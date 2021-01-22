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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

許智傑喊話「留下黃捷」：不同意報復性的政治行動

▲▼「站出來！全國進步議員委員挺黃捷！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黃捷。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蕭羽耘／台北報導

高雄市議員黃捷罷免案在即，出身鳳山、民進黨立委許智傑21日提到，當罷王成功之後，這股報復之氣似乎更為高漲，他喊話，留下黃捷，不是藍綠對決，是反對報復，2月6日一起站出來投不同意票。

許智傑說，自己從鳳山的代表、議員、市長、立委，一路走來，深耕在鳳山二十多年，受到非常多鳳山朋友的照顧與支持，更和許多朋友為鳳山努力打拚，一路上成為了同行同命的鳳山好夥伴。

許智傑力挺黃捷，形容她是認真、專業、謙虛低調的民代夥伴，質詢盡心盡力為選民服務、為地方爭取建設。

他表示，2020前高雄市長韓國瑜落跑選總統，讓高雄市民民怨高漲，選擇罷免韓國瑜。鳳山也有11萬多的市民投下同意罷免票，這是人民表達了自己的意見。

罷韓結束後，許智傑說，令人難以理解與信服的是，罷捷團體基於沒禮貌、翻白眼、質詢內容不尊重執政團隊等奇怪理由，鼓動仇恨要罷免黃捷，來達成報復洩恨的目的。

許智傑認為，鳳山人的純樸溫暖，不致於會罷捷成功。但是當王浩宇被罷免成功之後，這股報復之氣似乎更為高漲。鳳山人不能讓這場報復行動成功，要讓全國人民感受到鳳山人的溫暖與感動。

他表示，這一次的投票，不是藍綠對決，尊重人民選舉與罷免的權利，但是不能同意報復性的政治行動。更不能讓落單的黃捷，被欺負、被霸凌。

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