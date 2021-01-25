快訊／台南傳20聲爆炸！永康大火嚇醒居民　急調怪手灌救

記者林悅／台南報導

台南市永康區自強路上的鐵皮廠房25日凌晨5時多發生火警，消防局出動各式消防車20多部前往搶救，消防人員到場發現有7間相連鐵皮廠房，其中有2間已陷入火海全面燃燒，並不時出爆炸聲，許多附近居民都被嚇醒，現場至少有5人自行脫困，尚無傳出有人員受困。消防人員拉起多條水線全力搶救，火勢於清晨6時40分許撲滅，目前進行殘火處理中。

▲永康火警。（圖／翻攝「台南爆料公社」臉書社團／下同）

台南市消防局119勤務中心於凌晨5時多據報，位於永康區自強路發生火警，消防局出動永康等消防分隊消防人車前往搶救，消防車組到達後，發現火場是7間相連的鐵皮廠房，其中2間冒出火舌，馬上向119申請增派消防人車，並拉水線進行射水搶救與搜救。

消防局陸續增派各式消防車20多部，除射水搶救起的2家工廠外，並拉水線防護火勢延燒到其他民宅，但2間廠房全面燃燒陷入火海，消防人員初步調查，現場至少有5名民眾脫困，尚無其他人員受困火場。

火勢在消防人員全力射水搶救下，於清晨6時6分許控制，但滅火不易，消防人員申請2部重機器怪手前往現場協助開挖以利滅火，火勢於清晨6時40分許撲滅，目前進行殘火處理中。

有網友被火場爆炸聲驚醒，並在臉書社群PO文表示，該起火處所疑是倉庫，提醒民眾，自強路、永大路口警方已進行交通管制，要上班的民眾請轉道，暫時不要走那邊。許多網友驚呼，「一直聽到爆炸聲」、「爆炸1、20聲有了」、「一直聽到消防車的聲音」、「警察已封路，要上班的暫時不要走那邊」。