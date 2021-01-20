南投學校聚餐「8歲童被茶凍噎到」！臉色發紫命危…加護病房搶救中

記者白珈陽、唐詠絮、戴若涵／南投報導

南投中興新村一間餐廳19日發生一起事件！某學校舉辦年末聚餐，孰料，席間一名8歲學童吃茶凍時不慎噎到，臉色發紫失去生命跡象，被緊急送往醫院治療撿回一命，目前仍在加護病房急救中。

▲▼南投學童吃茶凍噎到，警消獲報緊急將人送醫搶救，人目前仍在加護病房。（圖／記者白珈陽翻攝，下同）

回顧整起事發經過，19日中午一名8歲男童用點心時噎到，老師察覺異樣後，隨即向校護求救，但男童仍吐不出茶凍，進而臉色發紫，當場失去生命跡象，急壞現場老師、家長。

▲▼南投學童吃茶凍噎到，警消獲報緊急將人送醫搶救，人目前仍在加護病房。（圖／記者白珈陽翻攝，下同）

現場人員隨即通報救護人員，男童經緊急送醫搶救，18分鐘後終於取出茶凍撿回一命。而後轉院至彰化基督教醫院，彰基表示，男童目前昏迷指數7，有癲癇狀況產生，院方已給予鎮靜藥物，正在加護病房搶救，狀況並不樂觀。

校方表示，當日學校受到愛心企業贊助，招待他們去附近一間餐廳用餐，該餐廳長期招待該校，因此老闆知悉該校學生情況較為特別，餐廳也會特地為該校學生製作特殊菜單，避開魚刺類、骨頭等恐會造成吞嚥困難等食材。

該名男童患有裘馨氏肌肉萎縮症，無法自行進食，平時老師會幫助他用餐，昨日也特地將茶凍切成小塊，以利進食，未料男童還是噎到。

校方指出，校內職員平時都有接受救護訓練，昨日協助男童用餐時也十分小心，但還是出了意外，始料未及，校方教職員都相當緊張，第一時間便為他緊急處理，送醫急救。校方今天早上已召開校內緊急會議，宣導老師往後須更注意學童的用餐狀況，避免類似情事再度發生。今晚將陪同該生家長至醫院關心，也將與家長保持密切聯絡，協助後續處理。