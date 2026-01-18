　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

學測國寫取材幾米繪本　高中師：以「隔在我們之間的種種」考溝通

▲▼學測在新北共設立11個考場，1萬7915名考生報考。（圖／新北教育局提供）

▲學測國寫作文根據幾米作品，要求考生以「隔在我們之間的種種」為題書寫。（圖／新北教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

學測今（18日）下午第二節考國文寫作。今年作文題目根據著名繪本作家「幾米」的親子對話圖文，要求考生「隔在我們之間的種種」寫一篇文章。入闈協助審題試考生認為，作答時須以人際隔閡為文章主軸，並著重換位思考，須設想對方的想法並提出回應，整體而言，今年國寫「難易適中」。

根據大考中心資料，今年國寫共12萬902人報考，3431人缺考，缺考率2.84%，較去年2.86%下降0.02%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年國綜第二大題的作文，採用「幾米」溫馨帶有哲學思考的親子對話圖文，並提及考生在成長過程中，會出現前述圖文中狀況，無法坦然表達自己想法。並請考生以「隔在我們之間的種種」為題，寫一篇文章，內容須描述是什麼原因造成彼此的隔閡、怎樣看待彼此的阻隔或心結，並試著換位思考，揣摩對方的想法，並提出自己的回應。

入闈協助審題的高中教師表示，第一大題援用台灣學人的書寫素材，以「臉」談人與人之間的相互關懷與責任承擔。第二題則以「幾米」溫馨帶有哲學的圖文共構，引導考生情意的感受和理解，內容不限於親子對話，也可以是身邊熟悉的師長或同學，主要評量考生如何陳述人際關係裡的溝通和對話。

入闈協助審題的試考生認為，第二大題以幾米繪本作品切入，考生須參考題文中的指引並結合生活經驗，以人際間的隔閡，寫出「隔在我們之間的種種」，作答時須以人際隔閡為文章主軸，並著重換位思考，詳細寫出彼此之間的阻隔與心路歷程，也須設想對方的想法並提出回應。整體而言，今年國寫「難易適中」。

▲▼今年國寫作文題目以幾米作品為主，要求考生以「隔在我們之間的種種」寫一篇作文。（圖／記者許敏溶攝）

▲今年國寫作文題目以幾米作品為主，要求考生以「隔在我們之間的種種」寫一篇作文。（圖／記者許敏溶翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
537 3 2806 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
50%人都有！一張嘴「米白顆粒」臭到爆　台人1壞習慣害的
快訊／鄭麗君率團赴美完成任務　卓榮泰明日清晨接機
中國暫不允許輝達H200晶片進口　外媒爆供應鏈已暫停生產
陳佩琪罕見公開兒子照片！「父子同框吃飯」溫馨畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

火鍋湯底隔夜再吃恐成病菌溫床！醫示警「加熱無法破壞毒素」

快訊／學測「數A、自然科」大考中心解答出爐

韓劇《愛的迫降》與幾米繪本入題　學測「國寫試題」全解析

快儲水！明6縣市停水「最長10小時」　時間、區域一次看

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

早餐店突休息「客人撲空一幕」　萬人暖哭：老闆這輩子值得了

學測國寫取材幾米繪本　高中師：以「隔在我們之間的種種」考溝通

明天北東降雨機率增　強烈冷氣團入夜抵達冷到周末

宜蘭規模4.9地震為獨立事件　氣象署：震央在和平海盆

小時候被逼上才藝課「長大才知超有用」　網大推種類：好險有學

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

「王子犯法與庶民同罪」！　陳佩琪控賴清德財產來源不明

冷血殺手10秒殺人、8小時逃到廈門！完美逃亡卻卡在「隔離政策」｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●上｜《我在案發現場》

