本土病例每日增加　張文宏：上海防疫如陶瓷店抓老鼠

▲上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。（圖／上海市衛健委）

記者魏有德／綜合報導

上海自黃浦區爆出本土確診案例後，每日都有新增病例，復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏今（24）日凌晨於微博上表示，上海的防疫工作一直是「陶瓷店裡抓老鼠」，希望既抓住老鼠，又不要打破瓷器，不要因為防疫對社會生活產生大的影響。

▲上海防疫專家張文宏在微博上透露近期工作狀態。（圖／翻攝張文宏微博）

張文宏指出，這兩天和上海防疫隊伍轉戰徐匯區疾控、黃浦區疾控，連線復旦大學上海腫瘤醫院和交通大學上海仁濟醫院的醫護團隊，每日維持在上海市公共衛生臨床中心的查房，「一切都在有條不紊地展開，城市在照樣呼吸，略帶著一絲緊張，上海如期召開兩會，我是這屆人大代表，不能參加今天的開幕儀式了。」

▲上海浦西精華區爆出本土確診案例。（圖／CFP）

張文宏表示，從世界疫情來看，新冠病毒已經穩穩地佔領了地球，成為地球上的常駐病毒，通過一年的傳播，病毒在不斷變異，我們看到病毒傳播的更快，但沒有看到病毒的毒力出現大幅度的降低，「這表明我們不得不做好持久戰的準備。」

上海自週三起再度出現9例本土病例。張文宏提到，上海的防疫工作一直是「陶瓷店裡抓老鼠」，我們希望既抓住老鼠，又不要打破瓷器，希望不要因為防疫對社會生活產生大的影響，「這幾天屬於防疫隊伍與病毒傳播的並跑階段。目標是要盡快跑到病毒前面，終止這波疫情。」