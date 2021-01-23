外人禁入！馬來西亞原住民配合管制令　「樹幹封村」擋新冠

▲馬來西亞一個原住民村落相應政府的行管令政策，自發性封村，禁止訪客入內。（圖／翻攝自Facebook／Info kemalangan Jalanraya & Isu Sema）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞新冠疫情再起，政府最近宣布國內多個州屬再次進入嚴格行動管制令（MCO），並禁止跨州移動。位於北部霹靂州的一個原住民村落瓜拉姆（Kuala Mu）響應政府政策，自發性地決定封村，並禁止外客進入。

據當地媒體《中國報》報導，為了防止新冠疫情在村內蔓延，並響應政府的行管令政策，瓜拉姆的村民獲得當地原住民發展局（JAKOA）的批准後，在村落的主要出入口用樹幹築起小型路障，以阻止非當地村民入村。不過，他們仍然允許執法人員和醫護人員進出村落。

▲村民們在村落的主要出入口用樹幹築起小型路障。（圖／翻攝自Facebook／Info kemalangan Jalanraya & Isu Sema）

馬來西亞衛生部通報，截至22日中午12時，境內的新增確診病例達3631宗，單日死亡人數有18人。首相慕尤丁在11日傍晚宣布收緊全國防疫措施，從13日至26日間，全國13個州屬和3聯邦直轄區禁止跨州移動，除了5項基本經濟服務領域和應屆考生外，一概停班停課。

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