川普突改口感謝伊朗！　揭「暫緩動武」關鍵：800人死刑喊卡

孫子回阿嬤家點餐竟失算　1人份無痛升級全家餐

GOT7微合體慶12周年大喊「老了」　直播卡卡粉笑：沒變的是爛網路XD

台灣大道嚴重車禍！自小客對撞衝進騎樓　車毀5人傷恐怖畫面曝

台灣大道嚴重車禍！自小客對撞衝進騎樓　車毀5人傷恐怖畫面曝

金門替代役男穿警服嗆「去申訴2077」　漁會：對方先鬧事

萌兔「屁屁飛彈」重擊鏟屎官　發射前還先跳舞計算彈道

火鍋湯底隔夜再吃恐成病菌溫床！醫示警「加熱無法破壞毒素」

快訊／學測「數A、自然科」大考中心解答出爐

韓劇《愛的迫降》與幾米繪本入題　學測「國寫試題」全解析

快儲水！明6縣市停水「最長10小時」　時間、區域一次看

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

早餐店突休息「客人撲空一幕」　萬人暖哭：老闆這輩子值得了

學測國寫取材幾米繪本　高中師：以「隔在我們之間的種種」考溝通

明天北東降雨機率增　強烈冷氣團入夜抵達冷到周末

宜蘭規模4.9地震為獨立事件　氣象署：震央在和平海盆

小時候被逼上才藝課「長大才知超有用」　網大推種類：好險有學

孫怡、董子健離婚3年首互動！　轉發貼文喊「我的朋友」網驚呆

隔夜火鍋湯「1隱形毒素」超耐熱！醫：加熱150分鐘也沒用

快訊／鄭麗君率團赴美完成任務　卓榮泰明日清晨接機

火鍋湯底隔夜再吃恐成病菌溫床！醫示警「加熱無法破壞毒素」

PLG最長連敗誕生！洋基工程吞7連敗寫紀錄　主帥李逸驊說防守「像沒鉗子螃蟹」

50%人都有！一張嘴「米白顆粒」臭到爆　醫揭台人1壞習慣養結石

全台唯一「歐風城堡+落羽松林」在嘉義　周末還有下雪美景

陳佩琪罕見公開兒子照片！「父子同框吃飯」溫馨畫面曝

租屋修繕問題喬不攏！房東片面解約挨告　租客獲賠「2倍訂金」

中天主播林宸佑涉國安法遭羈押　邱議瑩：不是言論自由問題

【2萬撒地沒人撿】收員警通知才驚覺！ 失主大讚：太暖心了

生活熱門新聞

行天宮「1職缺薪水4萬8」！過來人：錄取也不去

最新菜市場名「大票人擠爆小人國」　家長崩潰了

包裹見「3字」是詐騙！超商店員急阻止取貨

恭喜！　3生肖馬年走好運

快訊／16：47發生有感地震　台北明顯有感

強烈冷氣團明起報到「連凍5天」　北東濕冷防較大雨勢

下周變天「北東濕冷」　強冷空氣急凍5天

快訊／01:01宜蘭近海規模4.7「極淺層地震」　最大震度4級

溼答答探8℃　強烈冷氣團要來了

搭飛機穿「夾腳拖」！空服員勸：千萬不要

凌晨01：01地牛翻身！台北有感

不寫生涯規劃！離職員工「1段話嗆爆主管」

林宸佑遭押！學姐王乃伃心痛「希望你不是賣國賊」

明6縣市停水「最長10小時」　時間、區域一次看

更多熱門

相關新聞

快訊／學測「國綜科解答」出爐

快訊／學測「國綜科解答」出爐

115學年度大學學測今日進入第2天，下午首節考「國語文綜合能力測驗」（簡稱「國綜」），根據大考中心統計，今年國綜共12萬902人報考，2890人缺考，缺考率2.39%，較去年2.38%上升0.01%。得勝者文教提供國綜試題參考解答，正確答案以大考中心公布為準。

學測「國綜」重跨文本判讀　試考生：中間偏難

學測「國綜」重跨文本判讀　試考生：中間偏難

快訊／快來對「學測英文科解答」

快訊／快來對「學測英文科解答」

學測英文作文考「養寵物」　考生：試題重閱讀理解

學測英文作文考「養寵物」　考生：試題重閱讀理解

快訊／學測「自然科解答」出爐

快訊／學測「自然科解答」出爐

關鍵字：

學測國寫作文題目

讀者迴響

熱門新聞

行天宮「1職缺薪水4萬8」！過來人：錄取也不去

洪詩幫失智公公「把屎把尿」大伯致謝舊文被翻出

洪詩首回應照顧失智公公！還原真相「我不偉大」

「GG爛掉了！」男約砲癢炸沖熱水　內褲黏肉撕不開

最新菜市場名「大票人擠爆小人國」　家長崩潰了

《功夫》「火雲邪神」梁小龍逝世！

高雄女嗆「有種你就摸啊」竟被醉友拉到巷子裡性侵　法官判他無罪

賀一航兒爆昔家庭裂痕！

女大生求救「我被那個了」　惡狼判3年10月

林宸佑遭押當天「賴品妤放福利送寫真集」！　網：這是慶祝文吧

包裹見「3字」是詐騙！超商店員急阻止取貨

恭喜！　3生肖馬年走好運

滷味送達只拍照　外送員假送達真吞餐

張菲被拍信義區買甜點！

F-16飛官辛柏毅失聯　她質疑：連防寒衣都沒有政府錢花到哪？

更多

最夯影音

更多
43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
「王子犯法與庶民同罪」！　陳佩琪控賴清德財產來源不明

「王子犯法與庶民同罪」！　陳佩琪控賴清德財產來源不明

冷血殺手10秒殺人、8小時逃到廈門！完美逃亡卻卡在「隔離政策」｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●上｜《我在案發現場》

冷血殺手10秒殺人、8小時逃到廈門！完美逃亡卻卡在「隔離政策」｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●上｜《我在案發現場》

川普突改口感謝伊朗！　揭「暫緩動武」關鍵：800人死刑喊卡

川普突改口感謝伊朗！　揭「暫緩動武」關鍵：800人死刑喊卡

孫子回阿嬤家點餐竟失算　1人份無痛升級全家餐

孫子回阿嬤家點餐竟失算　1人份無痛升級全家餐

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面