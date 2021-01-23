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社會 社會焦點 保障人權

手癢勝過一切！59人跨縣市「集合做壞事」　警衝入傻眼：快發口罩

記者林悅／台南報導

台南市歸仁警分局接獲線報，1月22日下午循線前往歸仁區沙崙一處不起眼鐵皮屋內，破獲一起職業賭場，查獲林姓主嫌及賭客共59人，賭資500餘萬元，更令警方傻眼地是，現場賭客大都不畏疫情未戴口罩，警方除馬上準備口罩給賭客佩戴，作好防疫工作，並全數帶回依法偵辦。

▲台南市歸仁警分局接獲線報，循線前往歸仁區沙崙一處不起眼鐵皮屋內，破獲一起職業賭場，查獲林姓主嫌及賭客共59人，賭資500餘萬元，現場賭客大都不畏疫情未戴口罩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲▼台南市歸仁警分局前往沙崙一處鐵皮屋，查獲林姓主嫌及賭客共59人，賭資500餘萬元，現場賭客大多未戴口罩，警方趕快先發口罩要求戴上。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市歸仁警分局接獲線報，循線前往歸仁區沙崙一處不起眼鐵皮屋內，破獲一起職業賭場，查獲林姓主嫌及賭客共59人，賭資500餘萬元，現場賭客大都不畏疫情未戴口罩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市歸仁警分局接獲線報，循線前往歸仁區沙崙一處不起眼鐵皮屋內，破獲一起職業賭場，查獲林姓主嫌及賭客共59人，賭資500餘萬元，現場賭客大都不畏疫情未戴口罩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

歸仁分局指出，警方據報在歸仁郊區疑有流動職業賭場流竄，立即成立專案小組派員跟監追查，發現該職業賭場藏身偏僻郊區規避警方取締，並四處流竄經常更換聚賭場所。在專案小組鍥而不舍布線追緝下，於1月22日當下午2時許，發現該職業賭場流竄至歸仁區沙崙一處不起眼鐵皮屋內，專案小組見時機成熟，乃調集30餘名警力，持搜索票以優勢警力前後包抄，爬上山坡穿過竹林後，一舉破獲由林姓主嫌所主持之天九牌職業賭場。而聚賭現場賭客大都不畏疫情未戴口罩，警方現場準備口罩給在場賭客佩戴，作好防疫工作。

▲台南市歸仁警分局接獲線報，循線前往歸仁區沙崙一處不起眼鐵皮屋內，破獲一起職業賭場，查獲林姓主嫌及賭客共59人，賭資500餘萬元，現場賭客大都不畏疫情未戴口罩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市歸仁警分局接獲線報，循線前往歸仁區沙崙一處不起眼鐵皮屋內，破獲一起職業賭場，查獲林姓主嫌及賭客共59人，賭資500餘萬元，現場賭客大都不畏疫情未戴口罩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

現場查扣賭具天九牌、骰子、無線電（把風用）、手機、抽頭金約新台幣2萬元及賭資共新台幣500餘萬元等證物。警方調查後將現場林姓負責人及工作人員等5人，依賭博罪嫌移送台南地檢署偵辦，其餘賭客54人中，除有外藉人士外，甚有遠從高雄地區前來聚賭，可謂賭性堅強，均依違反社會秩序維護法第84條規定裁處罰鍰。

▲台南市歸仁警分局接獲線報，循線前往歸仁區沙崙一處不起眼鐵皮屋內，破獲一起職業賭場，查獲林姓主嫌及賭客共59人，賭資500餘萬元，現場賭客大都不畏疫情未戴口罩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

歸仁警分局長洪頂力強調，賭博行為所生之不法利益將衍生造成社會秩序危害，年關將近，為貫徹政府強化社會治安之宣誓，達成轄區「治安平穩」之目標，警方會持續積極布線查緝掃蕩戕害百姓身心之職業賭場。更呼籲民眾應多從事正當休閒娛樂，賭博為罪惡之源，危害社會及人心至深，戒絕賭博，以免沈淪當中，身敗名裂、傾家蕩產，甚至家破人亡，更可能衍生其他治安事件，違法身陷囹圄，悔恨終生。

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