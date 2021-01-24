北京醫院爆拒收「中高風險地區病患」　官媒發文砲轟

▲河北省石家莊市疫情仍未緩解。（圖／路透社）

文／中央社台北24日電

在北京連續爆發多起本土病例之際，傳出有醫院將來自河北省等中高風險地區的病人拒於門外。官方證實確有其事，已經約談醫院並要求整改。官媒也刊發評論稱，拒絕民眾就診不利疫情防控。

根據中國國家衛生健康委員會通報，23日北京新增2例新型冠狀病毒疾病（COVID-19）本土確診病例。雖然目前北京的病例數屬於零星，但連續數日都有本土疫情，官方仍不敢大意。

而近期更傳出部分北京的醫院，以疫情防控為由，將從疫情風險較高的河北省等地赴北京求醫的民眾拒於門外，引發議論。

綜合中國新聞網、新京報與紅星新聞報導，近日有一名家住河北省的民眾以「疫情期間就醫難」為題，在社群網站上發文指，由於孩子急性闌尾炎急需就醫，但是河北當地的多數醫生因參與核酸檢測而無法看診，因此輾轉赴北京求診。

這名網友說，這間北京醫院的相關人員一聽到他們來自河北，先是拒絕他們的就醫請求，接著又要他們到發燒門診等候，跟一群發燒的人共處一室。這篇文章刊出後，引發廣大的討論，不少網友紛紛表達有類似的經驗，媒體的報導也引起了官方的注意。

▲河北疫情牽動北京。（圖／路透社）



報導指出，23日下午北京市的疫情防控工作新聞發布會中，北京市衛生健康委員會副主任李昂證實，確實有個別醫院針對來自中高風險地區的患者拒診。

李昂說明，已經對媒體報導、市民服務熱線反映，拒診問題較集中的醫療機構、區域衛生健康委負責人進行約談，要求醫療機構對這個問題立即改正，杜絕拒診情形再次發生。

中國官媒新華網今天也以「杜絕拒診是精準防控的應有之義」為題刊發評論，文中指出，醫療機構是防範疫情擴散的重中之重，不能因為防控壓力大，就簡單地將中高風險地區的患者、甚至只是跟中風險城市相鄰地的患者拒之門外。

評論並稱，北京已明確要求醫療機構杜絕拒診問題再次發生。可以理解北京的醫療機構面臨的疫情防控壓力，但儘管有壓力，仍應體現出首善之區的擔當。