5000人立刻隔離！市民爆氣直呼「很錯愕」：這就是新年禮物？

記者蔡儀潔／綜合報導

中央流行疫情指揮中心24日召開記者會，宣布5000人立刻開始居家隔離，引起社會熱議。有人質疑，部桃疫情迄今超過2個星期，若有不適早已浮現，不知擴大匡列標準決策是怎麼形成的。一名李姓市民就十分不滿，稱不該出現的狀況都被楊志良料中了，「這就是我們的新年禮物？」

▲陳時中。（圖／指揮中心提供）

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據《聯合新聞網》報導，24日收到隔離通知的民眾直呼「很錯愕」，接到電話當下腦中一片空白，完全不敢置信。還有市民晚間被公司詢問，是否被匡列為隔離名單，一時狀況混亂也不知要如何作答，只好無奈回說「我怎麼知道？」。

陳姓市民說，「過年快到了，隔離後家事誰做、誰去買菜？為什麼不早通知，現在提心吊膽」，事發迄今2周，工作、生活接觸的人不勝其數，現在「亡羊補牢」要怎麼補？不少人家住桃園、工作在雙北，這麼說「雙北也有潛在風險」。

李姓市民則指出，因和部桃上班的親戚一起參加婚禮，還同桌吃喜酒，疫情後他雖未被匡列自主管理，但主動在家中隔離10天，期間推掉聚會，連好友母親過世都不敢去悼唁。

▲衛福部桃園醫院急診室外檢疫所。（圖／記者林敬旻攝）

「哪有這種臨時通知的，都和家人生活這麼多天了...」61歲邱姓婦人因母親心臟等疾病住進部桃，雖有外籍看護照顧，但1月12日到13日，她都有到病房陪伴母親，每天陪伴5、6個小時，目前還沒收到隔離通知，直呼「都這麼多天了，如果染疫都傳染給家人了」。

另外，還有桃園網友表示，1922防疫專線完全打不通，等待10多分鐘仍沒人接，「說要擴大隔離自行聯絡自主隔離，結果電話都沒人接，消息發布卻人手不夠引起大眾人心惶惶啊。」

▲中央流行疫情指揮中心公布案882足跡，1月19、20日曾到桃園仲平黃昏市場消費。（圖／記者陳雕文攝）

對此，發言人莊人祥表示，有預期打電話的民眾會增加，目前已經從約25人增加到60人值機，如果專線滿線，可以留言，專線人員後續會回電。

此外，衛生福利部表示，1/6至1/19 間部桃的出院病人，及其陪病人員與出院後的同住家人，可透過「健康益友APP」諮詢，該APP屬於24小時線上平台，內由林口長庚醫院、中國醫藥大學附設醫院、台南奇美醫院、高雄長庚醫院之急診專科醫師於線上值班，諮詢過程完全免費。