過年

即／傳員工發燒、味覺喪失　仁寶回應了

學測考到一半「老鼠爬上身」！中山女高生跌地尖叫

快訊／台南居檢男「陳屍飯店房間」

命理師警告「除夕前後3天」有大事！

即／台南居檢男猝死！　初步採檢結果出爐

婚宴延期3天前告知　新人遭餐廳索賠22萬

部桃群聚源頭「重症案812」　現況曝光

女友和17歲弟共浴　他怒提分：不自愛

不斷更新／全台各縣市回溯隔離人數一次看！

5000人立刻隔離！市民爆氣：新年禮物？

群聚擴大憂疫情失控！　施景中曝真相

濃霧來了！今晨9.7℃晚起轉雨　冷氣團襲最凍9度時間曝

學測帶寵物嚇壞考生　友：他絕非屁孩

更多熱門

相關新聞

婚宴延期3天前告知　新人遭餐廳索賠22萬

婚宴延期3天前告知　新人遭餐廳索賠22萬

一對新人預計24日在桃園舉辦喜宴，但考量部桃群聚感染爆發，親友也不方便前來，所以21日告知餐廳希望延期，不料對方要求賠償17萬食材費、沒收5萬元訂金，讓他們覺得很不合理。對此，業者回應，新人3天前才告知延期，食材和人力都已經準備好，他們只是收取4成食材費。貼文曝光後，引發網友論戰。

仁寶禁止員工跨廠區移動　廣達封公共區域

仁寶禁止員工跨廠區移動　廣達封公共區域

通報彰化衛生局　4名部桃接觸者　

通報彰化衛生局　4名部桃接觸者　

新北接獲38人　已進行居家隔離

新北接獲38人　已進行居家隔離

台積電：1/6-1/9出入部桃者　改居家辦公

台積電：1/6-1/9出入部桃者　改居家辦公

關鍵字：

部桃桃園醫院

讀者迴響

熱門新聞

228公園爆性侵！男遭86歲翁「強行吞吐」

再見寒冬！10°C跳崖式濕凍→暖到過年

韓吃播主遭控辱華　最新影片「醃泡菜」嗆爆

幸運兒揭曉！7-11「花25元中千萬」

3女8男摩鐵激戰3hrs不斷電！26歲女大生進房通殺

即／傳員工發燒、味覺喪失　仁寶回應了

學測考到一半「老鼠爬上身」！中山女高生跌地尖叫

巴西足球隊遇空難　機上6人全罹難

快訊／《SMTM3》IRON倒在血泊中身亡

22歲女凌晨App叫車！橋邊下車後身亡

月薪破10萬還準時上下班　網推1職業：爽賺

快訊／是你嗎？在全聯買食材就中千萬大獎「被幸運之神眷顧！」

陽光妹酒醉遭性侵驚醒　掐噁男命根仍失身

板橋望族51億買中和好市多　年收租金破6千萬

點外送4個月！店家「炒飯送湯」網看ID秒歪樓

更多

最夯影音

更多
大塞車！日本《真實版PUI PUI車》　「三寶天竺鼠」逆向推擠：讓開啦～

大塞車！日本《真實版PUI PUI車》　「三寶天竺鼠」逆向推擠：讓開啦～
女子往東海大學途中「意外迷路」　神犬帶路走地下道成功抵達校園

女子往東海大學途中「意外迷路」　神犬帶路走地下道成功抵達校園

不畏部桃列紅區「餐飲全力相挺」　100↑早餐、牛排、珍奶為醫護打氣

不畏部桃列紅區「餐飲全力相挺」　100↑早餐、牛排、珍奶為醫護打氣

一張部桃護理師「趴桌照」惹鼻酸　臉上全壓痕！夫：我會照顧好兒子

一張部桃護理師「趴桌照」惹鼻酸　臉上全壓痕！夫：我會照顧好兒子

《哥吉拉大戰金剛》首支預告

《哥吉拉大戰金剛》首支預告

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面