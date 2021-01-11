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牛年只求加薪、準時下班　「創意心聲」春聯幫年輕世代向老闆喊話

創意春聯、紅包（圖／業者提供）

▲年輕世代將個人心聲展現在設計上，借助「創意心聲」春聯向老闆喊話。（圖／Pinkoi提供）

記者洪菱鞠／台北報導

年輕世代迎接農曆春節，在張貼春聯、準備紅包時充滿創意，相較於挑選傳統圖樣，能夠表達心聲或具圖像寓意的特殊款，更能搏得他們的青睞，除了突顯個人品味，也藉此向老闆大膽喊話，設計購物網站觀察到，年節將近，近期「創意心聲」春聯銷量飆增7倍，「設計紅包」關鍵字搜尋量也成長1倍。

根據Pinkoi觀察，與去年同期相比，近兩週關鍵字「春聯」不僅搜尋量成長6成，「創意心聲」春聯訂單銷售更是大幅成長7倍，相較牛年圖樣的春聯，民眾更偏好能表達心聲、對工作期許的創意設計，如：「準時下班」、「加薪」等款式向老闆隔空喊話，或是「賺爆」、「有份好工作」等工作抱負。在新的一年，年輕世代將個人心聲透過設計勇敢表達。

創意春聯、紅包（圖／業者提供）

創意春聯、紅包（圖／業者提供）

▲不只春聯要有創意，送紅包出去也要展現小巧思。（圖／Pinkoi提供）

另外，現代人連準備紅包袋都很講究，有別以往大紅喜氣的簡約風，「設計紅包」在Pinkoi的搜尋量也比去年同期成長1倍，其中，帶有寓意的插畫款最受消費者喜愛，像是把紅包袋們放在一起，就能看見手牽手圖像巧思設計，象徵手牽手一起勇敢走過疫情、帶有粉嫩水彩畫的祝福紅包袋、結合植栽的「好運植植來」款式等，透過紅包封面來展現個人品味，也讓收到紅包的人感受到自己的用心。

Pinkoi即日起至2/2推出搶先預購紅包、春聯組享早鳥95折，再加送限量2021牛年賀卡；1/13～1/18凡購買文具紅包商品，結帳輸入優惠碼「@CNY2021」，消費金額滿新台幣699元，還享新台幣50元現金折抵。迎接新年，博客來也祭出多款受到消費者喜愛的插畫家或設計師特色紅包袋、春聯，像是在地文創品牌「Hello Studio 你好工作室」推出牛年限定紅包袋、長春棉紙廠也有2021牛牛勒令發財紅包等，另同步舉辦「開運商品展」，主打牛年限定生肖開運小物、DECOLE牛年新春限定系列等佈置新品，多款文具品牌限定福袋，共同搶攻好運商機。

創意春聯、紅包（圖／業者提供）

▲「Hello Studio 你好工作室」推出2021牛年設計師限定紅包袋，在網購平台有不錯銷量。（圖／博客來提供）

創意春聯、紅包（圖／業者提供）

▲有著可愛手繪插畫風格的牛牛勒令發財紅包。（圖／博客來提供）

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牛年春聯紅包過年

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