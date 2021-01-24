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社會 社會焦點 保障人權

職業賭場藏身豬寮旁民宅20多人全遭逮　有人沒戴口罩！

記者林悅／台南報導

台南市麻豆分局警方1月23日下午1 時許，在麻豆區一處民宅內查獲職業賭場，近期疫情升溫，20多名賭客卻毫不畏懼，群聚在狹小密閉空間開賭，且當警方衝入賭場時赫然發現有人沒戴口罩，第一時間趕緊對所有賭客量體溫並要求戴上口罩，才逐一清查身分。

▲台南市麻豆分局警方，在麻豆區一處民宅內查獲職業賭場，近期疫情升溫，20多名賭客卻毫不畏懼，群聚在狹小密閉空間開賭，且還有人沒戴口罩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市麻豆分局警方，在麻豆區一處民宅內查獲職業賭場，近期疫情升溫，20多名賭客卻毫不畏懼，群聚在狹小密閉空間開賭，且還有人沒戴口罩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市麻豆分局警方，在麻豆區一處民宅內查獲職業賭場，近期疫情升溫，20多名賭客卻毫不畏懼，群聚在狹小密閉空間開賭，且還有人沒戴口罩。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市麻豆分局警方，在麻豆區一處民宅內查獲職業賭場，近期疫情升溫，20多名賭客卻毫不畏懼，群聚在狹小密閉空間開賭，且還有人沒戴口罩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

麻豆分局表示，員警在轄內便衣巡邏時發現一處豬寮旁民宅有異常進出狀況，環顧四周亦有多部汽機車停放，研判有賭場在該處活動，立刻調來大批警力將現場團團圍住，成功查獲俗稱「目賊仔」的職業賭場。由於人數眾多，還協調民間遊覽車載運賭客，進入分局也小心翼翼對賭客量體溫及酒精消毒，並安排在大禮堂以梅花座方式訊問，加強防疫措施以策安全。

▲台南市麻豆分局警方，在麻豆區一處民宅內查獲職業賭場，近期疫情升溫，20多名賭客卻毫不畏懼，群聚在狹小密閉空間開賭，且還有人沒戴口罩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方當場查扣賭資新台幣2000元、撲克牌及骰子等證物，並將負責人依刑法賭博罪移送法辦，其餘賭客則以社維法裁處。

▲台南市麻豆分局警方，在麻豆區一處民宅內查獲職業賭場，近期疫情升溫，20多名賭客卻毫不畏懼，群聚在狹小密閉空間開賭，且還有人沒戴口罩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

麻豆分局分局長邱顯良表示，職業賭場常藏身民宅中，不只環境不通風，更沒有防疫觀念，就怕職業賭場成為防疫破口，警方針對轄內易生不法處所將持續強力掃蕩，賭博場所帶來的傷害不僅是賭客荷包失血，後續衍生的治安問題更多，取締職業賭場絕不會手軟！

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