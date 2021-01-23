案882足跡曝光！直擊「桃園仲平黃昏市場」　攤販顧客口罩戴緊緊

記者陳雕文、莊智勝／桃園報導

中央流行疫情指揮中心今（23日）公布案882足跡，表示她曾在19、20日到桃園仲平黃昏市場購買晚餐材料，提醒這2天有到市場的民眾須自主健康管理到2月3日；消息曝光後立即引發附近民眾恐慌，《ETtoday新聞雲》記者今實際走訪仲平黃昏市場，現場已經張貼「佩戴口罩」公告，管理中心也表示，市場環境每天早上都會進行大消毒，未來也會每天消毒，盼將影響降到最低。

▲案882曾到桃園仲平黃昏市場消費。（圖／記者陳雕文攝）

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指揮中心昨公布國內新增2例本土確診病例，其中案881為90多歲的男性，為案852曾照護之住院病患，而案882則為案881的長女（60多歲）；今指揮官陳時中公布案882足跡，表示她19、20日接連2天曾到仲平黃昏市場消費，地點為桃園市桃園區忠州街96到98號。

▲案882足跡公布後，仲平黃昏市場內不論攤販或是顧客口罩都戴緊緊。（圖／記者陳雕文攝）

對此，仲平黃昏市場管理中心人員回應，表示由於距離南門市場很近，早在接獲指揮中心通知前，就有高度警覺，並早已安排自主消毒，昨日上午才有工人前來對市場環境進行完整消毒作業，但畢竟確診個案曾經來過市場，為了民眾的健康、安全，市場接下來會於每日上午持續安排消毒。除此之外，管理中心也表示，市場內多處早已張貼公告，提醒民眾入內需佩戴口罩，若遇到民眾未戴也會提醒，希望大家能夠配合。

▼市場管理中心人員表示，未來每日上午開市前都會進行環境消毒，確保民眾健康。（圖／記者陳雕文攝）