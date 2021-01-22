小6男童「智慧型性犯罪」！性侵猥褻2學弟　校方比照重刑犯監控

▲小六男童阿倫疑似過於性早熟，分別在校內、校外對學弟伸出魔爪。（圖／達志影像／示意圖）



記者陳豐德／新北報導

北部地區某國小的一位6年級男童「阿倫」（化名）疑似過於性早熟，2020年12月就在校外公園廁所內對一名學弟性侵得逞；不料召開性平會議期間，今年1月7日學校午休時他又假借「教務處外找」名義，騙出資源班小二男童到廁所內脫下褲子猥褻。此案件讓校內議論紛紛，校方卻遲遲未解釋，直到家長委員逼問之下學校才以一封訊息詳述處理進度，反挨批根本是在監控重刑犯，校長解釋是避免學生被標籤化才未揭露，且學校都有持續在處理此案件，該生事發後就請長假在家休養，期間將透過輔導、社工資源予以加害、被害雙方協助。

據了解，阿倫有情緒容易激動、不易控制等狀況，校方原本就將他納為關注對象，沒想到在2020年12月9日下課後，他尾隨同校的一對低年級兄弟檔，在社區公廁對其中一人性侵得逞，另一人則拍門求救，被害人母親得知消息後氣得找派出所報案，沒想到查出加害者是同校的學長，由於阿倫未滿12歲無刑事責任，僅能對法定代理人請求民事賠償或撫慰金，警方通報學校進行後續處理。

教育局表示，學校在第一起校外疑似性平事件後，立即進行相關通報，並對學生調查及輔導，同時在集會宣導性平教育及安全教育，接著在12月22日召開性平會議討論後續作為。

沒有想到阿倫變本加厲，今年1月7日上課午休期間，小六男童跟班導師假稱要去上廁所，卻到資源班去當著老師的面前，假借「教務處XX老師外找」騙出一名小2男童，將他帶到廁所去脫下褲子進行猥褻，好險阿倫的班導師發現他上廁所時間過久，到廁所找尋當場撞見犯案過程。

第二次案件爆發後校方再次通報教育局，並召開性平會議併案處理，針對阿倫召開個案會議，討論校內各處是分工及輔導策略，但並沒有打算將細節告知其他學生的家長，但流言蜚語在家長群組內瘋傳，家長委員質問學校目前處理狀況後，學校反將目前校內詳細決議以群組訊息通知家長委員。

▼國小爆發校內性侵案，校方內部寫給家長委員的看管過程遭批有如重刑犯。（圖／讀者提供）



目前讀者提供所曝光的決議內容可見，除了導師會持續關心阿倫一舉一動之外，還安排行政人員「排班全天候入班協助緊盯學生，不讓該生有機會單獨一人和其他校內學生接觸機會」，還強調目前已經排好輪班了，甚至阿倫要到指定地點集合，都要持有蓋印章的說明表單後才能行動，讓外界質疑根本就是在看管一名重刑犯。

對此校長表示，起先告知家長委員校內決議內容，出發點是讓家長安心不用恐慌，由於學校已經有在處置，且校內公開集會及班級內都有提醒相關教育，包括要保護自己身體、緊急狀況求助等等，家長委員主要關心的是校方是否有給予孩子足夠的安全教育，避免其他學生再次受害。

阿倫的行為動機是否為過於性早熟，或過往是否有被害陰影，校長表示目前完整調查報告仍未出來，目前初步判斷阿倫過往沒有受害經歷；至於外界質疑學校看管過於緊密猶如「重刑犯」部分，校長則強調會透過輔導策略建立比較友善的關係，不會像看人犯的方式緊盯，此舉也是想要保護阿倫擔心他再度受到傷害。

由於案發後學校的獎勵輔導委員會就決議阿倫在家休息五天，阿倫母親則是決定讓阿倫休長假，直到期末都未去上課，目前已經進入寒假階段在家持續休息，期間教育局已安排學校專業輔導人員及心理師進行諮商輔導，並陪同接受專業治療，另請專業社工師至家中了解並協助家長運用管教策略。針對被害人則會請專輔老師進行輔導諮商協助心理復健、每日陪伴被行為孩子放學等待家長，提供相關經費協助後續專業心理治療，並引進校外社工協助家長因應。

▼學校詳細分工提供給加害、被害孩童協助。（圖／讀者提供）

