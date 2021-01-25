快訊／侯友宜下令：新北54家醫院即日禁止探病、陪病限1人

▲新北市長侯友宜。（資料照／ETtoday攝影中心）



記者蔡文鈴／新北報導

部桃醫院內部感染擴大，各地方政府嚴陣以待。新北市長侯友宜25日上午做出最新指示，下令新北轄區內54家醫院即日起禁止探病，陪病者限一人。另外，侯友宜也要求新北各區里長開始進行里民衛教並消毒，同時他也呼籲民眾在搭乘公車、台鐵時，千萬不要飲食。

部立桃園醫院群聚感染擴大，中央流行疫情指揮中心24日宣布，本月6日至19日出院病患及同住者、陪病者及同住者、以及案889就醫時相關接觸者，即日起居家隔離，預估5000人。

有關新北醫院探病的最新規範，新北官員也補充指出，新北轄區的54家醫院實施進一步門禁管制，一律禁止探病，陪病限一人，除非有特殊狀況，例如，加護病房或安寧病房等特殊單位因病人病情說明之需，或是手術前說明等。

對於桃園疫情拉警報，侯友宜除了重申全力支援桃園外，日前也請新北醫院準備好隨時支援，並提供100間防疫旅館供中央調度。

事實上，侯友宜在1月19日主持新北疫情應變會議時就表示，新北衛生局已召集所有責任醫院，隨時支援桃園醫院的清空，並肩作戰，因應新的疫情。

另外，新北強烈建議中央清空部立醫院，包括門診、急診室，新北市願意支援、協調與配合，減少醫護的壓力，作戰不是單一由桃園或北部面對，新北市會積極面對。

侯友宜強調，新北市已經做好萬全準備，除了前段時間較開始查核、演練分艙分流、防疫裝備檢視，新北市隨時支援，全國上下一條心，料敵從寬、禦敵從嚴。

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