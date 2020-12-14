黃春明「紅磚屋」月底吹熄燈號　宜蘭市長江聰淵全力留人

▲黃春明「紅磚屋」月底吹熄燈號，攝影家阮忠義（右）宜市長江聰淵14日各以公開信全力留人。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

知名本土作家黃春明團隊受委託經營的宜蘭市百果樹紅磚屋，月底吹熄燈號，攝影家阮忠義、宜蘭市長江聰淵14日各以公開信全力留人，要黃春明把精神財富留在宜蘭這塊土地上。目前，黃春明團隊仍是要將紅磚屋交棒年輕世代。

黃春明11月24日行文宜蘭縣政府說，受委託經營的宜蘭市百果樹紅磚屋，以藝文景點自期，力行多元營造，近年宜蘭複合空間競立，大小藝術人文計畫蓬勃，縣府所託任務已臻圓滿，自當即時交棒。

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據了解，罹癌已6次化療的黃春明，自認體力大不如前，加上百果樹紅磚屋年底約滿，才萌生交棒之意。

攝影家阮忠義、宜蘭市長江聰淵14日各自以公開信全力留人。阮忠義說，黃春明要結束紅磚屋，他覺得相當可惜，宜蘭市公所還有很多空間可妥善利用，他希望黃春明能繼續留在宜蘭散播文化種子，也盼有生之年倆人能攜手奮鬥。

江聰淵說：「知道老師您累了，想休息了，但是如果老師您願意，聰淵我願意繼續努力，除了整頓現有空間資源，提供團隊暫時運作場所之外，未來，也將結合相關學術資源，為設置「黃春明文學館」來擘畫及規劃，同時要把老師您的創作實體化為宜蘭市的文學景點，讓更多人可以感受到我們宜蘭要保存與呈現給大家的獨特，更要讓大家有機會重新感受這座城市的光榮…。」

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