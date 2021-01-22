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部桃10醫護確診...為何「沒病人染疫」？醫師揭關鍵原因

▲部桃傳出醫護人員確診事件，目前大致僅剩部分醫護人員駐守。（圖／記者沈繼昌攝）

▲部桃爆發醫護群聚感染。（圖／記者沈繼昌攝）

實習記者周依儒／綜合報導

部立桃園醫院9天累計10名醫護及家屬染疫，甚至驗出國內首見的L452R病毒變異，不過至今仍沒傳出院內病人遭到感染，不少專家對此提出質疑。對此，精神科醫師沈政男點出關鍵原因，他表示，護理站就像是家庭，病房就是職場，醫護會戴好口罩去看病人，也不會跟病人一起吃飯，所以部桃至今沒有傳出病人染疫。

沈政男21日晚在臉書上發文表示，從本月4日（住院醫師幫忙插管）起至8日（住院醫師出現症狀）算起，至今已經約3個傳染週期，倘若在「完全沒有防護」的狀況下，R0值（基本感染數）約等於3，也就是最多會出現27個病例，那麼現在已經找到10個病例，剩下的即使全部發生也只有17例，且這17例不是在部桃遷出的病人、部桃外圍區域，不然就是在部桃家人周遭，「只要一發病或者被驗出陽性，疫調大軍趕過去，馬上包圍起來，就能控制疫情。這是最壞狀況。」

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▲桃市府21日上午針對部桃週邊7里進行大消毒作業，協調陸軍六軍團化學兵協助消毒。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃市府21日上午針對部桃週邊7里進行大消毒作業，協調陸軍六軍團化學兵協助消毒。（圖／記者沈繼昌翻攝）

沈政男指出，以上皆為最壞狀況的假設，但在21日時台灣並沒有出現本土病例，就代表最壞狀況不至於發生，散出去的病例絕對小於17例；依照去年一整年的經驗看下來，病毒在台灣很難衝破家人、同事、親友之間傳給外人，「從住院醫師傳到值班照會的主治醫師，再傳到護理師，然後是護理師的家人，總共三輪，接下來就傳不下去了。」更不必擔心社區傳播，其可能性小於去年，因為去年是境外移入一下子散到台灣各地，但這次是點狀擴散，且馬上就已經發現了。

沈政男也強調，住院醫師因為協助插管而染疫應該只是一時不小心，這樣的事情可能需要穿脫防護衣上百次才有可能發生一次，但如果染疫後保持警戒，就不至於把病毒傳出去，因為護理站就像是一個家庭，醫護都在這邊吃飯、聊天，不可能從早到晚都帶著口罩互動；至於部桃的確診者都是醫護和看護，就是因為病房是職場，醫護都會戴好口罩去工作，且也不會和病人一起吃飯。

▲▼部桃群聚感染關係圖。（圖／王譯萱製）

▲部桃群聚感染關係圖。（圖／王譯萱製）

至於不少縣市現在紛紛祭出「避桃令」，沈政男則表示「根本沒必要」，台灣至今800多個病例的地理分布以桃園、新北最多，因為那邊的境外移入最多，現在的桃園比去年上半年還安全，「桃園不會有事，不必看到疫情如何如何就頭皮發麻。基本上以台灣人對新冠病毒的小心程度，R0值非常小，這從敦睦艦隊已經得到證實，即使有一小波病毒竄起，也絕對可以圍堵。」

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