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3歲男童繩索套脖子　下一秒「雙腳踩空」慘掛門上掙扎

▲▼3歲男童繩索套脖子　下一秒「雙腳踩空」慘掛門上掙扎。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲3歲男童用繩索套脖子差點釀成悲劇。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者曾俊豪／綜合報導

大陸海南省東方市一名3歲男童22日在家中玩耍，沒想到，他竟然將拴在門上的繩子套在脖子上，由於腳下的水桶突然溜走，男童瞬間雙腳懸空吊在鐵門上。幸好，男童的姊姊及時衝出屋外將男童抱起，並向媽媽求救，男童雖陷入昏迷，但沒多久就清醒過來，而畫面曝光後，也讓大陸網友直呼太驚險。

《澎湃》新聞報導，這起意外發生在當天上午10時左右，這名男童跟1歲的弟弟在庭院玩耍，男童出於好奇，爬上塑膠水桶後，就把鐵門上的繩索套進脖子，這時，水桶滑走，男童就被吊在鐵門上，苦苦掙扎。

事發後，男童1歲的弟弟也立刻上前，但因為年紀太小無法呼救，只能看著哥哥掙扎的動作越來越小。就在男童陷入昏迷沒多久，他的姊姊突然從屋內衝了出來，一把將弟弟抱起，還大聲呼叫，「媽媽，繩子勒住了脖子」，男童的母親這時才從屋內出來，協助男童脫困。

▲▼3歲男童繩索套脖子　下一秒「雙腳踩空」慘掛門上掙扎。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲事發當時，現場只有男童跟1歲弟弟。（圖／翻攝澎湃新聞）

男童母親受訪時提到，當時自己正在做飯，家裡沒其他大人，「姊姊發現了，救下來的時候有點昏迷的狀態，我出來了一會兒，他才緩過來，才哭起來，已經沒事了，以後會更加注意。」」

畫面曝光後，大陸網友紛紛撻伐母親的粗心，「讓六歲的孩子看著三歲的孩子嗎？！讓孩子看孩子嗎？？！、」「要時刻看著孩子！真的是」、「真是驚險，帶孩子一定不能大意。」也有人讚賞姊姊的反應，「姊姊救了一命 要記得對姊姊好」、「弟弟以後要好好報答姐姐救命之恩，姐姐給了你第二次生命」。

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