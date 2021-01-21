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社會 社會焦點 保障人權

惡司機飆罵老乘客！動作慢+口罩沒戴好譙2分鐘　國光客運：開除

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭一重聽且行動略不便的老翁，22日中午在羅東口罩戴一半上國光客運，遭司機飆罵要拒載，老翁上車後戴好口罩，司機還飆罵：「全部的人都只等一個人」，開車後還罵約2分鐘。乘客看不下去，PO說：老人家戴好口罩了，還繼續罵，覺得沒有這個必要。國光客運將研議開除司機，並將向老翁道歉。

▲▼老翁未戴口罩上客運遭司機（站立者）飆罵2分，司機面臨遭開除危機。（圖／擷取自《宜蘭爆料公裡》，下同）

▲▼宜蘭一老翁口罩戴一半上客運遭司機（站立者）飆罵2分，司機面臨遭開除危機。（圖／擷取自《宜蘭爆料公社》，下同）

網PO指出：20日中午12點多快1，他從羅東搭國光客運要到蘇澳，那位阿公在羅東中山公園上車口罩戴一半，司機先廣播但阿公可能沒聽到，司機就到阿公面前暴怒指責「全部的人都只等一個人」，並要求阿公要戴好口罩，阿公戴了後，司機又繼續碎碎念，前後大約花了兩分鐘才開車。

網友認為，司機做好防疫以及現在防疫升級搭車載口罩是必然的，但司機在老人家戴好口罩了，還繼續罵，覺得沒有這個必要，畢竟老人家反應比較慢體諒一下，沒必要這樣沿途一直罵。

國光客運羅東站長宋立山表示，當天不只有罵這位沒戴好口罩的老人家，載客途中，因為有兩位老人家上車速度比較慢也被司機指責，這樣羞辱乘客的事件已經不是第一次，所以目前公司認為司機情緒管理上已經不適任，國光處置是先讓他停派班，再開內部會議研議是否適任，也會向這位老人致歉。

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