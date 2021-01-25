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千字轟「台灣不禁出國還裝沒事」網推爆　他列3點防疫慢了10個月

記者黃翊婷／綜合報導

部桃群聚感染擴大，至少超過5000人需要居家隔離，一名網友24日晚間在PTT八卦板PO出一篇千字文，比對台灣與澳洲在匡列接觸者方面的速度差異，抨擊指揮中心為何不禁止國人出境，案838染疫的第一週也沒有匡列所有接觸者，甚至沒有採驗，根本就是想裝沒事。沒想到文章PO出約8小時就被其他網友推爆，「高調，挺有道理的」、「早就該禁止了」。

▲衛福部桃園醫院急診室外檢疫所。（圖／記者林敬旻攝）

▲部立桃園醫院急診室外的檢疫所。（圖／記者林敬旻攝）

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原PO在文中提到，首先現在的問題不是海歸，而是台灣沒有禁止國人出境，澳洲去年3月就禁止了，台灣指揮中心卻連旅遊警戒都沒列，結果案812、案866都是去年10月飛美國玩，12月回來確診，還把強勢病毒株帶進來，「美國疫情失控多久了？為何拖到今年1月18日才把旅遊警示提高到紅燈？」反應整整慢了澳洲10個月；此外，明明2個月前就知道有變種病毒，指揮中心還開放英國返台班機，讓外籍確診者入境，「你知道一旦進入社區感染進而封城，經濟損失是一天上億嗎？」

接著，原PO指出，雖然澳洲人不戴口罩、生活習慣差，也爆發過幾次社區傳播，但他們匡列接觸者非常迅速，對接觸追蹤也很嚴格，去年起只要是去商場吃飯、逛街，都要登記聯絡方式，若是跟確診者出入同一場所，全部都要強制隔離14天，篩檢雙陰才能出關，他的朋友就是和確診者在同一間餐廳用餐，結果就被匡列了，「知道很多人要講隱私疑慮，因為我也有，但說真的，我們這種小老百姓誰屑知道你行蹤。」

最後一點，原PO質疑，案838染疫的第一週指揮中心沒有匡列所有接觸者，甚至沒有採驗，根本就是想裝沒事，搞到現在有5000人要隔離；而對於出入境一事，他認為，假如是疫情爆發前出國念書或工作就算了，有些人根本就是出去玩的，例如之前的土耳其旅行團、飛美探親的案812與案866，結果毀了多少人的生活、家庭，「更好笑的是台灣醫護很多人明明高風險，還必須自費篩檢，真的是扯爆！澳洲早就全民免費篩了。」

▲距離農曆春節僅剩約20天，桃園國際機場22日入境旅客依序入關。（照／記者沈繼昌翻攝）

▼▲農曆春節將近，桃園機場入境旅客大增。（照／記者沈繼昌翻攝）

▲距離農曆春節僅剩約20天，桃園國際機場22日入境旅客大增，旅客聽從海關人員檢疫登記。（照／記者沈繼昌翻攝）

這篇千字文在24日晚間10時許公開，很快就被其他網友推爆，紛紛留言表示認同，「早就該禁止了」、「推啦，我身邊還有人這幾天要飛中國，3月再回來的」、「出國玩真的很扯，根本把風險、成本轉嫁給所有台灣人」、「高調，挺有道理的」、「這是事實啊，莫非質疑的就是帶風向」、「不禁止，至少進來的醫療都要自費，不論身分」。

不過，也有部分網友替指揮中心抱不平，「自以為比專業團隊厲害？」、「請問您除了罵，做了什麼有助防疫的事？阿中部長從早忙到晚，假日也在工作，請問您憑什麼指責？還是您覺得中國那套封城比較有效，那建議您趕快過去，台灣政府是講求人權的」、「不要扯後腿」。

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