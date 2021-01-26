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社會 社會焦點 保障人權

「今天怎麼玩他」聯手男友虐死男童　恐怖保母更審遭逆轉重判

▲▼ 高雄高分院外觀 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄高分院外觀。（圖/ETtoday資料照）

記者黃子倩/高雄報導

高雄一名無照的杜姓保母5年前涉嫌和高姓男友一起凌虐一名1歲多的男童，時間長達3個多月，直到某天晚上，高男不讓男童睡覺，甚至猛烈搖晃男童頭部10多下，造成男童嚴重腦傷，最後送醫不治。高雄地院一、二審依傷害罪判杜女3年半，全案撤銷發回後，高分院更一審認定杜女也屬害死男童的共犯，26日依傷害致死罪改重判11年10月，仍可上訴。

高男一審被依傷害致死罪判12年徒刑，二審時高男改口承認部分犯行，獲改判11年10月徒刑，經最高法院駁回上訴定讞。更一審合議庭認為，40歲的杜姓保母長期跟40歲的高姓男友對男童有施暴的行為，縱使男童死亡的原因並非她直接造成，但是她擔任保母有相關經驗，應知道施暴恐導致男童死亡，卻未作防範，認定她和男友兩人都是傷害致死的共犯。

判決指出，無保母執照的杜女2015年6月起受託以每月1萬5千元為代價，全日照顧年僅1歲半的許姓男童，期間僅每週一、二由男童家屬帶回家；同年9月價格調升到2萬3千元一個月。不料，杜姓保母和高姓男友拿了男童父母的錢，卻時常凌虐男童，甚至互相傳訊息討論，同年9月17日凌晨高男將男童帶到辦公室獨自照料過夜，用手掌打男童頭部10多下、打左臉耳光，還點香菸逼男童吸，口對口吐菸進男童嘴中。

隔兩天凌晨高男又在辦公室捏男童的臉、拉耳，硬餵水干擾男童睡覺，直到早上7點多，再次強抓男童頭部3秒內搖晃14下，接著對他吐菸，男童受不了掙扎、哭泣不久後陷入昏迷，男童經送醫緊急治療，仍於6天後神經性休克死亡。

合議庭發現，杜女與高男從當年8月10日到9月19日，時常互傳訊息討論虐童細節，杜女還曾提醒男友「下手小心點，別看到痕跡嘿，我今天失手不小心打兩次了」，甚至說「他快被我打死了」、「他好難打喔！都會打歪氣死」、「把他尿布打到破了」；而高男則傳訊「在想今天要怎樣玩他」，更出主意「我拿束線給你，嘴塞布，手綁在後面，這樣就不會哭出聲了」，獨自陪伴男童的夜晚，高男也曾傳男童坐在椅子上面露倦容的影片給女友（杜姓女保母）看。

高男出庭時承認部分傷害犯行，辯稱「對男童空揮而已，沒有真的碰觸到，只是逗著玩，男童也有笑著回應。」對於致死屬過失，杜女否認傷害，更指出不知道男友傷害男童，訊息內容只是開玩笑，最多只有叫男童罰站。一審時杜女用10萬元跟男童家屬和解，獲得家屬撤告，不過全案上訴後，最高法院認為高男獨自陪伴男童過夜期間，跟杜女用電話傳訊聯繫，懷疑雙方屬於有犯意聯絡，發回更審，高男未依調解結果給付20萬，至今仍未未獲家屬原諒。

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