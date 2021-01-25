邱淑媞稱「部桃應停止進出」1人1室隔離　專家轟：完全錯誤！

記者蔡儀潔／綜合報導

前國健署長邱淑媞日前在臉書痛斥指揮中心邏輯錯誤，正確作法就是禁止部桃人員進出，引發網友炮轟。對此，北醫大學胸腔科主任周百謙認為，停止進出是完全錯誤作法，「裡頭的醫護人員壓力會有多大？」

▲邱淑媞臉書已關閉留言功能。（圖／翻攝自Facebook／Shu-Ti Chiou、記者嚴云岑攝）

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邱淑媞作為SARS期間「和平封院」決策人之一，日前在臉書列4大紕漏，痛斥指揮中心邏輯錯誤，正確作法就是禁止部桃人員進出。貼文發出後遭大批網友出征，批評「少裝清高、SARS和平封院都是妳造成的」、「這些年妳睡得安穩嗎？」等。

據《東森新聞》報導，對於邱淑媞的說法，指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎表示，不進出的話，就要有一個足夠的醫療量能來處理這些病患，可是問題是，這個醫院本身有很多醫護人員都被隔離了，能夠在職位上工作的本來就比較少。

面對專家質疑「控制進出是讓醫護累死」，邱淑媞再出面解釋，所謂只出不進，這個出也是危險的，其實發生院內感染第一件事情，要先確定這個感染的範圍，一旦把病人放出去的時候，如果這病人被感染，那有可能他的家屬也會被感染。

另外邱淑媞提出，醫護和院內病患不管是否有確診，都應該1人1室隔離觀察，更不是在家，「其實最重要就是醫護人員，他不該放在家裡去做居家隔離、居家檢疫或自主觀察，因為這樣有可能讓家屬被感染。」

她接著指出，大家都知道新冠肺炎是潛伏期就會傳染，有一些感染者是始終沒有症狀的，所以不能等到出現症狀才知道這個人有感染，那這已經來不及了，「所以你在醫院出現群聚，你就要比照入境的人。」

▲ 邱淑媞提出觀點被網友炮轟，直呼踐踏吹哨者好可怕。（圖／東森新聞）

不過北醫大學胸腔科主任周百謙表示，首先要問空間有沒有這麼多，第二部分是這些隔離的空間，本來就不是針對負壓隔離來做設計，所以它只是從一個病房變成1人1室的話，今天全院中央空調並沒有辦法獨立。