學測國寫取材幾米繪本　高中師：以「隔在我們之間的種種」考溝通

▲學測國寫作文根據幾米作品，要求考生以「隔在我們之間的種種」為題書寫。（圖／新北教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

學測今（18日）下午第二節考國文寫作。今年作文題目根據著名繪本作家「幾米」的親子對話圖文，要求考生「隔在我們之間的種種」寫一篇文章。入闈協助審題試考生認為，作答時須以人際隔閡為文章主軸，並著重換位思考，須設想對方的想法並提出回應，整體而言，今年國寫「難易適中」。

根據大考中心資料，今年國寫共12萬902人報考，3431人缺考，缺考率2.84%，較去年2.86%下降0.02%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年國綜第二大題的作文，採用「幾米」溫馨帶有哲學思考的親子對話圖文，並提及考生在成長過程中，會出現前述圖文中狀況，無法坦然表達自己想法。並請考生以「隔在我們之間的種種」為題，寫一篇文章，內容須描述是什麼原因造成彼此的隔閡、怎樣看待彼此的阻隔或心結，並試著換位思考，揣摩對方的想法，並提出自己的回應。

入闈協助審題的高中教師表示，第一大題援用台灣學人的書寫素材，以「臉」談人與人之間的相互關懷與責任承擔。第二題則以「幾米」溫馨帶有哲學的圖文共構，引導考生情意的感受和理解，內容不限於親子對話，也可以是身邊熟悉的師長或同學，主要評量考生如何陳述人際關係裡的溝通和對話。

入闈協助審題的試考生認為，第二大題以幾米繪本作品切入，考生須參考題文中的指引並結合生活經驗，以人際間的隔閡，寫出「隔在我們之間的種種」，作答時須以人際隔閡為文章主軸，並著重換位思考，詳細寫出彼此之間的阻隔與心路歷程，也須設想對方的想法並提出回應。整體而言，今年國寫「難易適中」。

▲今年國寫作文題目以幾米作品為主，要求考生以「隔在我們之間的種種」寫一篇作文。（圖／記者許敏溶翻攝）